Kinder- und Jugendreisen stärken den ländlichen Raum – Chance für nachhaltige Regionalentwicklung

Kinder- und Jugendreisen sind nicht nur wertvolle Bildungs- und Freizeitangebote für

junge Menschen, sie tragen auch entscheidend zur Stärkung des ländlichen Raums in Deutschland bei. Jedes Jahr besuchen tausende Kinder und Jugendliche kleinere Städte, Gemeinden und naturnahe Regionen, belegen Unterkünfte, nutzen Gastronomie und Freizeitangebote und sorgen so für spürbare wirtschaftliche Impulse. Die regelmäßige Präsenz von Gruppen bringt Planungssicherheit für lokale Betriebe, fördert den Bekanntheitsgrad von Reisezielen und steigert die Attraktivität ländlicher Regionen über die unmittelbare Saison hinaus.



Darüber hinaus wirken Kinder- und Jugendreisen als Motor für nachhaltige Regionalentwicklung: Sie beleben Kulturstätten, Museen und Handwerksbetriebe, unterstützen lokale Initiativen und machen junge Menschen mit der Geschichte, Natur und Tradition ihrer Umgebung vertraut. Viele der Teilnehmenden entwickeln ein langfristiges Bewusstsein für die Region, was sich später in wiederholten Besuchen, Weiterempfehlungen und dem Aufbau von Netzwerken bemerkbar macht. So tragen diese Reisen aktiv dazu bei, ländliche Räume als lebenswerte und attraktive Regionen zu positionieren.



„Kinder- und Jugendreisen beleben ländliche Gemeinden auf eine besondere Weise“, berichtet Dennis Peinze, Geschäftsführer des BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. „Die Kinder erleben Natur, regionale Kultur und Traditionen hautnah. Gleichzeitig profitieren die regionalen Betriebe von verlässlicher Nachfrage, und viele Familien kehren später als Besucher zurück.“

Auch pädagogisch haben diese Reisen einen hohen Wert: Kinder und Jugendliche lernen, Verantwortung zu übernehmen, Gemeinschaft zu erleben und neue Perspektiven zu gewinnen. Für die aufnehmenden Regionen ergibt sich daraus eine nachhaltige Chance, junge Menschen für ihre Landschaft, Geschichte und Kultur zu sensibilisieren – ein Beitrag, der über die Dauer der Reise hinaus wirkt.



Das BundesForum Kinder- und Jugendreisen unterstützt diese Entwicklung durch praxisnahe Beratung von Gruppenunterkünften und durch die Vergabe seines Qualitätssiegels. Unterkünfte, die dieses Siegel tragen, erfüllen hohe Standards in den Bereichen Sicherheit, pädagogische Eignung und Betreuungsqualität. Für Tourismusregionen bedeutet dies, dass sie vertrauenswürdige Partner für Kinder- und Jugendreisen haben. Gruppenunterkünfte mit dem BundesForum-Qualitätssiegel genießen Vertrauen bei Eltern und Veranstaltern, erhöhen die Planungssicherheit und profitieren von einer besseren Sichtbarkeit im Markt.



So zeigt sich: Kinder- und Jugendreisen sind weit mehr als ein Freizeitangebot. Sie schaffen Bildungserlebnisse für Kinder, bringen wirtschaftliche Impulse in ländliche Regionen und setzen auf geprüfte Qualität durch das BundesForum – ein Gewinn für alle Beteiligten.

