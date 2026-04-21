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BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. Immanuelkirchstr. 12 10405 Berlin, Deutschland http://www.bundesforum.de
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Teamerseminare 2026: Online-Weiterbildung stärkt Qualität und Sicherheit auf Kinder- und Jugendreisen

BundesForum bereitet Betreuer*innen mit aktuellen Themen gezielt auf die Sommersaison vor

(lifePR) (Berlin, )
Gute Kinder- und Jugendreisen brauchen mehr als ein spannendes Programm. Sie brauchen gut vorbereitete Teamer*innen, fachliche Sicherheit und einen professionellen Umgang mit den Herausforderungen der Gruppenbetreuung im Alltag. Genau hier setzen die Teamerseminare 2026 des BundesForum Kinder- und Jugendreisen e. V. an: In der ersten Junihälfte lädt das BundesForum zu einer bundesweiten Online-Weiterbildungsreihe ein.

Ziel der Reihe ist es, die Betreuer*innen gezielt auf die kommende Saison vorzubereiten und ihnen aktuelles, praxisnahes Wissen für die Anforderungen im Betreuungsalltag zu vermitteln.

Aktuelle Themen für einen anspruchsvollen Betreuungsalltag

Das Programm greift genau die Fragen auf, die Teamer*innen in der Praxis beschäftigen. Behandelt werden Kommunikation im Team, Geschlechterrollen und geschlechtliche Vielfalt, Kinderschutz im digitalen Raum, sichere Kommunikation mit Eltern, Aufsichtspflicht, Haftung und Jugendschutz sowie Psychische Erste Hilfe bei Kindern und Jugendlichen. Geleitet werden die Workshops von erfahrenen Referent*innen.

Die Teamerseminare richten sich an haupt- und ehrenamtliche Betreuer*innen mit und ohne Vorerfahrung, sowie alle Interessierten aus dem Arbeitsfeld. Damit schafft das BundesForum einen niedrigschwelligen Zugang zu Qualifizierung und stärkt zugleich das gesamte Arbeitsfeld des Kinder- und Jugendreisens.

Qualität sichtbar machen

„Kinder- und Jugendreisen funktionieren nur mit engagierten Menschen, die Verantwortung übernehmen und junge Menschen sicher begleiten. Mit den Teamerseminaren stärken wir gezielt Qualität, Schutz und Handlungssicherheit. Dabei greifen wir genau die Themen auf, die aktuell in der Praxis wichtig sind. Gute Betreuung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Wissen, Haltung und regelmäßiger Weiterbildung.“ erklärt Dennis Peinze, Geschäftsführer des BundesForum Kinder- und Jugendreisen e. V.

Ein starkes Signal an Fachpraxis und Politik

Die Teamerseminare sind mehr als ein Fortbildungsangebot. Sie zeigen auch, wie Qualitätsentwicklung im Kinder- und Jugendreisen ganz konkret aussieht: praxisnah, zugänglich und orientiert an den realen Anforderungen vor Ort. Die Reihe ist damit ein deutliches Signal, dass es für sichere und gute Kinder- und Jugendreisen verlässliche Rahmenbedingungen, qualifizierte Betreuung und kontinuierliche Weiterbildung braucht.

Anmeldung ab sofort möglich

Die Workshops sind ab sofort buchbar. Alle Informationen zu Inhalten, Terminen und Anmeldung gibt es unter teamerseminare.de.

Jetzt Platz sichern und für die kommende Saison bestens vorbereitet sein!

BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V.

Das BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. ist der Zusammenschluss bundesweit tätiger Verbände, Träger und Organisationen, die im Bereich des Kinder- und Jugendreisens aktiv sind sind. Die gemeinsame Arbeit ist von Vielfalt, Offenheit, gegenseitiger Bereicherung und gleichberechtigter Kommunikation geprägt. Ziel ist die Förderung, Weiterentwicklung und Stärkung des Kinder- und Jugendreisens. Die vorrangigen Arbeitsschwerpunkte, die sich aus diesem Ziel ergeben, sind Qualität, fachlicher Austausch und Interessensvertretung.

Mitglieder im BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V.
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Bundesarbeitsgemeinschaft Katholisches Jugendreisen e.V.
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugenderholungszentren e.V.
Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V.
Deutsches Jugendherbergswerk Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V.
Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V.
Fachverband Deutscher Sprachschulen und Sprachreise-Veranstalter e.V.
Freizeit ohne Barrieren Paderborn e.V.
Himmlische Herbergen e.V.
Kolpingwerk Deutschland
Martas Hotels und Gästehäuser Berliner Stadtmission
Reisenetz – Der Fachverband für Kinder- und Jugendreisen e.V.
Reisen und Freizeit mit jungen Leuten e.V.
Transfer e.V.
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Verband Deutscher Schullandheime e.V.

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