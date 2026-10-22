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Brockhoff GmbH Engelbertstraße 43 45133 Essen, Deutschland http://www.brockhoff.de
Ansprechpartner:in Frau Marina Pohl +49 201 81092043
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Brockhoff vermittelt 3.500 m² große Büroimmobilie in Essen an vgbe energy e.V.

Essen, Schederhofstr. 45.

(lifePR) (Essen, )
Die Brockhoff GmbH hat die Büroimmobilie an der Schederhofstraße 45 in Essen erfolgreich an den vgbe energy e.V. vermittelt. Das Objekt verfügt über rund 3.500 Quadratmeter Bürofläche und wird künftig als neuer Standort des Verbandes genutzt.

Ursprünglich suchte der vgbe energy e.V. nach Mietflächen für seine zukünftigen Büroanforderungen. Im Verlauf des Suchprozesses überzeugte die Immobilie an der Schederhofstraße jedoch in einem solchen Maße, dass sich die Verantwortlichen schließlich für den Erwerb des Objekts entschieden.

Der vgbe energy e.V. ist ein international tätiger Fachverband der Energiebranche und unterstützt seine Mitglieder unter anderem mit technischem Know-how, Wissensaustausch sowie der Entwicklung von Standards und Lösungen für eine sichere und nachhaltige Energieversorgung.

„Wir waren zunächst auf der Suche nach einer passenden Mietfläche. Die Immobilie an der Schederhofstraße hat uns jedoch durch ihre Qualität, ihre Flächenstruktur, die Lage und ihre langfristigen Perspektiven überzeugt. Deshalb haben wir uns für den Kauf entschieden. Besonders hervorheben möchten wir die professionelle und jederzeit lösungsorientierte Begleitung durch Brockhoff. Das Team hat den gesamten Prozess hervorragend betreut und maßgeblich zum erfolgreichen Abschluss beigetragen“, sagt Dr. Oliver Then von vgbe energy e.V.

„Wir haben vgbe energy e.V. von Beginn der Suche an eng begleitet und gemeinsam verschiedene Miet- und Kaufoptionen geprüft. Umso mehr freut es mich, dass wir nicht nur eine passende Immobilie finden, sondern den Kunden auch bei einer langfristigen Standortentscheidung unterstützen konnten. Dass aus einem Mietgesuch ein Immobilienerwerb geworden ist, unterstreicht den Mehrwert einer individuellen und vorausschauenden Beratung. Solche Projekte zeigen, wie wichtig es ist, die Ziele des Kunden genau zu verstehen und auch alternative Lösungswege in Betracht zu ziehen“, sagt Sara Hettchen, Immobilienberaterin bei Brockhoff.

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Brockhoff GmbH

Brockhoff GmbH gehört zu den führenden Gewerbemaklern in Deutschland und ist Immobilien-Marktführer im Ruhrgebiet. Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Essen wurde 1987 von Eckhard Brockhoff gegründet und verfügt mit 39 Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche über umfassende Expertise bei der Vermarktung von Immobilien in den Bereichen OFFICE, INVEST, RETAIL und LOGISTICS. Zum Portfolio zählen der bundesweite Verkauf von Büro- und Anlageobjekten, die Bürovermietung mit Schwerpunkt im Ruhrgebiet, die Vermittlung von einzelhandelsgenutzten Immobilien in 1A-Lagen deutscher Klein-, Mittel- und Großstädte sowie die Vermietung und der Verkauf von Logistikobjekten. Im Jahr 2021 hat sich ADOMO mit 41 % an Brockhoff beteiligt. Die weiteren 59 % der Anteile liegen nach wie vor beim Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter Eckhard Brockhoff.

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