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Gemeinsam wachsen und musikalische Maßstäbe setzen

(lifePR) (Staufen, )
100 Jahre BDB sind ein Grund zum Feiern und gleichzeitig ein guter Anlass, musikalisch den nächsten Schritt zu machen. Der Musikbeirat des BDB lädt anlässlich seines Jubiläums deshalb Orchester der Kategorien 3 bis 5 zu einem Wertungsspiel für Konzertmusik ein. Am 5. Dezember 2026 wird das Bürgerhaus Denzlingen zum Treffpunkt für Ensembles, die sich musikalischen Herausforderungen stellen, neue Impulse gewinnen und gemeinsam den nächsten Entwicklungsschritt wagen wollen.

Das Jubiläum „100 Jahre BDB“ gibt nicht nur Anlass zum Rückblick, sondern richtet mit dem Wertungsspiel für Konzertmusik auch den Blick nach vorne. Denn ein Wertungsspiel misst nicht nur Leistung und ist nicht nur eine Bestandsaufnahme; es eröffnet auch neue Perspektiven und stößt die Tür auf für musikalische Weiterentwicklung, weiß Matthias Wolf, Vorsitzender des Musikbeirats. „Obwohl beim Wertungsspiel Punkte und Prädikate vergeben werden, steht doch der pädagogische Gedanke im Vordergrund“, betont Wolf. „Ein Wertungsspiel ist deshalb immer Standortbestimmung und Entwicklungsimpuls zugleich.“ Und so bietet auch das Wertungsspiel am 5. Dezember allen teilnehmenden Orchestern die Chance, sich ein musikalisches Ziel zu setzen und gemeinsam darauf hinzuarbeiten. Die intensive Vorbereitung schärft das gemeinsame Hören, stärkt das Zusammenspiel und lässt musikalische Details bewusster gestalten. Gleichzeitig können die Dirigierenden sowie die Musikerinnen und Musiker den eigenen Entwicklungsstand aus einer neuen Perspektive erleben. Denn die Rückmeldung einer qualifizierten Jury eröffnet neue Perspektiven. „Wir freuen uns, dass wir eine sehr kompetente Jury haben, die den Orchestern Rückmeldung sowie Antworten auf die Fragen gibt: Wo liegen die Stärken des Orchesters? Wo gibt es Potenzial? Und welche nächsten Schritte führen musikalisch weiter?“, sagt Matthias Wolf.

Drei Juroren – geballte musikalische Erfahrung

Für die Qualität und Aussagekraft der Rückmeldungen steht eine hochkarätig besetzte Jury bereit: Ingeborg Stijnen, Marvin Stutz und Michael Euler bringen unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen aus internationaler Dirigierpraxis, Orchesterleitung, Ausbildung und musikalischer Arbeit mit. Die niederländische Dirigentin und Jurorin Ingeborg Stijnen verfügt über internationale Wettbewerbserfahrung und war unter anderem beim World Music Contest in Kerkrade und beim Deutschen Musikfest in Osnabrück als Jurorin tätig.

Marvin Stutz, stellvertretender musikalischer Leiter des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg, verbindet seine Ausbildung in Schulmusik und Blasorchesterdirektion mit umfangreicher Konzert-, Dirigier- und Wettbewerbspraxis im In- und Ausland. Und auch Michael Euler ist seit mehr als 40 Jahren in der Musikszene und insbesondere in der Blasmusik aktiv. Nach seinem Kapellmeisterdiplom 1989 führten ihn seine Stationen unter anderem als Leiter des Kammerorchesters der Bundeswehr, des Gebirgsmusikkorps Garmisch-Partenkirchen, der Big Band der Bundeswehr und der Musikakademie der Bundeswehr. Als gefragter Gastdirigent und Dozent ist er national wie international tätig. Seit 2009 lehrt er Blasorchesterleitung an der Robert-Schumann-Hochschule für Musik. 2022 wurde ihm dort aufgrund seiner Verdienste der Titel eines Honorarprofessors verliehen.

Alle drei Juroren eint jedoch das Ziel, den Orchestern eine fachlich fundierte, differenzierte und konstruktive Rückmeldung zu geben, damit das Wertungsspiel zum Ausgangspunkt für den nächsten musikalischen Entwicklungsschritt werden kann.
Aber ein Orchester spielt ja nicht nur für die Jury – es spielt vor allem für sich selbst. Die gemeinsame Vorbereitung kann neue Motivation schaffen, musikalische Ziele sichtbar machen und den Zusammenhalt stärken.

