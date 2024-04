Für eine unvergessliche Sommererfahrung: Betreuer*innen profitieren von ‚Teamerseminaren‘

Betreuer*innen, die für Kinder- und Jugendgruppen verantwortlich sind, stehen vor der anspruchsvollen Aufgabe, jungen Menschen unvergessliche Erfahrungen und wichtige Lernmomente zu bieten. Um dieser Rolle gerecht zu werden, ist es wichtig die eigenen Kompetenzen stetig weiterzuentwickeln und sich mit aktuellen Herausforderungen auseinanderzusetzen.



Das BundesForum Kinder- und Jugendreisen bietet daher auch in diesem Jahr wieder die Online-Weiterbildungsreihe ‚Teamerseminare‘ an. Insgesamt acht Online-Workshops vom 04. bis 13. Juni 2024, die speziell für Betreuer*innen von Kinder- und Jugendreisen konzipiert sind, ermöglichen den Teilnehmer*innen ihr Fachwissen zu vertiefen, neue Fähigkeiten zu erlernen und wertvolle Einblicke in bewährte Praktiken zu erhalten und sich damit optimal auf die bevorstehende Sommersaison vorzubereiten.



Die Workshops werden von Expert*innen geleitet und bieten nicht nur die Möglichkeit, fachliches Wissen über Resilienz, Aufsichtspflicht und Haftung, Nachhaltigkeit, Psychologische Betreuung, Umgang mit sexualisierter Gewalt zu erweitern, sondern fördern auch den Austausch von Erfahrungen und Best Practices unter den Teilnehmer*innen. Dieser Dialog ermöglicht es den Teamer*innen, voneinander zu lernen und ihre Fähigkeiten zur Bewältigung von Herausforderungen während der Reise zu verbessern. Die ‚Teamerseminare‘ unterstützen auch den Aufbau eines Netzwerks, das als wertvolle Ressource für gegenseitige Unterstützung, Klärung von Fragen und den Austausch von Ideen sowohl während als auch nach den Seminaren dient.



Die Online-Weiterbildung ist offen für alle Betreuer*innen / Teamer*innen, Ausbilder*innen, Veranstalter*innen von Kinder- und Jugendreisen. Interessierte können sich ab sofort anmelden. Die Workshops finden zwischen dem 04. und 13. Juni 2024 immer am Nachmittag ab 17:00 Uhr statt.



Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte die Veranstaltungswebsite teamerseminare.de.

