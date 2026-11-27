Mit „Des Kaisers neue Kleider“ erwartet das Publikum im Brandenburger Theater in der Vorweihnachtszeit ein ebenso unterhaltsames wie aktuelles Familienmärchen. Die Inszenierung nach Hans Christian Andersen verbindet Humor, Musik und eine zeitlose Geschichte über Wahrheit, Mut und Verantwortung. Entsprechend groß ist die Nachfrage: Für die laufende Spielserie sind aktuell nur noch wenige Karten für die Vorstellung am 12. Dezember erhältlich.



Im Mittelpunkt des Stücks steht ein Kaiser, der trotz leerer Staatskassen unermüdlich auf der Suche nach neuen prachtvollen Gewändern ist. Während sein Volk unter Not und Hunger leidet, verliert sich der Herrscher immer mehr in seiner Eitelkeit. Hilfe kommt von unerwarteter Seite: Der junge Weber Max und die Kaisertochter Josephine wollen dem Kaiser die Augen öffnen. Gemeinsam ersinnen sie ein außergewöhnliches Gewand, das nur von klugen und ihres Amtes würdigen Menschen gesehen werden kann. Schon bald wird die Eitelkeit des Kaisers zur Probe für den gesamten Hofstaat.



Autor und Komponist Jan Kirsten erzählt den weltbekannten Märchenstoff mit viel Witz, eingängigen musikalischen Momenten und einem feinen Gespür für aktuelle gesellschaftliche Themen neu. Die Inszenierung von André Nicke richtet sich an Kinder ab vier Jahren ebenso wie an Erwachsene und macht aus dem bekannten Klassiker ein Theatererlebnis, das Generationen gleichermaßen anspricht.



„Des Kaisers neue Kleider“ ist eine Aufführung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt im Rahmen des Theaterverbundes. Damit gastiert die erfolgreiche Produktion auch im Brandenburger Theater und bereichert das vorweihnachtliche Programm mit einer ebenso fantasievollen wie nachdenklichen Geschichte über Schein und Sein, Mut zur Wahrheit und gesellschaftliche Verantwortung.



Termine

Mi., 09.12., Do., 10.12. und Fr., 11.12.26 – jeweils um 08:30 und 10:30 Uhr

Sa., 12.12.26 – um 15:00 Uhr



Spielort

Studiobühne

Brandenburger Theater, Grabenstr. 14, 14776 Brandenburg an der Havel



Eintrittspreise

Kategorie J

14,- € // ermäßigt 8,- €

Die Kategorie und die Basispreise gelten an der Theaterkasse. Bei einer Buchung über den Online-Dienst Reservix können zusätzliche Service- und Versandgebühren anfallen. Maßgeblich sind die im Buchungsprozess ausgewiesenen Endpreise

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