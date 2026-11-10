Kasmet-Ballett-Company präsentiert das Weihnachtsballett „Der letzte Schneewalzer“

Mit dem Weihnachtsballett „Der letzte Schneewalzer“ präsentiert die Kasmet-Ballett-Company eine berührende Geschichte über Ehrgeiz, Verlust, Versöhnung und die Kraft der Kunst. Die Premiere findet am Freitag, 20. November, auf der Studiobühne statt. Aufgrund der großen Nachfrage sind fast alle Vorstellungstermine bereits ausverkauft. Nur für die Vorstellungen am Samstag, d. 21.11. (15:00 und 18:00 Uhr) und am Donnerstag, d. 26.11. (10:00 Uhr), sind noch wenige Karten verfügbar.



Unter der Gesamtleitung und Choreografie von Inga Lehr-Ivanov entführt die Produktion das Publikum in die Welt einer altehrwürdigen Ballettschule, in der sich junge Tänzerinnen und Tänzer auf das große Weihnachtsballett vorbereiten. Alle träumen von derselben Rolle: der Hauptpartie der Schneekönigin. Über die Proben wacht die gefürchtete Ballettmeisterin Madame Aurelia Winter. Was zunächst niemand ahnt: Die strenge Lehrerin war einst selbst eine gefeierte Primaballerina, deren Traumrolle die Schneekönigin war.



Doch kurz vor ihrer großen Premiere beendete ein schwerer Unfall ihre Karriere. Gleichzeitig verlor sie ihre große Liebe, einen Komponisten, der das Weihnachtsballett eigens für sie geschrieben hatte. Seitdem lebt sie zwischen Erinnerungen und einer Vergangenheit, die nie wirklich heilen konnte.



Während die jungen Elevinnen und Eleven zunächst von Ruhm, Applaus und prächtigen Kostümen träumen, erkennen sie nach und nach, dass Tanz weit mehr bedeutet als technische Perfektion. Eine Rolle muss verstanden, gefühlt und mit der eigenen Persönlichkeit erfüllt werden. Gleichzeitig beginnt auch Madame Winter, durch die Begegnungen mit ihren Schülerinnen und Schülern zu jener Empathie zurückzufinden, die sie über viele Jahre verloren glaubte.



Mit ausdrucksstarkem Tanz, stimmungsvoller Musik und winterlichen Bildern voller Magie erzählt „Der letzte Schneewalzer“ eine bewegende Weihnachtsgeschichte über zerbrochene Träume und zweite Chancen. Die rund 75-minütige Aufführung wird von den Schülerinnen und Schülern der Kasmet-Ballett-Schule auf die Bühne gebracht und verspricht ein emotionales Erlebnis für die ganze Familie.



Termine

- Freitag, 20. November, 09:00 und 11:00 Uhr (Premierentag)

- Samstag, 21. November, 15:00 und 18:00 Uhr

- Mittwoch, 25. November, 10:00 Uhr

- Donnerstag, 26. November, 10:00 Uhr



Studiobühne

Brandenburg Theater, Grabenstr. 14, 14776 Brandenburg an der Havel



Eintrittspreise

Kategorie J

14,- € // ermäßigt 8,- €

Die Kategorie und die Basispreise gelten an der Theaterkasse. Bei einer

Buchung über den Online-Dienst Reservix können zusätzliche Service- und Versandgebühren anfallen. Maßgeblich sind die im Buchungsprozess ausgewiesenen Endpreise.

(lifePR) (