Freie Programmwahl: Musik, die zum Orchester passt

Dazu passt ins Bild, dass der BDB den teilnehmenden Orchestern bei der Programmgestaltung auf Eigenverantwortung und künstlerische Freiheit setzt. Pflichtstücke gibt es nicht. Die teilnehmenden Orchester sind frei in der Programmauswahl und präsentieren zwei Werke aus den aktuellen Literaturlisten der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände (BDMV). So kann jedes Orchester ein Programm wählen, das zum eigenen musikalischen Profil, zum Leistungsstand und zu den eigenen künstlerischen Zielen passt.

Das eigene Potenzial neu entdecken

Das Wertungsspiel zum 100-jährigen BDB-Jubiläum ist deshalb mehr als ein Termin im Jubiläumskalender. Es ist die herzliche und ausdrückliche Einladung des Musikbeirats an alle Blasorchester, sich gemeinsam einer Herausforderung zu stellen, musikalische Ziele zu definieren und vielleicht auch Grenzen neu auszuloten.

Matthias Wolf ist sich sicher: „Wer sich auf den Weg macht, kann nur gewinnen – an Erfahrung, musikalischer Sicherheit, Motivation und neuen Impulsen für die gemeinsame Orchesterarbeit“.

Info: Wertungsspiel für Konzertmusik

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das eigene Orchester zu motivieren, ein Programm auszuwählen und den nächsten Entwicklungsschritt zu wagen. Meldet Euch an und sichert Euch einen Platz auf der Bühne im Bürgerhaus Denzlingen beim Wertungsspiel für Konzertmusik zum 100-jährigen BDB-Jubiläum!

Das Wertungsspiel findet am 5. Dezember 2026 im Bürgerhaus Denzlingen in den Kategorien 3 bis 5 statt.

Vorzubereiten sind zwei Werke aus den aktuellen BDMV-Literaturlisten.
Informationen zu den BDMV-Literaturlisten sind online abrufbar unter www.bdmv.de/... .
Die Wertungsspielordnung ist zu finden unter www.bdb-online.de/....

Für Rückfragen steht Bundesmusikdirektor Matthias Wolf unter matthias.wolf@bdb-online.de zur Verfügung.
Anmeldeschluss ist der 30. September 2026.

Bund Deutscher Blasmusikverbände e. V.

Die BDB-Musikakademie ist die Bildungseinrichtung des Bundes Deutscher Blasmusikverbände (BDB). Der BDB ist ein aktiver und innovativer Dachverband für 250 000 Mitglieder und 70 000 aktiver Blasmusiker in rund 1000 Vereinen und 16 Mitgliedsverbänden. Der BDB bietet Beratung, Dienstleistung und Bildung, versteht sich als Servicestelle, Interessensvertretung und Impulsgeber für Blasmusiker, Verbands- und Vereinsverantwortliche und bringt sich mir starker Stimme immer wieder in aktuelle politische Diskussionen und Diskurse ein.

Die zur Marke gewordenen Initialen des Logos stehen für Bildung Die Bewegt. Wie ernst der BDB seinen satzungsgemäßen Bildungsauftrag nimmt, dass dokumentiert das umfangreiche Kursprogramm der BDB-Musikakademie in Staufen. Angeboten werden dort längst nicht nur Aus- und Fortbildungen für Instrumentalisten jeglichen Alters und Niveaus. Auch Dirigenten, Instrumentallehrer, Erzieher und Ausbilder finden passende Angebote für ihre musikalische Bildungsarbeit in Schulen, Kindergärten und Vereinen. Stark gewachsen ist in den vergangenen Jahren das Portfolio im Bereich der überfachlichen Bildung. Vereine können hier in Online- und Präsenz-Seminaren ihre Verantwortlichen zur Führungskraft von morgen, zum Jugendleiter, Kulturmanager und Marketingexperten ausbilden lassen und mit ihrem Knowhow die Zukunft ihrer Vereine sichern. Je professioneller, desto zukunftsfähiger: das gilt für die Mitgliedsvereine genauso wie für den Dachverband.

Im Februar 2024 hat der BDB sein neues Akademiegebäude bezogen und eingeweiht. Mit insgesamt 13 Seminar- und Proberäumen, einem Band-Studio, Orchester- und Chorsaal sowie dem angeschlossenen BDB-Kulturhotel bietet das einzigartige Gebäude Orchestern aller Sparten und Chören der Profi- und Amateurmusik beste Voraussetzungen für Probeaufenthalte und Fortbildungen. Firmen und Unternehmen finden ebenfalls nicht nur ideale Bedingungen und modernste Veranstaltungstechnik für Tagungen und Konferenzen, sondern im Kulturhotel komfortable Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu 164 Personen sowie ein inspirierendes Ambiente vor.

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