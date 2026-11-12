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Brockhoff vermittelt 3.100 m² große Büroimmobilie in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen, Virchowstraße 99

(lifePR) (Essen, )
Brockhoff hat den Verkauf der Büroimmobilie an der Virchowstraße 99 in Gelsenkirchen erfolgreich begleitet. Das Objekt umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 3.100 Quadratmetern auf einem etwa 9.300 Quadratmeter großen Grundstück. Zum Immobilienbestand gehören zudem 55 Stellplätze. Über den Kaufpreis wurde mit dem Verkäufer Stillschweigen vereinbart.

Die Immobilie bietet durch ihre Grundstücksgröße sowie die vorhandenen Stellplatzkapazitäten attraktive Entwicklungsperspektiven. Die verkehrsgünstige Lage innerhalb des Gelsenkirchener Stadtgebiets schafft zusätzliche Potenziale für eine nachhaltige Positionierung des Standorts.

„Wir beobachten seit einiger Zeit, dass Investoren wieder verstärkt Chancen in Bestandsimmobilien mit Entwicklungspotenzial suchen. Das Objekt in der Virchowstraße vereint eine solide Substanz mit einer Größenordnung, die unterschiedliche Nutzungskonzepte ermöglicht. Wir freuen uns, diese Transaktion erfolgreich begleitet zu haben und sehen gute Perspektiven für die zukünftige Entwicklung des Standorts“, sagt Oliver Rottmann, Geschäftsführer von Brockhoff.

Die erfolgreiche Vermittlung bestätigt die Attraktivität von Immobilien mit Wertschöpfungspotenzial und die Fähigkeit von Brockhoff, passende Käufer und Verkäufer zusammenzuführen.

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Brockhoff GmbH

Brockhoff GmbH gehört zu den führenden Gewerbemaklern in Deutschland und ist Immobilien-Marktführer im Ruhrgebiet. Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Essen wurde 1987 von Eckhard Brockhoff gegründet und verfügt mit 39 Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche über umfassende Expertise bei der Vermarktung von Immobilien in den Bereichen OFFICE, INVEST, RETAIL und LOGISTICS. Zum Portfolio zählen der bundesweite Verkauf von Büro- und Anlageobjekten, die Bürovermietung mit Schwerpunkt im Ruhrgebiet, die Vermittlung von einzelhandelsgenutzten Immobilien in 1A-Lagen deutscher Klein-, Mittel- und Großstädte sowie die Vermietung und der Verkauf von Logistikobjekten. Im Jahr 2021 hat sich ADOMO mit 41 % an Brockhoff beteiligt. Die weiteren 59 % der Anteile liegen nach wie vor beim Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter Eckhard Brockhoff.

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