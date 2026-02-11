Mit Sicherheit gute Reisen: BundesForum zeigt auf der ITB Berlin 2026, wie vielfältig Kinder- und Jugendreisen sind

Zwischen großen Destinationen, neuen Hotelkonzepten und digitalen Reise-Tools gibt es auf dem Messegelände Berlin einen Ort, an dem es um etwas geht, das man nicht einfach in Prospekten nachschlägt: Vertrauen.Vomist das BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. auf der ITB Berlin inmit einem eigenen Stand () vertreten und macht unter dem Motto „Mit Sicherheit gute Reisen“ sichtbar, was gute Kinder- und Jugendreisen heute ausmacht: Vielfalt, pädagogische Qualität und verlässliche Sicherheitsstandards.Kinder- und Jugendreisen sind mehr als eine Reiseleistung. Sie sind Bildungsraum, Erfahrungsort und oft der erste große Schritt in die Selbstständigkeit. Damit diese Erfahrungen gelingen, braucht es klare Standards, qualifizierte Betreuung, transparente Kommunikation und eine Branche, die Qualität und Sicherheit nicht behauptet, sondern nachvollziehbar macht. Genau hier setzt das BundesForum als zentrale Fach- und Netzwerkstelle an und lädt Fachpublikum, Eltern sowie Partner*innen aus Tourismus und Jugend ein, ins Gespräch zu kommen.„Kinder- und Jugendreisen sind eine echte Zukunftsinvestition: in junge Menschen, in gesellschaftliche Teilhabe und in Bildung außerhalb des Klassenzimmers. Auf der ITB zeigen wir, wie breit und professionell dieses Feld aufgestellt ist, von Verbänden und Trägern bis zu Unterkünften und Veranstalter“, sagt Dennis Peinze, Geschäftsführer des BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. Am Stand erfahren Besucher*innen, woran seriöse Angebote erkennbar sind, welche Qualitätskriterien eine verantwortungsvolle Durchführung ausmachen und wie Sicherheits- und Notfallkonzepte, geschultes Personal und transparente Elterninformationen zusammenwirken. Für Fachbesucher*innen bietet das BundesForum zudem Einblicke in bewährte Verfahren des Qualitätsmanagements und individuelle Beratung, insbesondere für Unterkünfte und Veranstalter, die Standards systematisch einführen, überprüfen und weiterentwickeln wollen.Ein weiterer Schwerpunkt ist ‚HausKompetenz‘, das neue digitale Weiterbildungsformat des BundesForum. Die modulare Online-Reihe richtet sich an Leiterinnen und Mitarbeiterinnen von Gruppenunterkünften und vermittelt praxisnahes Wissen zu Organisation, Wirtschaftlichkeit, rechtlichen Rahmenbedingungen und Qualitätssicherung, mit dem Ziel, Unterkünfte zukunftsfähig, professionell und sicher aufzustellen.„Sicherheit ist für uns kein Haken auf einer Checkliste. Sicherheit entsteht, wenn Qualität im Alltag verlässlich umgesetzt wird, in Konzepten, in Teamkultur, in Standards und im Umgang miteinander. Genau das bringen wir mit ‘Mit Sicherheit gute Reisen’ auf den Punkt“, so Dennis Peinze.