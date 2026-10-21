„Peter und der Wolf“ neu hören: Brandenburger Symphoniker starten Reihe „Musik um sieben“

Mit der neuen Veranstaltungsreihe „Musik um sieben“ laden die Brandenburger Symphoniker ihr Publikum zu einer besonderen Entdeckungsreise durch die Welt der klassischen Musik ein. Den Auftakt bildet Sergej Prokofjews beliebtes musikalisches Märchen „Peter und der Wolf“, das am Samstag, 31. Oktober 2026, von 19 bis 20 Uhr in der Aula der Ritterakademie des Brandenburger Doms zu erleben ist.



Das Konzertformat verbindet musikalischen Genuss mit einer leicht verständlichen Werkeinführung. Im ersten Teil erläutert Andreas Spering gemeinsam mit den Brandenburger Symphonikern die Besonderheiten der Komposition und eröffnet neue Zugänge zu Prokofjews Meisterwerk. Anschließend erklingt „Peter und der Wolf“ in voller Länge, sodass das Publikum die zuvor vorgestellten musikalischen Zusammenhänge unmittelbar nachvollziehen kann.



Als Sprecher begleitet Steffan Drotleff durch den Abend. Die Veranstaltung richtet sich gleichermaßen an neugierige Neueinsteiger wie an erfahrene Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher. Ziel der Reihe ist es, bekannte Meisterwerke der klassischen Musik auf unterhaltsame und leicht zugängliche Weise neu erfahrbar zu machen.



Mit „Musik um sieben“ schaffen die Brandenburger Symphoniker ein Konzertangebot, das Wissensvermittlung und Konzerterlebnis miteinander verbindet und spannende Einblicke in die Welt der klassischen Musik ermöglicht.



Termin des Auftakts:

Samstag, 31. Oktober 2026, 19:00 - 20:00 Uhr

Aula der Ritterakademie, Dom St. Peter und Paul, Brandenburg an der Havel



Eintrittspreise:

Preiskategorie J

14,- € // ermäßigt 8,- €

Die Kategorie und die Basispreise gelten an der Theaterkasse. Bei einer Buchung über den Online-Dienst Reservix fallen zusätzliche Service- und Versandgebühren an. Maßgeblich sind die im Buchungsprozess ausgewiesenen Endpreise.

(lifePR) (