Bewährtes Team im Amt bestätigt: Vorstand der DGIHV wiedergewählt

Am 20. November 2025 fand im Rahmen der Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft für interprofessionelle Hilfsmittelversorgung e. V. (DGIHV) die turnusmäßige Wahl des Gesamtvorstandes statt. Alle angetretenen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt – ein deutliches Zeichen für Vertrauen und Kontinuität. Da zwei bisherige Mitglieder nicht erneut kandidierten und zugleich ein neues Mitglied in den Vorstand aufgenommen wurde, setzt sich das Gremium nun aus insgesamt 13 Personen zusammen.

An der Spitze des Gremiums stehen weiterhin Prof. Dr. Wolfram Mittelmeier, Klinikdirektor der Orthopädischen Klinik und Poliklinik in Rostock, als erster Vorsitzender sowie Orthopädietechniker-Meister (OTM) Olaf Gawron, Geschäftsführer der EproTec GmbH, als sein Stellvertreter. Sie bilden gemeinsam mit Prof. Dr. med. Dipl. oec. Bernhard Greitemann und OTM Alf Reuter, Präsident des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik, den geschäftsführenden Vorstand.

Der erweiterte Vorstand vereint Fachkompetenz aus unterschiedlichen Bereichen der Hilfsmittelversorgung. Im Amt bestätigt wurden:
  • Matthias Bauche, Orthopädietechnik-Meister, Orthopädie Technik Bauche GmbH
  • Dr. Jennifer Ernst, Leiterin der Abteilung für Innovation und Amputationsmedizin, Medizinische Hochschule Hannover
  • Oda Hagemeier, Geschäftsführerin der Herstellervereinigung eurocom e. V.
  • Philipp Hoefer, Geschäftsführer, Ottobock HealthCare Deutschland GmbH
  • Prof. Dr. med. Bernd Kladny, Chefarzt für Orthopädie/Unfallchirurgie, m&i-Fachklinik Herzogenaurach
  • Gunar Liebau, Orthopädietechnik-Meister, Geschäftsführer der LIEBAU Orthopädietechnik GmbH
  • Dr. Doris Maier, Ärztliche Direktorin, BG Unfallklinik Murnau
  • Dr. Axel Schulz, Präsident, Össur Europe
Neu in den Vorstand gewählt wurde:
  • Prof. Dr. Christoph Schulze, Vorstand des Universitätsinstituts für Physikalische Medizin und Rehabilitation an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU)
Stephanie Prenzer sowie PD Dr. Alexander Ranker scheiden aus dem Vorstand aus. Die DGIHV dankt beiden ausdrücklich für ihr Engagement und ihre wertvollen Beiträge zur interprofessionellen Weiterentwicklung der Hilfsmittelversorgung.

Auch der Kassenprüfer wurde im Rahmen der Versammlung neu gewählt. Künftig übernimmt Jeannette Arend von der SPRINGER AKTIV AG dieses Amt.

Mit der Wiederwahl des Gesamtvorstandes stellt die DGIHV die Weichen auf Stabilität. Sie bleibt damit in vertrauter Besetzung handlungsfähig – mit Fachwissen, Praxisnähe und der gemeinsamen Perspektive, die interprofessionelle Hilfsmittelversorgung weiterzuentwickeln.

DGIHV e.V.

Die Deutsche Gesellschaft für interprofessionelle Hilfsmittelversorgung e. V. (DGIHV) ist als gemeinnütziger Verein eingetragen und hat ihren Sitz in Dortmund. Die Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, Ansprechpartner für alle medizinischen und technischen Fragestellungen in der Technischen Orthopädie und der Hilfsmittelversorgung der Patienten zu sein. Die Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie des Gesundheitswesens zählt sie zu ihren zentralen Aufgaben.

