Brockhoff vermittelt 3.100 m² große Büroimmobilie in Gelsenkirchen
Gelsenkirchen, Virchowstraße 99
Die Immobilie bietet durch ihre Grundstücksgröße sowie die vorhandenen Stellplatzkapazitäten attraktive Entwicklungsperspektiven. Die verkehrsgünstige Lage innerhalb des Gelsenkirchener Stadtgebiets schafft zusätzliche Potenziale für eine nachhaltige Positionierung des Standorts.
„Wir beobachten seit einiger Zeit, dass Investoren wieder verstärkt Chancen in Bestandsimmobilien mit Entwicklungspotenzial suchen. Das Objekt in der Virchowstraße vereint eine solide Substanz mit einer Größenordnung, die unterschiedliche Nutzungskonzepte ermöglicht. Wir freuen uns, diese Transaktion erfolgreich begleitet zu haben und sehen gute Perspektiven für die zukünftige Entwicklung des Standorts“, sagt Oliver Rottmann, Geschäftsführer von Brockhoff.
Die erfolgreiche Vermittlung bestätigt die Attraktivität von Immobilien mit Wertschöpfungspotenzial und die Fähigkeit von Brockhoff, passende Käufer und Verkäufer zusammenzuführen.