Brockhoff vermittelt 3.500 m² große Büroimmobilie in Essen an vgbe energy e.V.

Die Brockhoff GmbH hat die Büroimmobilie an der Schederhofstraße 45 in Essen erfolgreich an den vgbe energy e.V. vermittelt. Das Objekt verfügt über rund 3.500 Quadratmeter Bürofläche und wird künftig als neuer Standort des Verbandes genutzt.



Ursprünglich suchte der vgbe energy e.V. nach Mietflächen für seine zukünftigen Büroanforderungen. Im Verlauf des Suchprozesses überzeugte die Immobilie an der Schederhofstraße jedoch in einem solchen Maße, dass sich die Verantwortlichen schließlich für den Erwerb des Objekts entschieden.



Der vgbe energy e.V. ist ein international tätiger Fachverband der Energiebranche und unterstützt seine Mitglieder unter anderem mit technischem Know-how, Wissensaustausch sowie der Entwicklung von Standards und Lösungen für eine sichere und nachhaltige Energieversorgung.



„Wir waren zunächst auf der Suche nach einer passenden Mietfläche. Die Immobilie an der Schederhofstraße hat uns jedoch durch ihre Qualität, ihre Flächenstruktur, die Lage und ihre langfristigen Perspektiven überzeugt. Deshalb haben wir uns für den Kauf entschieden. Besonders hervorheben möchten wir die professionelle und jederzeit lösungsorientierte Begleitung durch Brockhoff. Das Team hat den gesamten Prozess hervorragend betreut und maßgeblich zum erfolgreichen Abschluss beigetragen“, sagt Dr. Oliver Then von vgbe energy e.V.



„Wir haben vgbe energy e.V. von Beginn der Suche an eng begleitet und gemeinsam verschiedene Miet- und Kaufoptionen geprüft. Umso mehr freut es mich, dass wir nicht nur eine passende Immobilie finden, sondern den Kunden auch bei einer langfristigen Standortentscheidung unterstützen konnten. Dass aus einem Mietgesuch ein Immobilienerwerb geworden ist, unterstreicht den Mehrwert einer individuellen und vorausschauenden Beratung. Solche Projekte zeigen, wie wichtig es ist, die Ziele des Kunden genau zu verstehen und auch alternative Lösungswege in Betracht zu ziehen“, sagt Sara Hettchen, Immobilienberaterin bei Brockhoff.

(lifePR) (