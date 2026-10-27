Stars von morgen am Pult: UdK Berlin und Brandenburger Symphoniker präsentieren die International Conducting Academy Berlin

Wenn sich vielversprechende Dirigiertalente und ein professionelles Orchester begegnen, entsteht ein Konzertabend, der gleichermaßen musikalische Exzellenz und künstlerische Entwicklung erlebbar macht. Im Rahmen der International Conducting Academy Berlin stellen sich am Freitag, 6. November 2026, um 19:30 Uhr im Konzertsaal der Universität der Künste Berlin die „Stars von morgen“ dem Publikum vor. Die Brandenburger Symphoniker begleiten dabei Dirigierstudierende der UdK Berlin bei einem Konzert, das einen zentralen Bestandteil ihrer professionellen Ausbildung bildet.



Die Konzertreihe hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Tradition entwickelt. Die Brandenburger Symphoniker stellen sich den Studierenden als professioneller Klangkörper zur Verfügung und ermöglichen ihnen damit wertvolle Praxiserfahrungen unter realen Konzertbedingungen. So wird die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Orchester zu einer wichtigen Brücke zwischen Ausbildung und künstlerischer Berufspraxis.



Auf dem Programm stehen Ludwig van Beethovens „Coriolan“-Ouvertüre op. 62, Dmitri Schostakowitschs Cellokonzert Nr. 1 Es-Dur op. 107 sowie Antonín Dvořáks Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95 „Aus der Neuen Welt“. Den Solopart im Cellokonzert übernimmt die Cellistin Irena Josifoska. Die musikalische Leitung liegt bei den Dirigierstudierenden Antonia Kleineidam, Andi Li und Minseok Moon.



Das Konzert findet im Konzertsaal der UdK Berlin in der Hardenbergstraße/Fasanenstraße statt. Der Eintritt ist frei.



Termin: Freitag, 6. November 2026, 19:30 Uhr

Ort: Konzertsaal der Universität der Künste Berlin, Hardenbergstraße/Fasanenstraße, 10623 Berlin

Mitwirkende: Brandenburger Symphoniker, Irena Josifoska (Violoncello), Antonia Kleineidam, Andi Li, Minseok Moon (Dirigat)

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