Saxophonia 2026: 15 Jahre Festival, 100 Jahre BDB – ein doppeltes Jubiläum voller Klang, Begegnung und Visionen
Meisterkurse, Workshops, Ensembles und Saxophonorchester
Von der Idee zum Festival mit Strahlkraft
Was 2011 als kleiner Kurs begann, ist heute eines der profiliertesten Saxophonfestivals im deutschsprachigen Raum. Daniela Wahler, künstlerische Leiterin von Saxophonia, blickt mit Dankbarkeit auf diese Entwicklung zurück: „Beim ersten Festival 2011 waren wir drei Dozierende und 25 Teilnehmende. Im Laufe der Jahre kamen immer mehr Dozierende hinzu, die Unterrichtsinhalte wurden stetig erweitert und neue Bereiche wie Korrepetition, Körperarbeit, klangArt, sax4kids&teens oder Festivalkonzerte bekamen ihren Stammplatz.“ Ein Meilenstein war der Umzug in die neue BDB-Musikakademie: „Ein großer Einschnitt war natürlich das Jahr 2024 mit dem ersten Saxophonia-Festival in der neuen Akademie – und den damit verbundenen neuen, großartigen Möglichkeiten.“ Dass dabei Bewährtes erhalten blieb, ist Wahler besonders wichtig: „Ich bin sehr dankbar, dass wir das Festival immer weiterentwickeln und neue Ideen umsetzen können, ohne das Gute zu vernachlässigen.“
Neue Formate zum Jubiläum: Wettbewerb & Jazz-Impulse
Im Jubiläumsjahr 2026 setzt Saxophonia gezielt neue Akzente. Erstmals wird ein Saxophonia-Wettbewerb ausgeschrieben, offen für Saxophonisten ab 14 Jahren. „Mit einem Ziel, das man sich selbst steckt, wächst man über sich hinaus“, so Wahler. „Schon die Vorbereitung ist ein Gewinn.“ Auch der Jazzbereich wird weiter ausgebaut: Die Kategorie S2 widmet sich intensiv dem Spiel in der Big-Band-Section, während im S3-Meisterkurs Jazz eine eigene Jazz-Combo zur Verfügung steht. „So kann man sein solistisches Spiel unter realen Bedingungen wunderbar optimieren“, erklärt Wahler.
Förderung auf allen Ebenen – vom Nachwuchs bis zur Meisterklasse
Saxophonia steht seit jeher für die Verbindung von Breiten- und Spitzenförderung. Die Meisterkurse Klassik & Jazz (S3) richten sich an Studierende, Studienanwärter und ambitionierte Amateurmusiker. Im Meisterkurs Klassik eröffnen Prof. Patrick Stadler, Lars Mlekusch, Harry White und Simon Hanrath den Teilnehmenden neue Perspektiven auf Technik, Interpretation und musikalischen Ausdruck. Im Meisterkurs Jazz sind Peter Weniger und Ben Kraef, beide Dozenten des Jazzinstituts Berlin, die Impulsgeber für die Teilnehmenden.
Ein starkes Zeichen setzt das Festival auch im Nachwuchsbereich. In der Förderkategorie „Jugend musiziert“ erfahren Nachwuchstalente ein intensives Coaching als Vorbereitung auf den Landeswettbewerb. Und in der Kategorie sax4kids&teens, einem Tagesangebot für (7. März 2026): kreative Klangarbeit für 8- bis 14-Jährige, inklusive öffentlicher Uraufführung
Ergänzt wird das Programm durch ein umfangreiches Workshop-Angebot – von Artikulation, Vibrato und Improvisation über intuitives Musizieren bis hin zu Auftrittscoaching, Blätterbearbeitung und Instrumentenpflege.
Jubiläumskonzerte und eine musikalische Überraschung
Das doppelte Jubiläum spiegelt sich auch im Konzertprogramm wider. Ein besonderer Höhepunkt ist das Eröffnungskonzert im Bach-Saal der BDB-Musikakademie: „Da wir von Saxofourte das Festival von Anfang an begleiten, werden wir mit unserer Sängerin Kathrin Sälzle einen großen Teil des Konzerts als Jubiläumskonzert gestalten“, kündigt Wahler an. Und auch darüber hinaus darf man gespannt sein: „Mit den Teilnehmenden wird es noch eine kleine Geburtstagsüberraschung für den BDB geben – mehr wird heute aber noch nicht verraten.“
Saxophonia 2026 – ein Ort für Begegnung, Inspiration und Zukunft
Mit seinem facettenreichen Programm, hochkarätigen Dozierenden, neuen Wettbewerbsformaten und dem besonderen Jubiläumsrahmen zeigt Saxophonia 2026, wofür das Festival steht: für Begegnung, Inspiration und musikalische Weiterentwicklung – generationenübergreifend und stilistisch offen.
Info: Saxophonia – Das Saxophonfestival der BDB-Musikakademie Staufen findet vom 5. bis 8. März 2026 in der BDB-Musikakademie statt und bietet ein vielseitiges Kursprogramm aus Meisterkurs, Workshops, Ensemblespiel in Klassik und Jazz für Saxophonistinnen und Saxophonisten aller Niveaus. Die Teilnehmenden können sich freuen auf renommierte Dozenten wie Lars Mlekusch, Patrick Stadler, Simon Hanrath, Peter Weniger und Ben Kraef und das bewährte Dozierenden-Team um die Instrumentalisten des Saxophon-Quartetts Saxofourte Daniela Wahler, Thomas Sälzle, Veronika und Simon Hanrath.
Infos und Anmeldung unter www.bdb-online.de/saxophonia.