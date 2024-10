Bayerns bester Nachwuchsbrauer wurde bei der Brauerei Kundmüller in Weiher ausgebildet

Der diesjährige bayerische Landeswettbewerb der Deutschen Meisterschaft für das Brauer und Mälzer-Handwerk fand am 1. Oktober bei der Brauerei Grasser in Huppendorf statt. Die Kammersieger des Prüfungsjahres 2024 aus den Kammerbezirken Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Niederbayern/Oberpfalz und Oberbayern stellten sich den theoretischen und praktischen Fragen der Prüfungskommission.Am Ende konnte sich Johannes Hartmann, der bei der Brauerei Kundmüller in Weiher bei Viereth ausgebildet wurde, mit seinen Leistungen in Theorie und Praxis beim Landesentscheid durchsetzen. Roland Kundmüller, Brauereichef und Johannes‘ Ausbilder sagt über seinen ehemaligen Azubi: „Wenn er was anpackt, dann ist er ehrgeizig. Und auch wenn es mal eine Stunde länger dauert, macht er die Arbeit exakt so, wie es sein soll. Wir sind unheimlich stolz auf Johannes und auf diesen Wahnsinns-Erfolg!“ Als Landessieger darf Johannes Hartmann nun Mitte November das bayerische Brauer- und Mälzer-Handwerk beim Bundesentscheid der Deutschen Meisterschaft vertreten. Herzlichen Glückwunsch!