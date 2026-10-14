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Im Zeichen Mozarts: Brandenburger Symphoniker präsentieren ein Konzert zwischen Klassik und Moderne

Andreas Spering dirigiert das 2. Symphoniekonzert mit Werken von Mozart, Jacques Ibert und Max Reger. Pianist Fabian Müller gibt sein Debüt bei den Brandenburger Symphonikern.

(lifePR) (Brandenburg an der Havel, )
Mit ihrem 2. Symphoniekonzert widmen sich die Brandenburger Symphoniker ganz dem musikalischen Erbe von Wolfgang Amadeus Mozart und dessen Nachwirkung bis ins 20. Jahrhundert. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart selbst sowie Kompositionen von Jacques Ibert und Max Reger, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem Salzburger Meister auseinandersetzen.

Den Konzertabend eröffnet die „Hommage à Mozart“ des französischen Komponisten Jacques Ibert. Das Werk entstand anlässlich von Mozarts 200. Geburtstag und nähert sich dessen musikalischer Sprache auf spielerische Weise an, ohne sie direkt zu zitieren. Anschließend erklingt Mozarts Klavierkonzert d-Moll KV 466, eines seiner ausdrucksstärksten und zugleich ungewöhnlichsten Konzerte. Die Wahl der Molltonart verleiht dem Werk eine besondere emotionale Tiefe und dramatische Spannung. Den Solopart übernimmt der Pianist Fabian Müller, der damit erstmals gemeinsam mit den Brandenburger Symphonikern auftritt.

Den Abschluss des Programms bilden Max Regers „Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart“ op. 132. Ausgehend von einem Thema aus Mozarts Klaviersonate A-Dur KV 330 entwickelt Reger einen groß dimensionierten Variationszyklus voller romantischer Klangfarben und transparenter Orchestrierung. Die abschließende Fuge verbindet zwei neue Themen mit der Wiederkehr des Mozart-Motivs und schlägt so eine eindrucksvolle Brücke zwischen den Epochen.

Die musikalische Leitung übernimmt Andreas Spering.

Die Konzerte finden am Freitag, 23. Oktober 2026, und Samstag, 24. Oktober 2026, jeweils um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 25. Oktober 2026, um 16.00 Uhr im Audimax der Technischen Hochschule Brandenburg statt. Die Konzerteinführung wird digital angeboten.

Eintrittspreise
Preiskategorie A
36,- € // ermäßigt: 30,- €
Die Kategorie und die Basispreise gelten an der Theaterkasse. Bei einer Buchung über den Online-Dienst Reservix können zusätzliche Service- und Versandgebühren anfallen. Maßgeblich sind die im Buchungsprozess ausgewiesenen Endpreise.

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Theater hat Tradition in Brandenburg an der Havel

Seit mehr als 200 Jahren gibt es in Brandenburg an der Havel das Brandenburger Theater.

Das Brandenburger Theater bietet unter anderem Konzerte, Musiktheater, Sprechtheater, Tanz, Lesungen, Figurentheater sowie Kinder- und Jugendtheater.

Zwei Vereine unterstützen das Theater ihrer Stadt: der Förderverein „Freunde des Brandenburger Theaters e. V.“ und der „Förderverein Brandenburger Symphoniker e. V.“.

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