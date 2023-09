Arbeitskreis Nahrungsergänzungsmittel zieht positive Zwischenbilanz: Nahrungsergänzungsmittel haben ihren Platz in der täglichen Ernährung gefunden

Anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums zieht der Arbeitskreis Nahrungsergänzungsmittel (AK NEM) im Lebensmittelverband Deutschland eine positive Zwischenbilanz: Gut 20 Jahre nach Verabschiedung der Nahrungsergänzungsmittel-Richtlinie haben sich Nahrungsergänzungsmittel in Europa etabliert.Der Arbeitskreis Nahrungsergänzungsmittel wurde im Jahr 2003 als Fachverband im Lebensmittelverband Deutschland gegründet. Kurz zuvor hatte der europäische Gesetzgeber entschieden, dass Nahrungsergänzungsmittel Lebensmittel sind und damit denselben rechtlichen Rahmenbedingungen und Anforderungen für höchste Qualität und Sicherheit wie Lebensmittel unterliegen. Antje Preußker aus der Wissenschaftlichen Leitung des Lebensmittelverbands betont: "Die Grundentscheidung des Europäischen Gesetzgebers, Nahrungsergänzungsmittel als Teil des Lebensmittelangebots zu verstehen, war wichtig und richtig. So haben Konsumentinnen und Konsumenten die Möglichkeit, individuell zu entscheiden, ob und wie sie ihre Ernährung mit Vitaminen, Mineralstoffen und anderen Stoffen wie sekundären Pflanzenstoffen ergänzen wollen." Denn bis heute ist sowohl in Deutschland als auch in der Europäischen Union eine ausreichende Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen nachweislich nicht immer gegeben. Dies zeigen die Ernährungsberichte in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union immer wieder aufs Neue.Wichtig aus Sicht von Preußker ist auch, dass die Produkte verstanden und "richtig" verwendet werden: "Verbraucherstudien belegen, dass die Konsumentinnen und Konsumenten die umfangreichen Produkt- und Verwendungshinweise auf den Verpackungen lesen, verstehen und beachten." So garantieren die besonderen Kennzeichnungsvorschriften zusammen mit den umfangreichen Vorgaben des Lebensmittelrechts die sichere Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln. Weitere Informationen sind auch auf der Webseite www.nahrungsergaenzungsmittel.org abrufbar. Hier informiert der AK NEM über die Produkte und die Bedeutung von Vitaminen, Mineralstoffen und vielen anderen Stoffen für die Gesundheit und klärt zum richtigen Einkauf von Nahrungsergänzungsmitteln im Internet auf.Zur Gewährleistung einheitlicher Vorgaben und gleicher Wettbewerbsbedingungen hat sich der AK NEM von Anfang an in der Europäischen Union für eine weitergehende Harmonisierung und für europäische Lösungen eingesetzt. Der AK NEM ist Mitglied im europäischen Nahrungsergänzungsmittelverband Food Supplements Europe und unterstützt gemeinsam mit diesem die europäische Diskussion um sichere Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe, um Qualitätsstandards und vieles mehr.Um den konstruktiven Dialog zu fördern, hat der AK NEM schon in der Vergangenheit internationale Konferenzen in Berlin erfolgreich durchgeführt. Hier knüpft die Konferenz an, die anlässlich des zwanzigsten Geburtstags des AK NEM heute mit großer Beteiligung in Berlin stattfindet. So soll nicht nur das 20-jährige Jubiläum des AK NEM gefeiert, sondern ein weiteres Mal das klare Bekenntnis für europäische Lösungen bekräftigt werden: für eine europäische Festsetzung von sicheren Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe sowie für eine europäisch einheitliche Regelung für Pflanzen und Pflanzenzubereitungen in Nahrungsergänzungsmitteln in der EU.Unter dem Dach des Lebensmittelverbands Deutschland ist der Arbeitskreis Nahrungsergänzungsmittel (AK NEM) eine Plattform für die Interessenvertretung sowie zum fachlichen Austausch über rechtliche und wissenschaftliche Fragestellungen zu Nahrungsergänzungsmitteln. Zu seinen Mitgliedern gehören neben den Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln auch Rohwarenhersteller sowie Dienstleister.