Vorschau Oktober: Zwischen Stummfilm, Schauspiel und Symphonik

Zu den Höhepunkten des Monats zählt das Stummfilmkonzert „Zur Chronik von Grieshuus“ am 10. Oktober im Audimax der Technischen Hochschule Brandenburg. Die Brandenburger Symphoniker verbinden dabei Live-Musik mit Filmkunst und lassen einen Klassiker des frühen Kinos neu erlebbar werden.
Im Schauspielbereich rückt die Produktion „Das hält. Für immer“ in den Mittelpunkt. Das Stück von Marek Bednarsky ist am 11. und 13. Oktober zu sehen und wird durch Werkeinführungen ergänzt.
Bereits zu Monatsbeginn setzt das BT-Jugendtheater seine Inszenierung von „Die Physiker“ nach Friedrich Dürrenmatt fort. Die mehrfach angesetzten Vorstellungen bieten insbesondere jungen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Zugang zu einem der bedeutendsten Werke der deutschsprachigen Theaterliteratur.
Musikalisch stehen zudem das 1. Kammerkonzert „Paris 1913–1923“ am 18. Oktober sowie die Konzerte „Im Zeichen Mozarts“ im Mittelpunkt. Mit „Auf Takt! – Podcast trifft Orchester“ steht außerdem ein Format auf dem Programm, das klassische Musik und zeitgemäße Vermittlung miteinander verbindet.
Familien dürfen sich auf zahlreiche Vorstellungen des Figurentheaters freuen. Produktionen wie „Drei kleine Schweinchen“, „Mau und Wiau: Zwei wie Hund und Katz“, „Socke, Mond und Sterne“ oder „Frieda und die freche Möwe“ sorgen für abwechslungsreiche Theatererlebnisse für die jüngsten Gäste.
Programmübersicht (Auswahl)
- 03.10. Festakt zum Tag der Deutschen Einheit
- 04.10. Urknall Zwo: Vicky und Co.
- 06.–08.10. Die Physiker
- 10.10. Stummfilmkonzert: Zur Chronik von Grieshuus
- 11.10. Theaterfrühstück
- 11.10. Das hält. Für immer
- 13.10. Das hält. Für immer
- 15.–19.10. Figurentheaterprogramm für Kinder und Familien
- 18.10. 1. Kammerkonzert: Paris 1913–1923
- 23.10. Showtime (ein enttäuschender Abend)
- 24.10. 2. Symphoniekonzert - Im Zeichen Mozarts
- 25.10. Sonntagskonzert - Im Zeichen Mozarts
- 29.10. Auf Takt! – Podcast trifft Orchester
- 30.10. 3. Brandenburger Lachnacht
- 31.10. Musik um sieben - Prokofjew: Peter und der Wolf
- 31.10. Bitte Text eingeben
Seit einem Monat versendet das Brandenburger Theater seine Presseinformationen über LifePR. Über diesen Weg erhalten Sie selbstverständlich auch weiterhin unsere aktuellen Pressemitteilungen.
Gleichzeitig freuen wir uns über ein kurzes Feedback von Redaktionen und Medienpartnern: Hat sich der Versandrhythmus bewährt? Sind Umfang und Inhalt der Aussendungen für Ihre redaktionelle Arbeit hilfreich? Gerne nehmen wir Anregungen entgegen, um unsere Pressekommunikation künftig noch zielgerichteter gestalten zu können.
Für Interviewanfragen, Probenbesuche oder weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. Sprechen Sie uns einfach an.