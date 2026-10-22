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Familienkonzert „Peter und der Wolf“: Klassik gemeinsam entdecken

Brandenburger Symphoniker laden Kinder, Eltern und Großeltern zu einem unterhaltsamen Konzert mit Andreas Spering, Antje Weltzer-Pauls und Steffan Drotleff in die Aula der Ritterakademie ein.

(lifePR) (Brandenburg an der Havel, )
Mit Sergej Prokofjews beliebtem Musikmärchen „Peter und der Wolf“ präsentieren die Brandenburger Symphoniker am Sonntag, 1. November 2026, ein Familienkonzert für Zuhörerinnen und Zuhörer jeden Alters. Von 11.30 bis 12.30 Uhr verwandelt sich die Aula der Ritterakademie des Brandenburger Doms in einen Ort gemeinsamer musikalischer Entdeckungen.

Im Mittelpunkt steht die Idee, klassische Musik für die ganze Familie erlebbar zu machen. Kinder, Eltern, Großeltern und alle Musikinteressierten sind eingeladen, gemeinsam in die faszinierende Welt der Orchestermusik einzutauchen. Dabei geht es nicht nur ums Zuhören, sondern auch ums Verstehen, Staunen und Mitmachen.

Unter der Leitung von Andreas Spering führen die Brandenburger Symphoniker durch Prokofjews berühmte Geschichte vom mutigen Peter und seinen tierischen Begleitern. Konzertpädagogin Antje Weltzer-Pauls begleitet das Programm mit anschaulichen Erläuterungen und macht die musikalischen Zusammenhänge auf lebendige Weise verständlich. Als Sprecher verleiht Steffan Drotleff der Erzählung ihre besondere Ausdruckskraft und führt das Publikum durch die Handlung.

Das Familienkonzert richtet sich sowohl an neugierige Erstbesucher als auch an erfahrene Konzertgänger. In entspannter Atmosphäre wird klassische Musik spielerisch vermittelt und die Bedeutung der einzelnen Instrumente im Orchester hörbar gemacht. So entsteht ein Konzerterlebnis, das Generationen verbindet und die Freude an Musik nachhaltig fördert.

Familienkonzert „Peter und der Wolf“
Sonntag, 1. November 2026, 11.30 Uhr
Aula der Ritterakademie des Brandenburger Doms, Brandenburg an der Havel
Leitung: Andreas Spering
Konzertpädagogische Leitung: Antje Weltzer-Pauls
Sprecher: Steffan Drotleff
Es spielen die Brandenburger Symphoniker.

Eintrittspreise
Kategorie J
14,- € // ermäßigt 8,- €
Die Kategorie und die Basispreise gelten an der Theaterkasse. Bei einer Buchung über den Online-Dienst Reservix können zusätzliche Service- und Versandgebühren anfallen. Maßgeblich sind die im Buchungsprozess ausgewiesenen Endpreise.

Brandenburger Theater GmbH

Theater hat Tradition in Brandenburg an der Havel

Seit mehr als 200 Jahren gibt es in Brandenburg an der Havel das Brandenburger Theater.

Das Brandenburger Theater bietet unter anderem Konzerte, Musiktheater, Sprechtheater, Tanz, Lesungen, Figurentheater sowie Kinder- und Jugendtheater.

Zwei Vereine unterstützen das Theater ihrer Stadt: der Förderverein „Freunde des Brandenburger Theaters e. V.“ und der „Förderverein Brandenburger Symphoniker e. V.“.

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