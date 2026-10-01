Vorschau Oktober: Zwischen Stummfilm, Schauspiel und Symphonik

Brandenburger Theater GmbH

Theater hat Tradition in Brandenburg an der Havel



Seit mehr als 200 Jahren gibt es in Brandenburg an der Havel das Brandenburger Theater.



Gespielt wird heute im Großen Haus (in der Grabenstraße, Neubau eröffnet im Jahr 2000) und in der Studiobühne (in der Kanalstraße, Neubau eröffnet 1994), jeweils mit weitläufigen Foyers. Die Puppenbühne und eine Probebühne teilen sich ein weiteres Foyer (Zugang über den Hof). Zusätzlich gibt es Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet, z. B. im Dom zu Brandenburg, im St. Paulikloster oder bei Open-Air Aufführungen an der Regattastrecke und auf dem Havelfest.



Das BT ist das Stammhaus der Brandenburger Symphoniker, dem ältesten Klangkörper im Land Brandenburg. Seit 2019 kann das BT wieder selbst produzieren und gestaltet mit Eigenproduktionen aller Sparten einen vielfältigen Spielplan. Das BT Jugendtheater ist seit den 1970er Jahren sehr erfolgreich im Brandenburger Theater etabliert, die BT Bürgerbühne gibt es seit den 2000er Jahren für Erwachsene. Zudem sind die „Brandenburger Figurentheatertage“ im BT das älteste Figurentheaterfestival im Land Brandenburg. Gastspiele aus den Verbundtheatern des Landes Brandenburg und von anderen Anbietern ergänzen den Spielplan.



Das Brandenburger Theater bietet unter anderem Konzerte, Musiktheater, Sprechtheater, Tanz, Lesungen, Figurentheater sowie Kinder- und Jugendtheater.



Zwei Vereine unterstützen das Theater ihrer Stadt: der Förderverein „Freunde des Brandenburger Theaters e. V.“ und der „Förderverein Brandenburger Symphoniker e. V.“.

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