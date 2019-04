Die Chance zum Durchstarten: Lotterie Sparen+Gewinnen verlost 13 MINI Cooper 3-Türer im Wert von jeweils 29.500 Euro

Mit einem Los und etwas Glück werden im Juni insgesamt 13 Teilnehmer der Lotterie Sparen+Gewinnen die Chance zum Durchstarten erhalten. Denn bei der Sonderauslosung am 11. Juni 2019 verlost Sparen+Gewinnen zusätzlich 13 MINI Cooper: Verlost werden zusätzlich 13 MINI Cooper 3-Türer à 29.500 Euro im Gesamtwert von über 380.000 Euro.*Gewinnchancen für die Sonderauslosung am 11. Juni 2019 sichert sich jeder ab 18 Jahren, der bis zum 31. Mai 2019 eines oder mehrere Lose der Lotterie Sparen+Gewinnen besitzt. Die Teilnahme lohnt sich aber nicht nur im Juni. Denn bei Sparen+Gewinnen werden niedersachsenweit jeden Monat aufs Neue attraktive Geldgewinne im Gesamtwert von rund 1.000.000 Euro verlost.Und wie der Name der Lotterie schon sagt, geht es für Lotteriesparer nicht nur ums Gewinnen, sondern auch ums Sparen: Von jedem 5-Euro-Los werden 4 Euro angespart und dem Losbesitzer am Jahresende samt Zinsen gutgeschrieben.Außerdem gibt man mit seiner Teilnahme auch anderen eine Chance, die Unterstützung brauchen. Denn mit den Reinerträgen von Sparen+Gewinnen werden regelmäßig gemeinnützige und kulturelle Projekte in der unmittelbaren Nachbarschaft unterstützt. Im vergangenen Jahr konnten so im Geschäftsgebiet der Braunschweigischen Landessparkasse über 100 Einzelprojekte mit mehr als 220.000 Euro insgesamt gefördert werden. Weitere Informationen gibt es hier: www.braunschweigische-sparkassenstiftung.de Teilnehmen ist einfach – bequem per Dauerauftrag vom Girokonto. Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:sparengewinnen.de* Teilnahme ab 18 Jahren. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Gewinnchance 13 MINI Cooper à 29.500 Euro: 1 : 171.538