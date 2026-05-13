Junior.ING Ausstellung im Landtag Brandenburg eröffnet

Wenn im Landtag Brandenburg über Zukunft gesprochen wird, dann normalerweise in Debatten und Entschei-dungen. Am 12. Mai 2026 wurde dieser Ort jedoch selbst zur Bühne für Zukunftsideen aus Holz, Karton und Draht. Mit der Ausstellungseröffnung von Junior.ING 2025/26 ist genau das sichtbar geworden.



Die feierliche Eröffnung am 12. Mai hat gezeigt, wie viel Innovationskraft bereits in jungen Menschen steckt. Schülerinnen und Schüler aus ganz Brandenburg haben ihre Modelle für eine „Arena gut überDACHt!“ prä-sentiert und damit eindrucksvoll bewiesen, dass Ingenieurdenken früh beginnt: mit Neugier, Ausprobieren und dem Mut, Konstruktionen immer wieder zu verbessern.



Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die eingereichten Wettbewerbsarbeiten. Sie machen deutlich, wie aus einer technischen Aufgabenstellung konkrete Bauideen entstehen, die Tragfähigkeit, Stabilität und Kreativität miteinander verbinden. Der Landtag wird damit für mehrere Wochen zu einem Ort, an dem Zukunft nicht nur diskutiert, sondern gebaut und sichtbar wird.



260 Teilnehmende aus 29 Schulen haben sich der Herausforderung gestellt. Die Vielfalt der Lösungen zeigt, wie stark technisches Interesse in Brandenburg verankert ist und wie wichtig praxisnahe MINT Bildung für die Entwicklung des Fachkräftenachwuchses bleibt.



Die Ausstellung ist bis zum 2. Juli 2026 im Eingangsbereich des Landtages Brandenburg zu sehen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Geöffnet ist werktags von 8 bis 18 Uhr.



Wer sehen möchte, wie die nächste Generation konstruiert, plant und denkt, findet hier konkrete Antworten.

(lifePR) (