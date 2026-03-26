Sommerfreizeiten für Kinder: Worauf Eltern bei der Buchung achten sollten
BundesForum Kinder- und Jugendreisen gibt Orientierung zu Qualität, Schutz und Sicherheit
Wenn Vorfreude auf Verantwortung trifft
Berlin, 26.03.2026 – Die Sommerferien rücken näher und damit beginnt für viele Familien die Suche nach einer passenden Ferienfreizeit, einem Zeltlager, einer Sprachreise oder einem anderen betreuten Reiseangebot für Kinder und Jugendliche. Für Kinder bedeutet das Abenteuer, neue Freundschaften und besondere Erlebnisse. Für Eltern beginnt mit der Buchung dagegen meist eine Phase, in der viele Fragen gleichzeitig beantwortet werden müssen: Wer betreut mein Kind? Ist das Angebot altersgerecht? Was passiert im Notfall? Und woran lässt sich erkennen, ob ein Anbieter wirklich verlässlich arbeitet?
Nicht der Prospekt entscheidet, sondern die Qualität dahinter
Das BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. empfiehlt Eltern, bei der Auswahl nicht allein auf Reiseziel, Preis oder schöne Bilder zu schauen. Entscheidend sind vor allem nachvollziehbare Qualitätsstandards, gut geschulte Betreuungsteams sowie klare Regelungen zu Schutz, Sicherheit und Krisenmanagement. Gerade weil sich viele Angebote auf den ersten Blick ähneln, kommt es darauf an, hinter die Werbung zu schauen und gezielt nach den Rahmenbedingungen zu fragen.
Orientierung für Eltern: Was wirklich zählt
Hilfestellung bietet die Plattform hashtag-q.de. Dort finden Eltern verständliche und praxisnahe Informationen dazu, worauf sie vor einer Buchung achten sollten. Dazu gehören unter anderem Fragen nach dem Betreuungsschlüssel, der Qualifikation und Vorbereitung der Teamer*innen, der Struktur und Altersangemessenheit des Programms, der kindgerechten Unterkunft, der Verpflegung, der Erreichbarkeit verantwortlicher Ansprechpartnerinnen sowie nach klaren Abläufen für Notfälle und Krisensituationen. Auch Beschwerdewege und Möglichkeiten der Rückmeldung spielen eine wichtige Rolle.
Schutz und Sicherheit müssen erkennbar geregelt sein
Besonders wichtig ist aus Sicht des BundesForum, dass Anbieter transparent machen, wie sie Verantwortung für Schutz und Sicherheit übernehmen. Dazu gehört, dass Betreuungspersonen vorbereitet und begleitet werden, Zuständigkeiten klar geregelt sind und Schutzkonzepte vorliegen, etwa zur Prävention von Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt. Eltern sollten außerdem erkennen, wie ein Veranstalter mit schwierigen Situationen umgeht, wie die Kommunikation im Ernstfall funktioniert und an wen sie sich bei Fragen vor und während der Reise wenden können.
Qualitätssiegel schaffen zusätzliche Sicherheit
Hashtag-q.de informiert Eltern außerdem über anerkannte Qualitätssiegel im Bereich Kinder- und Jugendreisen. Solche Siegel können eine wertvolle Entscheidungshilfe sein, weil sie sichtbar machen, welche Anbieter bestimmte überprüfbare Standards erfüllen, etwa in der Betreuung, in der Aus- und Weiterbildung der Teamer*innen, im pädagogischen Konzept oder im Krisenmanagement. Damit wird Qualität nicht nur behauptet, sondern für Eltern besser einschätzbar.
Kinder- und Jugendreisen als Erlebnis- und Lernräume
Ferienangebote sind weit mehr als nur Freizeit: Sie bieten Raum für Abenteuer, neue Freundschaften und persönliche Entwicklung. Selbstständigkeit, soziale Kompetenzen und Gemeinschaftserfahrungen werden gefördert, vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen stimmen und die Veranstalter setzen ihre Qualitätsstandards konsequent im Alltag um.
Dennis Peinze, Geschäftsführer des BundesForum Kinder- und Jugendreisen, betont: „Eltern sollten darauf achten, dass Schutz, Sicherheit und Betreuungspraxis klar geregelt sind. Gute Angebote zeigen sich nicht an Werbeversprechen, sondern daran, wie Qualität im Alltag gelebt wird, so können Kinder unbeschwert reisen und wertvolle Erfahrungen sammeln.“