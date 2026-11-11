„Bitte Text eingeben“: Damit seelische Gesundheit zum Gesprächsthema wird

Mit „Bitte Text eingeben“ hat das Brandenburger Theater ein Veranstaltungsformat geschaffen, das Theater, gesellschaftliche Debatte und Publikumsbeteiligung miteinander verbindet. Was auf der Bühne geschieht, entsteht nicht aus einem fertigen Skript, sondern aus den Ideen und Entscheidungen des Publikums. Eine künstliche Intelligenz entwickelt daraus live eine Szene, die unmittelbar von den Schauspielenden auf die Bühne gebracht wird. Jede Veranstaltung wird damit zu einer einmaligen Uraufführung.



Am Samstag, 21. November 2026, steht das Thema seelische Gesundheit im Mittelpunkt. Gemeinsam mit dem Publikum geht „Bitte Text eingeben“ der Frage nach, wie Menschen mit psychischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft sichtbarer werden können und wie ein offener, angstfreier Umgang mit psychischen Belastungen gelingen kann. Welche Vorurteile bestehen noch immer? Warum fällt es vielen Menschen schwer, über seelische Krisen zu sprechen? Und was können wir als Gesellschaft tun, um Verständnis und Teilhabe zu fördern?



Die von der künstlichen Intelligenz entwickelte und live gespielte Szene bildet dabei den Ausgangspunkt für die anschließende Diskussion. Durch den Abend führt Carola Söllner. Die Schauspielenden Claudia Eisinger und Jacob Keller bringen die vom Publikum ausgewählte Geschichte auf die Bühne. Im anschließenden Gespräch ist Ann-Kathrin Johannsen von „Meet Yourself“ zu Gast. Als Coachin, Mentorin und Begleiterin von Menschen in Veränderungsprozessen setzt sie sich intensiv mit persönlicher Entwicklung, Selbstreflexion und einem bewussten Umgang mit den Herausforderungen des Lebens auseinander.



„Bitte Text eingeben“ schafft einen Raum für Begegnung, Austausch und neue Perspektiven. Das Format verbindet die kreative Kraft des Theaters mit aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen und lädt das Publikum dazu ein, aktiv Teil des Abends zu werden.



Termin:

Samstag, 21. November 2026, 19.30 Uhr

Foyer Großes Haus, Brandenburger Theater



Moderation: Carola Söllner

Schauspiel: Claudia Eisinger, Jacob Keller

Gast der Publikumsdiskussion: Ann-Kathrin Johannsen („Meet Yourself“)



Eintrittspreise:

Preiskategorie E

17,- € // ermäßigt 13,- €

Die angegebene Kategorie und die Preise beziehen sich auf den Verkauf an der Theaterkasse. Für Online-Buchungen gelten die Preis- und Gebührenangaben von Reservix.

(lifePR) (