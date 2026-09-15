BT-Jugendtheater zeigt Friedrich Dürrenmatts „DIE PHYSIKER“
Premiere am Freitag, d. 25.09.26 // Brandenburger Theater
Im Mittelpunkt steht der geniale Physiker Möbius, der sich in ein luxuriöses Nervensanatorium zurückgezogen hat. Dort lebt er gemeinsam mit zwei weiteren Patienten, die sich für Einstein beziehungsweise Isaac Newton halten. Doch hinter der Fassade des Wahnsinns verbirgt sich ein gefährliches Spiel um Macht, Wissen und politische Interessen. Als die wahren Identitäten der drei Männer ans Licht kommen, stellt sich die entscheidende Frage: Welche Verantwortung tragen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die Folgen ihrer Entdeckungen?
Vor dem Hintergrund des atomaren Wettrüstens schrieb Dürrenmatt eine ebenso spannende wie groteske Tragikomödie, die die Grenzen von Vernunft, Moral, Verantwortung,
Wissenschaft, Macht und persönlicher Verantwortung
auslotet. Mit scharfem Witz und überraschenden Wendungen wirft „Die Physiker“ Fragen auf, die angesichts technischer und wissenschaftlicher Entwicklungen auch heute hochaktuell erscheinen. Das Ensemble des BT-Jugendtheaters nähert sich dem Stoff mit großer Spielfreude und setzt sich intensiv mit den gesellschaftlichen und ethischen Dimensionen des Stücks auseinander.
DIE PHYSIKER
Regie: Steffan Drotleff
Ausstattung: Thomas Gabriel
Ensemble des BT-Jugendtheaters
Fräulein Doktor Mathilde von Zahnd: Lina Mattukat
Persönliche Assistentin von Frau von Zahnd: Julina Jaenecke
Oberschwester: Summer Detloff
Marta Boll: Tamia Liebner
Schwester Monika Stettier: Linda Küch
Oberpfleger Uwe Sievers: Tony Heile
Ernst Heinrich Ernesti, genannt Einstein: Toby Daszenies
Herbert Georg Beutler, genannt Newton: Amandus Jantz
Patient Johann Wilhelm Möbius: Phillip Björn Scharsich
Frau Missionar Lina Rose: Carolin Schönbeck
Jörg-Lukas / Pfleger Murillo: Klara Henze
Wilfried-Kaspar/ Polizist Blocher: Laura Niekammer
Kriminalinspektor Ricarda Voß: Angelina Krause
Gerichtsmediziner / Pfleger McArthur: Hanna Jo Frieda Lubinsky
Eine Eigenproduktion des Brandenburger Theaters mit Unterstützung der „Freunde des Brandenburger Theaters e. V.“.
Alle Rechte bei der Felix Bloch Erben GmbH & Co. KG.
Veranstaltungsort: Studiobühne // Grabenstraße 14 // 14776 Brandenburg an der Havel
Termine:
Premiere – Freitag, 25.09.2026, 19.00 Uhr,
Dienstag, 29.09.2026
Mittwoch, 30.09.2026
Dienstag, 06.10.2026
Mittwoch, 07.10.2026
Donnerstag, 08.10.2026
jeweils 19.00 Uhr
Preiskategorie E:
17,- € / erm. 13,- €