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„SHOWTIME (Ein enttäuschender Abend)“: Wenn der Retter des Abends unsichtbar bleiben muss

Gastspiel des Schauspiels Leipzig bringt Felix Krakaus ebenso komischen wie berührenden Monolog auf die Bühne. Tilo Krügel und Denis Petković reflektieren über Theater, Identität und die Zerbrechlichkeit des Lebens.

(lifePR) (Brandenburg an der Havel, )
Was passiert, wenn kurz vor Vorstellungsbeginn der Theaterbetrieb zusammenzubrechen droht? Die Hauptdarstellerin ist erkrankt, das Orchester steckt fest, der Chor streikt oder ein technischer Defekt gefährdet die Aufführung. In solchen Momenten tritt ein besonderer Mensch auf den Plan: der Universalschauspieler. Er beherrscht mehr als hundert Rollen aus klassischem und modernem Repertoire, steigt kurzfristig ins Taxi und springt innerhalb weniger Stunden auf Bühnen in ganz Deutschland ein. Seine Aufgabe ist ebenso außergewöhnlich wie widersprüchlich: Er soll eine andere Schauspielperson möglichst exakt ersetzen und dabei selbst unsichtbar bleiben.

Mit „SHOWTIME (Ein enttäuschender Abend)“ hat der Autor Felix Krakau einen ebenso humorvollen wie tiefgründigen Monolog geschaffen, der den Blick hinter die Kulissen des Theaterbetriebs richtet. Zwischen Komik, Absurdität und Melancholie erzählt das Stück von einem Menschen, der jeden Abend ein anderes Leben spielt und dabei sein eigenes zunehmend aus dem Blick verliert.

Für die Inszenierung dient Krakaus Text den Schauspielern Tilo Krügel und Denis Petkovi? als Ausgangspunkt für eine intensive Auseinandersetzung mit den großen Fragen des Daseins. Die Produktion verbindet eine Reflexion über die Kunst des Schauspiels mit einer philosophischen Betrachtung über Identität, Vergänglichkeit und die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt.

„SHOWTIME (Ein enttäuschender Abend)“ ist ein Gastspiel des Schauspiels Leipzig und verspricht einen Theaterabend voller überraschender Wendungen, feinem Humor und nachdenklicher Momente. Eine Einladung an das Publikum, über das Theater hinaus auf das Leben selbst zu blicken.

Termin
Fr., 23.10.26, 19:30 Uhr

Studiobühne
Brandenburger Theater, Grabenstr. 14, 14776 Brandenburg an der Havel

Eintrittspreise
Preiskategorie E
17,- € // ermäßigt: 13,- €
Die Kategorien und Basispreise gelten an der Theaterkasse. Bei einer Buchung über Reservix können zusätzliche Service- und Versandgebühren anfallen. Maßgeblich sind die im Buchungsprozess ausgewiesenen Endpreise.

Brandenburger Theater GmbH

Theater hat Tradition in Brandenburg an der Havel

Seit mehr als 200 Jahren gibt es in Brandenburg an der Havel das Brandenburger Theater.

Das Brandenburger Theater bietet unter anderem Konzerte, Musiktheater, Sprechtheater, Tanz, Lesungen, Figurentheater sowie Kinder- und Jugendtheater.

Zwei Vereine unterstützen das Theater ihrer Stadt: der Förderverein „Freunde des Brandenburger Theaters e. V.“ und der „Förderverein Brandenburger Symphoniker e. V.“.

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