Bewährtes Team im Amt bestätigt: Vorstand der DGIHV wiedergewählt

Matthias Bauche , Orthopädietechnik-Meister, Orthopädie Technik Bauche GmbH

, Orthopädietechnik-Meister, Orthopädie Technik Bauche GmbH Dr. Jennifer Ernst , Leiterin der Abteilung für Innovation und Amputationsmedizin, Medizinische Hochschule Hannover

, Leiterin der Abteilung für Innovation und Amputationsmedizin, Medizinische Hochschule Hannover Oda Hagemeier , Geschäftsführerin der Herstellervereinigung eurocom e. V.

, Geschäftsführerin der Herstellervereinigung eurocom e. V. Philipp Hoefer , Geschäftsführer, Ottobock HealthCare Deutschland GmbH

, Geschäftsführer, Ottobock HealthCare Deutschland GmbH Prof. Dr. med. Bernd Kladny , Chefarzt für Orthopädie/Unfallchirurgie, m&i-Fachklinik Herzogenaurach

, Chefarzt für Orthopädie/Unfallchirurgie, m&i-Fachklinik Herzogenaurach Gunar Liebau , Orthopädietechnik-Meister, Geschäftsführer der LIEBAU Orthopädietechnik GmbH

, Orthopädietechnik-Meister, Geschäftsführer der LIEBAU Orthopädietechnik GmbH Dr. Doris Maier , Ärztliche Direktorin, BG Unfallklinik Murnau

, Ärztliche Direktorin, BG Unfallklinik Murnau Dr. Axel Schulz, Präsident, Össur Europe

Prof. Dr. Christoph Schulze, Vorstand des Universitätsinstituts für Physikalische Medizin und Rehabilitation an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU)

Am 20. November 2025 fand im Rahmen der Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft für interprofessionelle Hilfsmittelversorgung e. V. (DGIHV) die turnusmäßige Wahl des Gesamtvorstandes statt. Alle angetretenen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt – ein deutliches Zeichen für Vertrauen und Kontinuität. Da zwei bisherige Mitglieder nicht erneut kandidierten und zugleich ein neues Mitglied in den Vorstand aufgenommen wurde, setzt sich das Gremium nun aus insgesamt 13 Personen zusammen.An der Spitze des Gremiums stehen weiterhin, Klinikdirektor der Orthopädischen Klinik und Poliklinik in Rostock, als erster Vorsitzender sowie, Geschäftsführer der EproTec GmbH, als sein Stellvertreter. Sie bilden gemeinsam mitund, Präsident des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik, den geschäftsführenden Vorstand.Der erweiterte Vorstand vereint Fachkompetenz aus unterschiedlichen Bereichen der Hilfsmittelversorgung. Im Amt bestätigt wurden:Neu in den Vorstand gewählt wurde:sowiescheiden aus dem Vorstand aus. Die DGIHV dankt beiden ausdrücklich für ihr Engagement und ihre wertvollen Beiträge zur interprofessionellen Weiterentwicklung der Hilfsmittelversorgung.Auch der Kassenprüfer wurde im Rahmen der Versammlung neu gewählt. Künftig übernimmtvon der SPRINGER AKTIV AG dieses Amt.Mit der Wiederwahl des Gesamtvorstandes stellt die DGIHV die Weichen auf Stabilität. Sie bleibt damit in vertrauter Besetzung handlungsfähig – mit Fachwissen, Praxisnähe und der gemeinsamen Perspektive, die interprofessionelle Hilfsmittelversorgung weiterzuentwickeln.