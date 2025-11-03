30 Jahre Bundesamt für Naturschutz am Standort Leipzig
BfN- Präsidentin Sabine Riewenherm sagt anlässlich des Jubiläums: „Der Standort Leipzig hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Aufgaben und Themenbreite sind ebenso gewachsen wie die Belegschaft und die Liegenschaft. Darüber hinaus ist das BfN mittlerweile auch fest in der Region verankert und weit darüber hinaus vernetzt. Dazu hat auch die Ansiedlung des Nationalen Monitoringzentrums zur Biodiversität (NMZB) im Jahr 2020 beigetragen.“
Bundesumweltminister Carsten Schneider richtet per Video ein Grußwort an die rund 100 geladenen Gäste der Festveranstaltung. Prof. Dr. Katrin Böhning-Gaese, wissenschaftliche Geschäftsführerin des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ), hält im weiteren Verlauf der Veranstaltung eine Keynote. Den Abschluss bildet eine Podiumsdiskussion zur Digitalisierung des Naturschutzes sowie ein Science Slam.
Hintergrund
Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) ist eine Bundesoberbehörde mit fachlichen, wissenschaftlichen und administrativen Aufgaben im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Das BfN vollzieht Naturschutzrecht, berät politisch Verantwortliche, stellt Forschungsergebnisse und Daten zu Natur und Landschaft bereit und fördert und betreut Naturschutzprojekte sowie Forschungsvorhaben. Die Aufgaben des BfN, das zum 15. August 1993 gegründet wurde, ergeben sich aus dem Gesetz über die Errichtung eines Bundesamtes für Naturschutz (BfNG).
Das BfN ist eine von vier Behörden im Geschäftsbereich des Bundesumweltministeriums. Rund 540 Mitarbeiter*innen in Bonn, in Leipzig und auf der Insel Vilm bei Rügen arbeiten in unterschiedlichen Themenfeldern für den Schutz der biologischen Vielfalt und die naturverträgliche Nutzung der Ressourcen. Seit dem 1. September 2021 leitet Sabine Riewenherm das Amt als Präsidentin.
Weiterführende Informationen
Bundesamt für Naturschutz: www.bfn.de