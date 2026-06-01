Baugesetzbuchnovelle zwischen Beschleunigung und Qualitätsverlust

Die Bundesregierung verfolgt mit der geplanten Novelle des Baugesetzbuches ein klares Ziel: Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt und der Wohnungsbau erleichtert werden. Angesichts des anhaltenden Wohnraummangels ist dieses Anliegen nachvollziehbar. Viele Kommunen, Bauherrschaften und Planungsbüros erleben täglich, wie langwierige Verfahren Projekte verzögern und Kosten erhöhen.



Dennoch stellt sich die Frage, ob die aktuellen Reformansätze tatsächlich die Ursachen der Probleme beseitigen oder ob sie vor allem bestehende Qualitätsstandards und Schutzmechanismen schwächen.



Aus Sicht der Ingenieurpraxis ist eine kritische Betrachtung notwendig. Denn nicht jede Verfahrensvereinfachung führt automatisch zu besseren Ergebnissen. Bürokratieabbau darf kein Synonym für den Abbau von Planungsqualität, Nachhaltigkeit und fachlicher Abwägung werden.



Die eigentlichen Herausforderungen liegen oft an anderer Stelle



In der öffentlichen Debatte entsteht häufig der Eindruck, dass vor allem Umweltprüfungen, Denkmalschutz oder Beteiligungsverfahren den Wohnungsbau ausbremsen. Die Realität ist deutlich komplexer.



Viele Kommunen kämpfen seit Jahren mit personellen Engpässen in Bauämtern und Genehmigungsbehörden. Gleichzeitig nehmen die Anforderungen an Planung, Klimaanpassung, Infrastruktur und technische Ausstattung von Gebäuden kontinuierlich zu. Hinzu kommen hohe Baukosten, steigende Anforderungen an die Energieeffizienz sowie ein anhaltender Fachkräftemangel in Planung und Ausführung.



Diese Herausforderungen lassen sich nicht allein durch die Reduzierung von Prüfungen oder Beteiligungsrechten lösen.



Beschleunigung entsteht vor allem dort, wo Prozesse digitalisiert, Zuständigkeiten klar geregelt und Behörden ausreichend ausgestattet werden. Werden dagegen fachliche Anforderungen reduziert, besteht die Gefahr, dass Probleme lediglich in spätere Projektphasen verschoben werden.



Qualität entsteht durch Planung



Ingenieurinnen und Ingenieure wissen aus der täglichen Praxis, dass sorgfältige Planung kein Hindernis, sondern eine Voraussetzung für wirtschaftliches und nachhaltiges Bauen ist.



Frühzeitige Untersuchungen zu Baugrund, Wasserhaushalt, Infrastruktur, Verkehr oder Umweltwirkungen verursachen zunächst Aufwand. Sie helfen jedoch dabei, Risiken zu erkennen und spätere Mehrkosten zu vermeiden.



Werden solche Prüfungen eingeschränkt oder verkürzt, kann dies kurzfristig Zeit sparen. Langfristig drohen jedoch Fehlentwicklungen, Nutzungskonflikte oder kostenintensive Nachbesserungen.



Gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels gewinnen diese Fragen weiter an Bedeutung. Städte und Gemeinden benötigen ausreichend Grünflächen, funktionierende Wasserhaushalte und widerstandsfähige Infrastrukturen. Diese Anforderungen lassen sich nicht nachträglich einfach ergänzen, wenn sie in der Planung unzureichend berücksichtigt wurden.



Bestandserhalt stärker in den Fokus rücken



Ein weiterer Aspekt der aktuellen Debatte betrifft den Umgang mit dem Gebäudebestand. In vielen Städten wird der Neubau als zentrale Lösung für die Wohnungsfrage betrachtet. Gleichzeitig bieten Umbauten, Nachverdichtungen und Umnutzungen erhebliche Potenziale.



Bestehende Gebäude enthalten wertvolle Ressourcen und bereits investierte Energie. Ihre Weiterentwicklung kann nicht nur ökologisch sinnvoll sein, sondern häufig auch wirtschaftliche Vorteile bieten.



