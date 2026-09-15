BT-Jugendtheater zeigt Friedrich Dürrenmatts „DIE PHYSIKER“

Das BT-Jugendtheater bringt mit Friedrich Dürrenmatts Klassiker „Die Physiker“ eines der bedeutendsten deutschsprachigen Dramen des 20. Jahrhunderts auf die Bühne. Unter der Regie von Steffan Drotleff und mit der Ausstattung von Thomas Gabriel widmet sich das Ensemble einem Werk, dessen Fragestellungen bis heute nichts von ihrer Aktualität verloren haben.



Im Mittelpunkt steht der geniale Physiker Möbius, der sich in ein luxuriöses Nervensanatorium zurückgezogen hat. Dort lebt er gemeinsam mit zwei weiteren Patienten, die sich für Einstein beziehungsweise Isaac Newton halten. Doch hinter der Fassade des Wahnsinns verbirgt sich ein gefährliches Spiel um Macht, Wissen und politische Interessen. Als die wahren Identitäten der drei Männer ans Licht kommen, stellt sich die entscheidende Frage: Welche Verantwortung tragen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die Folgen ihrer Entdeckungen?



Vor dem Hintergrund des atomaren Wettrüstens schrieb Dürrenmatt eine ebenso spannende wie groteske Tragikomödie, die die Grenzen von Vernunft, Moral, Verantwortung,

Wissenschaft, Macht und persönlicher Verantwortung

auslotet. Mit scharfem Witz und überraschenden Wendungen wirft „Die Physiker“ Fragen auf, die angesichts technischer und wissenschaftlicher Entwicklungen auch heute hochaktuell erscheinen. Das Ensemble des BT-Jugendtheaters nähert sich dem Stoff mit großer Spielfreude und setzt sich intensiv mit den gesellschaftlichen und ethischen Dimensionen des Stücks auseinander.



DIE PHYSIKER

Regie: Steffan Drotleff

Ausstattung: Thomas Gabriel



Ensemble des BT-Jugendtheaters

Fräulein Doktor Mathilde von Zahnd: Lina Mattukat

Persönliche Assistentin von Frau von Zahnd: Julina Jaenecke

Oberschwester: Summer Detloff

Marta Boll: Tamia Liebner

Schwester Monika Stettier: Linda Küch

Oberpfleger Uwe Sievers: Tony Heile

Ernst Heinrich Ernesti, genannt Einstein: Toby Daszenies

Herbert Georg Beutler, genannt Newton: Amandus Jantz

Patient Johann Wilhelm Möbius: Phillip Björn Scharsich

Frau Missionar Lina Rose: Carolin Schönbeck

Jörg-Lukas / Pfleger Murillo: Klara Henze

Wilfried-Kaspar/ Polizist Blocher: Laura Niekammer

Kriminalinspektor Ricarda Voß: Angelina Krause

Gerichtsmediziner / Pfleger McArthur: Hanna Jo Frieda Lubinsky



Eine Eigenproduktion des Brandenburger Theaters mit Unterstützung der „Freunde des Brandenburger Theaters e. V.“.



Alle Rechte bei der Felix Bloch Erben GmbH & Co. KG.



Veranstaltungsort: Studiobühne // Grabenstraße 14 // 14776 Brandenburg an der Havel



Termine:

Premiere – Freitag, 25.09.2026, 19.00 Uhr,

Dienstag, 29.09.2026

Mittwoch, 30.09.2026

Dienstag, 06.10.2026

Mittwoch, 07.10.2026

Donnerstag, 08.10.2026

jeweils 19.00 Uhr



Preiskategorie E:

17,- € / erm. 13,- €

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