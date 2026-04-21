Teamerseminare 2026: Online-Weiterbildung stärkt Qualität und Sicherheit auf Kinder- und Jugendreisen
BundesForum bereitet Betreuer*innen mit aktuellen Themen gezielt auf die Sommersaison vor
Ziel der Reihe ist es, die Betreuer*innen gezielt auf die kommende Saison vorzubereiten und ihnen aktuelles, praxisnahes Wissen für die Anforderungen im Betreuungsalltag zu vermitteln.
Aktuelle Themen für einen anspruchsvollen Betreuungsalltag
Das Programm greift genau die Fragen auf, die Teamer*innen in der Praxis beschäftigen. Behandelt werden Kommunikation im Team, Geschlechterrollen und geschlechtliche Vielfalt, Kinderschutz im digitalen Raum, sichere Kommunikation mit Eltern, Aufsichtspflicht, Haftung und Jugendschutz sowie Psychische Erste Hilfe bei Kindern und Jugendlichen. Geleitet werden die Workshops von erfahrenen Referent*innen.
Die Teamerseminare richten sich an haupt- und ehrenamtliche Betreuer*innen mit und ohne Vorerfahrung, sowie alle Interessierten aus dem Arbeitsfeld. Damit schafft das BundesForum einen niedrigschwelligen Zugang zu Qualifizierung und stärkt zugleich das gesamte Arbeitsfeld des Kinder- und Jugendreisens.
Qualität sichtbar machen
„Kinder- und Jugendreisen funktionieren nur mit engagierten Menschen, die Verantwortung übernehmen und junge Menschen sicher begleiten. Mit den Teamerseminaren stärken wir gezielt Qualität, Schutz und Handlungssicherheit. Dabei greifen wir genau die Themen auf, die aktuell in der Praxis wichtig sind. Gute Betreuung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Wissen, Haltung und regelmäßiger Weiterbildung.“ erklärt Dennis Peinze, Geschäftsführer des BundesForum Kinder- und Jugendreisen e. V.
Ein starkes Signal an Fachpraxis und Politik
Die Teamerseminare sind mehr als ein Fortbildungsangebot. Sie zeigen auch, wie Qualitätsentwicklung im Kinder- und Jugendreisen ganz konkret aussieht: praxisnah, zugänglich und orientiert an den realen Anforderungen vor Ort. Die Reihe ist damit ein deutliches Signal, dass es für sichere und gute Kinder- und Jugendreisen verlässliche Rahmenbedingungen, qualifizierte Betreuung und kontinuierliche Weiterbildung braucht.
Anmeldung ab sofort möglich
Die Workshops sind ab sofort buchbar. Alle Informationen zu Inhalten, Terminen und Anmeldung gibt es unter teamerseminare.de.
Jetzt Platz sichern und für die kommende Saison bestens vorbereitet sein!