Gleichzeitig ist das Line-up so breit wie nie: vom 58 Gramm leichten Picco im Spielkartenformat bis zum Farb-E-Paper-Notizbuch Note Air6 C mit Tastatur. Allen Geräten gemeinsam ist das augenschonende E-Paper-Display, das wie bedrucktes Papier wirkt, nicht blendet und kein blaues Hintergrundlicht abstrahlt – ideal für alle, die lesen, schreiben und denken wollen, ohne von Benachrichtigungen unterbrochen zu werden.Die Weihnachtsaktion im Überblick
- Ab 300 Euro Bestellwert: BOOX Tappy gratis – der kabellose Bluetooth-Page-Turner zum Umblättern per Knopfdruck
- Ab 600 Euro Bestellwert: 30 Euro Rabatt plus Tappy gratis
- Ab 800 Euro Bestellwert: BOOX Picco gratis – der E-Paper-Reader im Spielkartenformat (UVP 109,99 Euro)
(Die Aktion läuft vom 27. November 2026 bis 31. Dezember 2026 ausschließlich im offiziellen BOOX Online-Shop unter euroshop.boox.com. Tappy und Picco sind nur in begrenzter Stückzahl verfügbar und werden solange der Vorrat reicht vergeben. Rabatte und Aktionen sind nicht miteinander kombinierbar.)
Fünf Geschenkideen für fünf Typen1. Für Teenager und alle, die zwischendurch lesen statt scrollen: BOOX Picco
Der Picco ist das kleinste Gerät im BOOX-Programm und eröffnet die neue Lifestyle-Reihe „Tiles“. Mit 3,97 Zoll Bildschirmdiagonale und 58 Gramm hat er etwa die Größe einer Spielkarte. Über die mitgelieferte magnetische Hülle haftet er an der Rückseite des Smartphones. So ist ein Buch immer dabei, wenn im Bus, in der Pause oder in der Warteschlange ein paar Minuten frei sind. Statt Feeds gibt es Romane, Comics oder Lernstoff, ohne Benachrichtigungen und ohne endloses Scrollen.
Das 235-ppi-Display mit einstellbarem Frontlicht, physische Blättertasten, eine 16-GB-microSD-Karte für Tausende Bücher sowie Mini-Apps wie Pomodoro-Timer, To-do-Liste und Countdown machen ihn zum vielseitigen Begleiter. Mit eigenen Fotos, Kunstwerken oder Zitaten als Bildschirmschoner wird er zum persönlichen Accessoire – oder zur Deko am Kühlschrank. Der ideale Wichtel- und Nikolausgeschenk-Kandidat.
Preis: 109,99 Euro (UVP) – im Aktionszeitraum gratis ab 800 Euro Bestellwert
2. Für alle, die weniger am Smartphone hängen wollen:
BOOX Palma 3
Der Palma 3 sieht aus wie ein Smartphone, verhält sich aber wie ein Buch. Das monochrome E-Paper-Panel im Hosentaschenformat liefert tiefere Schwarztöne und mehr Kontrast als der Vorgänger. Dank Android 16 und Google Play Store laufen die gewohnten Lese-, Hörbuch- und Notiz-Apps, nur eben ohne die Ablenkungsarchitektur eines Smartphones. 128 GB Speicher plus microSD-Slot bieten Platz für eine komplette Bibliothek.
Preis: 339,99 Euro – im Aktionszeitraum mit gratis Tappy
1. Für Organisierte und Reisende: BOOX Note Mini C
Das Note Mini C bringt die Stärken der Note-Serie in ein handliches 8,52-Zoll-Format, das sich mit einer Hand halten lässt. Das Farb-E-Paper-Display eignet sich für farbige Buchcover, Comics, Reiseplanung, Checklisten und farbcodierte Notizen. Mit 6 GB RAM, 64 GB Speicher, Android 16 und dem magnetischen InkSight-Stylus ist es Notizbuch, Kalender und Bibliothek in einem.
Preis: 579,99 Euro – im Aktionszeitraum mit gratis Tappy
2. Für Studierende und Wissensarbeiter: BOOX Note Air6 C
Das Flaggschiff der aktuellen Generation ist ein 10,3-Zoll-Farb-E-Paper-Notizbuch mit Kaleido-3-Display, mattem, blendfreiem Glas und bis zu 40 Prozent schnellerem Seitenaufbau als der Vorgänger. Funktionen wie Dual Notes (zwei Dokumente nebeneinander bearbeiten), KI-gestützte Meeting-Zusammenfassungen und Texterkennung machen es zum Werkzeug für Uni und Büro. Stylus BOOX Pen3 und magnetisches Tastatur-Folio sind im Lieferumfang enthalten. Mit 5,8 Millimetern und rund 430 Gramm passt es in jede Tasche.
Preis: 579,99 Euro inklusive Stylus und Tastatur – im Aktionszeitraum mit gratis Tappy
3. Für Schreibende und Minimalisten: BOOX Go 10.3 (Gen II)
Wer vor allem schreiben, skizzieren und lesen möchte, findet im Go 10.3 (Gen II) ein ultradünnes Schwarz-Weiß-E-Paper-Tablet mit 300 ppi, das dem Eindruck von bedrucktem Papier besonders nahekommt. Mit nur 4,6 Millimetern ist es eines der dünnsten Geräte seiner Klasse. Die Variante Lumi bietet zusätzlich ein Frontlicht für das Lesen am Abend.
Preis: ab 419,99 Euro, Lumi 449,99 Euro – im Aktionszeitraum mit gratis Tappy
4. Das kleine Extra: BOOX Tappy
Der Tappy ist eine kompakte Fernbedienung mit zwei Tasten für BOOX-Geräte und Smartphones. Damit lassen sich Seiten umblättern, Webseiten scrollen oder Hörbücher steuern, ohne das Display zu berühren – perfekt für das Lesen auf dem Sofa oder im Bett, wenn die Hände unter der Decke bleiben dürfen.
Preis: 29,99 Euro – im Aktionszeitraum gratis ab 300 Euro Bestellwert
Über Onyx BOOX
BOOX ist eine globale E-Paper-Marke von Onyx und spezialisiert auf E-Paper-Tablets und -Monitore. Das Angebot umfasst neben klassischen Tablets und Monitoren auch Lifestyle-Produkte und Gadgets. BOOX entwickelt Technologien, die Menschen dabei unterstützen, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren und bewusster mit digitaler Technologie umzugehen. Weitere Produktinformationen finden Sie auf euroshop.boox.com.