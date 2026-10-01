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Vorschau Oktober: Zwischen Stummfilm, Schauspiel und Symphonik

Von der Jugendtheaterproduktion „Die Physiker“ über das Stummfilmkonzert „Zur Chronik von Grieshuus“ bis zum Kammerkonzert „Paris 1913–1923“ präsentiert das Brandenburger Theater im Oktober ein Programm für Musik-, Theater- und Kulturinteressierte

(lifePR) (Brandenburg an der Havel, )
Der Oktober am Brandenburger Theater steht ganz im Zeichen kultureller Vielfalt. Schauspiel, Konzerte, Figurentheater und besondere Veranstaltungsformate laden dazu ein, den Herbst gemeinsam mit dem Theater und den Brandenburger Symphonikern zu erleben.

Zu den Höhepunkten des Monats zählt das Stummfilmkonzert „Zur Chronik von Grieshuus“ am 10. Oktober im Audimax der Technischen Hochschule Brandenburg. Die Brandenburger Symphoniker verbinden dabei Live-Musik mit Filmkunst und lassen einen Klassiker des frühen Kinos neu erlebbar werden.

Im Schauspielbereich rückt die Produktion „Das hält. Für immer“ in den Mittelpunkt. Das Stück von Marek Bednarsky ist am 11. und 13. Oktober zu sehen und wird durch Werkeinführungen ergänzt.

Bereits zu Monatsbeginn setzt das BT-Jugendtheater seine Inszenierung von „Die Physiker“ nach Friedrich Dürrenmatt fort. Die mehrfach angesetzten Vorstellungen bieten insbesondere jungen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Zugang zu einem der bedeutendsten Werke der deutschsprachigen Theaterliteratur.

Musikalisch stehen zudem das 1. Kammerkonzert „Paris 1913–1923“ am 18. Oktober sowie die Konzerte „Im Zeichen Mozarts“ im Mittelpunkt. Mit „Auf Takt! – Podcast trifft Orchester“ steht außerdem ein Format auf dem Programm, das klassische Musik und zeitgemäße Vermittlung miteinander verbindet.

Familien dürfen sich auf zahlreiche Vorstellungen des Figurentheaters freuen. Produktionen wie „Drei kleine Schweinchen“, „Mau und Wiau: Zwei wie Hund und Katz“, „Socke, Mond und Sterne“ oder „Frieda und die freche Möwe“ sorgen für abwechslungsreiche Theatererlebnisse für die jüngsten Gäste.

Programmübersicht (Auswahl)
  • 03.10. Festakt zum Tag der Deutschen Einheit
  • 04.10. Urknall Zwo: Vicky und Co.
  • 06.–08.10. Die Physiker
  • 10.10. Stummfilmkonzert: Zur Chronik von Grieshuus
  • 11.10. Theaterfrühstück
  • 11.10. Das hält. Für immer
  • 13.10. Das hält. Für immer
  • 15.–19.10. Figurentheaterprogramm für Kinder und Familien
  • 18.10. 1. Kammerkonzert: Paris 1913–1923
  • 23.10. Showtime (ein enttäuschender Abend)
  • 24.10. 2. Symphoniekonzert - Im Zeichen Mozarts
  • 25.10. Sonntagskonzert - Im Zeichen Mozarts
  • 29.10. Auf Takt! – Podcast trifft Orchester
  • 30.10. 3. Brandenburger Lachnacht
  • 31.10. Musik um sieben - Prokofjew: Peter und der Wolf
  • 31.10. Bitte Text eingeben
Weitere Termine auf: https://brandenburgertheater.de/...

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Brandenburger Theater GmbH

Theater hat Tradition in Brandenburg an der Havel

Seit mehr als 200 Jahren gibt es in Brandenburg an der Havel das Brandenburger Theater.

Gespielt wird heute im Großen Haus (in der Grabenstraße, Neubau eröffnet im Jahr 2000) und in der Studiobühne (in der Kanalstraße, Neubau eröffnet 1994), jeweils mit weitläufigen Foyers. Die Puppenbühne und eine Probebühne teilen sich ein weiteres Foyer (Zugang über den Hof). Zusätzlich gibt es Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet, z. B. im Dom zu Brandenburg, im St. Paulikloster oder bei Open-Air Aufführungen an der Regattastrecke und auf dem Havelfest.

Das BT ist das Stammhaus der Brandenburger Symphoniker, dem ältesten Klangkörper im Land Brandenburg. Seit 2019 kann das BT wieder selbst produzieren und gestaltet mit Eigenproduktionen aller Sparten einen vielfältigen Spielplan. Das BT Jugendtheater ist seit den 1970er Jahren sehr erfolgreich im Brandenburger Theater etabliert, die BT Bürgerbühne gibt es seit den 2000er Jahren für Erwachsene. Zudem sind die „Brandenburger Figurentheatertage“ im BT das älteste Figurentheaterfestival im Land Brandenburg. Gastspiele aus den Verbundtheatern des Landes Brandenburg und von anderen Anbietern ergänzen den Spielplan.

Das Brandenburger Theater bietet unter anderem Konzerte, Musiktheater, Sprechtheater, Tanz, Lesungen, Figurentheater sowie Kinder- und Jugendtheater.

Zwei Vereine unterstützen das Theater ihrer Stadt: der Förderverein „Freunde des Brandenburger Theaters e. V.“ und der „Förderverein Brandenburger Symphoniker e. V.“.

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