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Brockhoff GmbH Engelbertstraße 43 45133 Essen, Deutschland http://www.brockhoff.de
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Brockhoff vermittelt über 20 Zinshäuser in den letzten Wochen

Bis zum Jahresende stehen weitere 22 Objekte mit neun bis 251 Wohneinheiten (in Summe 950 Wohneinheiten) zum Verkauf

(lifePR) (Essen, )
Neben Bürohäusern, Light Industrial-Immobilien, Supermärkten und Einzelhandelsimmobilien in 1A-Lagen verkauft Brockhoff seit Jahren mit stark steigender Tendenz auch Zinshäuser. „Diese sind“, so Eckhard Brockhoff, geschäftsführender Gesellschafter von Brockhoff, „bei Anlegern äußerst gefragt und bei den finanzierenden Banken beliebt.“

Die noch zum Verkauf stehenden Objekte liegen zwischen dem 11-fachen und dem 18-fachen der Nettojahresmiete und befinden sich in guten Lagen. Das Angebot umfasst Mehrfamilienhäuser ab sechs Wohneinheiten bis hin zu Wohnanlagen mit mehr als 200 Wohneinheiten in attraktiven Lagen Nordrhein-Westfalens. Die Kaufpreise bewegen sich zwischen 800.000 Euro und einem Investitionsvolumen von bis zu 16 Millionen Euro. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf über 100 Millionen Euro.

Den gestiegenen Zinsen stehen gesunkene Kaufpreise entgegen, sodass gute Deals abgeschlossen werden können.

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Brockhoff GmbH

Brockhoff GmbH gehört zu den führenden Gewerbemaklern in Deutschland und ist Immobilien-Marktführer im Ruhrgebiet. Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Essen wurde 1987 von Eckhard Brockhoff gegründet und verfügt mit 39 Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche über umfassende Expertise bei der Vermarktung von Immobilien in den Bereichen OFFICE, INVEST, RETAIL und LOGISTICS. Zum Portfolio zählen der bundesweite Verkauf von Büro- und Anlageobjekten, die Bürovermietung mit Schwerpunkt im Ruhrgebiet, die Vermittlung von einzelhandelsgenutzten Immobilien in 1A-Lagen deutscher Klein-, Mittel- und Großstädte sowie die Vermietung und der Verkauf von Logistikobjekten. Im Jahr 2021 hat sich ADOMO Beteiligungs GmbH mit 41% am Unternehmen beteiligt.

Die weiteren 59 % der Anteile liegen nach wie vor beim Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter Eckhard Brockhoff.

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