In der Adventszeit wird die Stadt zur zusätzlichen Bühne des Brandenburger Theaters: Mit Schauspiel, Musik, Oper und Lesungen entstehen kulturelle Begegnungen an besonderen Orten mitten im vorweihnachtlichen Geschehen. Unter dem Motto „Weihnachtliche Phänomene“ erwartet die Brandenburgerinnen und Brandenburger ein vielfältiges Programm auf den Weihnachtsmärkten in der Alt- und Neustadt sowie in der Sankt-Annen-Galerie. Künstlerinnen und Künstler des Hauses und seiner Ensembles präsentieren besondere Ausschnitte aus dem aktuellen Repertoire und sorgen für festliche Kulturerlebnisse mitten in der Stadt.



Den Auftakt bildet am Dienstag, 1. Dezember, um 16:30 Uhr die Aufführung von „Konrad, die Mütze des Weihnachtsmannes“ auf dem Weihnachtsmarkt in der Neustadt. Nur wenige Tage später folgt am Freitag, 4. Dezember, um 17:00 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt Charles Dickens’ Weihnachtsklassiker „A Christmas Carol“. Im Anschluss, gegen 17:30 Uhr, sorgt das Blechbläserquartett des Brandenburger Theaters mit festlichen Klängen für weihnachtliche Stimmung.



Am Samstag, 5. Dezember, laden die Brandenburger Symphoniker ab 14:30 Uhr zu einem besonderen Walk In Concert in die Sankt-Annen-Galerie ein. Am Abend um 19:00 Uhr begeistert der Extra Chor Brandenburg die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes in der Altstadt mit seinem Programm.



Ein weiteres Highlight erwartet das Publikum am Sonntag, 13. Dezember: Am Nachmittag präsentiert das Brandenburger Theater in der Sankt-Annen-Galerie die kurzweilige Opernfassung „Don Giovanni. Kurz verführt.“ und bringt Mozarts berühmten Verführer auf charmante Weise direkt zu den Menschen.



Den Abschluss der Reihe bildet am Montag, 21. Dezember, um 16:00 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in der Neustadt die Lesung der beliebten Weihnachtsgeschichte „Ox und Esel“.



Termine:

Dienstag, 01.12., 16:30 Uhr, Lesung „Konrad, die Mütze des Weihnachtsmannes“ auf dem Weihnachtsmarkt Neustadt



Freitag, 04.12., 17:00 Uhr, Aufführung „A Christmas Carol“ auf dem Weihnachtsmarkt Altstadt



Freitag, 04.12., ca. 17:30 Uhr, Aufführung des Blechbläserquartetts auf dem Weihnachtsmarkt Altstadt



Samstag, 05.12., ab 14:30 Uhr, „Walk In Concert“ der Brandenburger Symphoniker in der Sankt-Annen-Galerie



Samstag, 05.12., 19:00 Uhr, Auftritt des Extra Chor Brandenburg auf dem Weihnachtsmarkt Altstadt



Sonntag, 13.12., nachmittags, Aufführung "Don Giovanni. Kurz verführt." in der Sankt-Annen-Galerie



Montag, 21.12., 16:00 Uhr, Lesung der Geschichte von Ox und Esel auf dem Weihnachtsmarkt Neustadt



Eintritt: frei

(lifePR) (