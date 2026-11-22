Weihnachtliche Phänomene: Das Brandenburger Theater bringt Kunst und Kultur direkt in die Stadt
Theater, Musik und Literatur auf den Weihnachtsmärkten der Stadt und in der Sankt-Annen-Galerie
Den Auftakt bildet am Dienstag, 1. Dezember, um 16:30 Uhr die Aufführung von „Konrad, die Mütze des Weihnachtsmannes“ auf dem Weihnachtsmarkt in der Neustadt. Nur wenige Tage später folgt am Freitag, 4. Dezember, um 17:00 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt Charles Dickens’ Weihnachtsklassiker „A Christmas Carol“. Im Anschluss, gegen 17:30 Uhr, sorgt das Blechbläserquartett des Brandenburger Theaters mit festlichen Klängen für weihnachtliche Stimmung.
Am Samstag, 5. Dezember, laden die Brandenburger Symphoniker ab 14:30 Uhr zu einem besonderen Walk In Concert in die Sankt-Annen-Galerie ein. Am Abend um 19:00 Uhr begeistert der Extra Chor Brandenburg die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes in der Altstadt mit seinem Programm.
Ein weiteres Highlight erwartet das Publikum am Sonntag, 13. Dezember: Am Nachmittag präsentiert das Brandenburger Theater in der Sankt-Annen-Galerie die kurzweilige Opernfassung „Don Giovanni. Kurz verführt.“ und bringt Mozarts berühmten Verführer auf charmante Weise direkt zu den Menschen.
Den Abschluss der Reihe bildet am Montag, 21. Dezember, um 16:00 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in der Neustadt die Lesung der beliebten Weihnachtsgeschichte „Ox und Esel“.
Termine:
Dienstag, 01.12., 16:30 Uhr, Lesung „Konrad, die Mütze des Weihnachtsmannes“ auf dem Weihnachtsmarkt Neustadt
Freitag, 04.12., 17:00 Uhr, Aufführung „A Christmas Carol“ auf dem Weihnachtsmarkt Altstadt
Freitag, 04.12., ca. 17:30 Uhr, Aufführung des Blechbläserquartetts auf dem Weihnachtsmarkt Altstadt
Samstag, 05.12., ab 14:30 Uhr, „Walk In Concert“ der Brandenburger Symphoniker in der Sankt-Annen-Galerie
Samstag, 05.12., 19:00 Uhr, Auftritt des Extra Chor Brandenburg auf dem Weihnachtsmarkt Altstadt
Sonntag, 13.12., nachmittags, Aufführung "Don Giovanni. Kurz verführt." in der Sankt-Annen-Galerie
Montag, 21.12., 16:00 Uhr, Lesung der Geschichte von Ox und Esel auf dem Weihnachtsmarkt Neustadt
Eintritt: frei