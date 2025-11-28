Bewährtes Team im Amt bestätigt: Vorstand der DGIHV wiedergewählt

An der Spitze des Gremiums stehen weiterhin Prof. Dr. Wolfram Mittelmeier, Klinikdirektor der Orthopädischen Klinik und Poliklinik in Rostock, als erster Vorsitzender sowie Orthopädietechniker-Meister (OTM) Olaf Gawron, Geschäftsführer der EproTec GmbH, als sein Stellvertreter. Sie bilden gemeinsam mit Prof. Dr. med. Dipl. oec. Bernhard Greitemann und OTM Alf Reuter, Präsident des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik, den geschäftsführenden Vorstand.
Der erweiterte Vorstand vereint Fachkompetenz aus unterschiedlichen Bereichen der Hilfsmittelversorgung. Im Amt bestätigt wurden:
- Matthias Bauche, Orthopädietechnik-Meister, Orthopädie Technik Bauche GmbH
- Dr. Jennifer Ernst, Leiterin der Abteilung für Innovation und Amputationsmedizin, Medizinische Hochschule Hannover
- Oda Hagemeier, Geschäftsführerin der Herstellervereinigung eurocom e. V.
- Philipp Hoefer, Geschäftsführer, Ottobock HealthCare Deutschland GmbH
- Prof. Dr. med. Bernd Kladny, Chefarzt für Orthopädie/Unfallchirurgie, m&i-Fachklinik Herzogenaurach
- Gunar Liebau, Orthopädietechnik-Meister, Geschäftsführer der LIEBAU Orthopädietechnik GmbH
- Dr. Doris Maier, Ärztliche Direktorin, BG Unfallklinik Murnau
- Dr. Axel Schulz, Präsident, Össur Europe
- Prof. Dr. Christoph Schulze, Vorstand des Universitätsinstituts für Physikalische Medizin und Rehabilitation an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU)
Auch der Kassenprüfer wurde im Rahmen der Versammlung neu gewählt. Künftig übernimmt Jeannette Arend von der SPRINGER AKTIV AG dieses Amt.
Mit der Wiederwahl des Gesamtvorstandes stellt die DGIHV die Weichen auf Stabilität. Sie bleibt damit in vertrauter Besetzung handlungsfähig – mit Fachwissen, Praxisnähe und der gemeinsamen Perspektive, die interprofessionelle Hilfsmittelversorgung weiterzuentwickeln.