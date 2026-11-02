Brockhoff vermittelt über 20 Zinshäuser in den letzten Wochen
Bis zum Jahresende stehen weitere 22 Objekte mit neun bis 251 Wohneinheiten (in Summe 950 Wohneinheiten) zum Verkauf
Die noch zum Verkauf stehenden Objekte liegen zwischen dem 11-fachen und dem 18-fachen der Nettojahresmiete und befinden sich in guten Lagen. Das Angebot umfasst Mehrfamilienhäuser ab sechs Wohneinheiten bis hin zu Wohnanlagen mit mehr als 200 Wohneinheiten in attraktiven Lagen Nordrhein-Westfalens. Die Kaufpreise bewegen sich zwischen 800.000 Euro und einem Investitionsvolumen von bis zu 16 Millionen Euro. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf über 100 Millionen Euro.
Den gestiegenen Zinsen stehen gesunkene Kaufpreise entgegen, sodass gute Deals abgeschlossen werden können.