Mit Sicherheit gute Reisen: BundesForum zeigt auf der ITB Berlin 2026, wie vielfältig Kinder- und Jugendreisen sind

Qualität, Sicherheit und Weiterbildung: Orientierung für Eltern, Fachkräfte und Anbieter*innen

Zwischen großen Destinationen, neuen Hotelkonzepten und digitalen Reise-Tools gibt es auf dem Messegelände Berlin einen Ort, an dem es um etwas geht, das man nicht einfach in Prospekten nachschlägt: Vertrauen.

Vom 03. bis 05. März 2026 ist das BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. auf der ITB Berlin in Halle 4.1 mit einem eigenen Stand (203) vertreten und macht unter dem Motto „Mit Sicherheit gute Reisen“ sichtbar, was gute Kinder- und Jugendreisen heute ausmacht: Vielfalt, pädagogische Qualität und verlässliche Sicherheitsstandards.

Kinder- und Jugendreisen sind mehr als eine Reiseleistung. Sie sind Bildungsraum, Erfahrungsort und oft der erste große Schritt in die Selbstständigkeit. Damit diese Erfahrungen gelingen, braucht es klare Standards, qualifizierte Betreuung, transparente Kommunikation und eine Branche, die Qualität und Sicherheit nicht behauptet, sondern nachvollziehbar macht. Genau hier setzt das BundesForum als zentrale Fach- und Netzwerkstelle an und lädt Fachpublikum, Eltern sowie Partner*innen aus Tourismus und Jugend ein, ins Gespräch zu kommen.

„Kinder- und Jugendreisen sind eine echte Zukunftsinvestition: in junge Menschen, in gesellschaftliche Teilhabe und in Bildung außerhalb des Klassenzimmers. Auf der ITB zeigen wir, wie breit und professionell dieses Feld aufgestellt ist, von Verbänden und Trägern bis zu Unterkünften und Veranstalter“, sagt Dennis Peinze, Geschäftsführer des BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. Am Stand erfahren Besucher*innen, woran seriöse Angebote erkennbar sind, welche Qualitätskriterien eine verantwortungsvolle Durchführung ausmachen und wie Sicherheits- und Notfallkonzepte, geschultes Personal und transparente Elterninformationen zusammenwirken. Für Fachbesucher*innen bietet das BundesForum zudem Einblicke in bewährte Verfahren des Qualitätsmanagements und individuelle Beratung, insbesondere für Unterkünfte und Veranstalter, die Standards systematisch einführen, überprüfen und weiterentwickeln wollen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist ‚HausKompetenz‘, das neue digitale Weiterbildungsformat des BundesForum. Die modulare Online-Reihe richtet sich an Leiterinnen und Mitarbeiterinnen von Gruppenunterkünften und vermittelt praxisnahes Wissen zu Organisation, Wirtschaftlichkeit, rechtlichen Rahmenbedingungen und Qualitätssicherung, mit dem Ziel, Unterkünfte zukunftsfähig, professionell und sicher aufzustellen.

„Sicherheit ist für uns kein Haken auf einer Checkliste. Sicherheit entsteht, wenn Qualität im Alltag verlässlich umgesetzt wird, in Konzepten, in Teamkultur, in Standards und im Umgang miteinander. Genau das bringen wir mit ‘Mit Sicherheit gute Reisen’ auf den Punkt“, so Dennis Peinze.

Mit dem ITB-Auftritt lädt das BundesForum alle Interessierten ein, den Stand 203 in Halle 4.1. zu besuchen, sich zu vernetzen und gemeinsam daran zu arbeiten, Qualität und Sicherheit im Kinder- und Jugendreisen weiter zu stärken. Gesprächstermine können gerne im Vorfeld vereinbart werden.

BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V.

Das BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. ist der Zusammenschluss bundesweit tätiger Verbände, Träger und Organisationen, die im Bereich des Kinder- und Jugendreisens aktiv sind sind. Die gemeinsame Arbeit ist von Vielfalt, Offenheit, gegenseitiger Bereicherung und gleichberechtigter Kommunikation geprägt. Ziel ist die Förderung, Weiterentwicklung und Stärkung des Kinder- und Jugendreisens. Die vorrangigen Arbeitsschwerpunkte, die sich aus diesem Ziel ergeben, sind Qualität, fachlicher Austausch und Interessensvertretung.

Mitglieder im BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V.

Bundesarbeitsgemeinschaft Katholisches Jugendreisen e.V.
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugenderholungszentren e.V.
Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V.
Deutsches Jugendherbergswerk Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V.
Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V.
Fachverband Deutscher Sprachschulen und Sprachreise-Veranstalter e.V.
Freizeit ohne Barrieren Paderborn e.V.
Himmlische Herbergen e.V.
Kolpingwerk Deutschland
Martas Hotels und Gästehäuser Berliner Stadtmission
Reisenetz – Der Fachverband für Kinder- und Jugendreisen e.V.
Reisen und Freizeit mit jungen Leuten e.V.
Transfer e.V.
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Verband Deutscher Schullandheime e.V.