Statt den Fokus ausschließlich auf beschleunigte Neubauverfahren zu richten, sollte die Gesetzgebung deshalb stärker darauf ausgerichtet werden, die Aktivierung und Modernisierung des Bestandes zu erleichtern. Hier liegt ein erheblicher Hebel für die Schaffung zusätzlichen Wohnraums.



Planungssicherheit statt kurzfristiger Sonderregelungen



Ein zentrales Anliegen der Ingenieurkammern ist die Schaffung verlässlicher Rahmenbedingungen. Investitionen in Gebäude und Infrastruktur werden für Jahrzehnte getroffen. Sie benötigen rechtliche Stabilität und Planungssicherheit.



Kurzfristige Sonderregelungen, weitreichende Ausnahmen oder ständig wechselnde Vorgaben schaffen dagegen Unsicherheit für alle Beteiligten. Sie erschweren die langfristige Projektentwicklung und können die Akzeptanz von Planungsprozessen beeinträchtigen.



Gute Gesetzgebung zeichnet sich nicht allein durch Geschwindigkeit aus. Sie muss nachvollziehbar, rechtssicher und dauerhaft tragfähig sein.



Nachhaltigkeit und Baukultur sind kein Luxus



Die aktuelle Diskussion zeigt, wie schnell Themen wie Umwelt-, Denkmal- oder Freiraumschutz als Hindernisse dargestellt werden. Dabei erfüllen diese Instrumente wichtige gesellschaftliche Funktionen.



Eine qualitätsvolle gebaute Umwelt entsteht nicht zufällig. Sie ist das Ergebnis sorgfältiger Planung, fachlicher Expertise und einer ausgewogenen Abwägung unterschiedlicher Interessen. Dazu gehören wirtschaftliche Anforderungen ebenso wie ökologische, soziale und kulturelle Aspekte.



Baukultur spielt dabei eine wichtige Rolle. Sie entscheidet darüber, wie unsere Städte und Gemeinden künftig aussehen und wie lebenswert sie bleiben. Der jährlich stattfindende Tag der Baukultur macht regelmäßig sichtbar, welchen Beitrag qualitätsvolle Planung für die Entwicklung von Orten und Regionen leisten kann.



„Effizientere Verfahren sind ein wichtiges Ziel, aber sie dürfen nicht dazu führen, dass wir an der Qualität des Bauens sparen. Gute Planung braucht Zeit, Fachwissen und verlässliche Rahmenbedingungen. Nur so entstehen nachhaltige und zukunftsfähige Bauwerke", sagt Anja Schellhorn, Geschäftsführerin der Brandenburgischen Ingenieurkammer.



Weniger Bürokratie, aber nicht weniger Qualität



Der Wunsch nach schnelleren Verfahren ist berechtigt. Auch die Brandenburgische Ingenieurkammer setzt sich für effiziente Planungsprozesse, digitale Genehmigungen und leistungsfähige Verwaltungsstrukturen ein.



Gleichzeitig zeigt die Erfahrung, dass viele aktuelle Reformvorhaben vor allem bestehende Qualitätsanforderungen reduzieren, anstatt die eigentlichen Ursachen von Verzögerungen zu beseitigen.



Der notwendige Bürokratieabbau sollte deshalb dort ansetzen, wo Prozesse unnötig kompliziert sind. Er darf jedoch nicht dazu führen, dass bewährte fachliche Standards, nachhaltige Planungsgrundsätze oder die Qualität unserer gebauten Umwelt schrittweise verloren gehen.



Wohnungsbau braucht Tempo. Gute Planung braucht Qualität. Beides gegeneinander auszuspielen, wird den Herausforderungen unserer Zeit nicht gerecht. Vielmehr braucht es intelligente Lösungen, die Effizienz, Nachhaltigkeit und langfristige Verantwortung miteinander verbinden.

(lifePR) (