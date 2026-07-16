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Shaq's Bass All-Stars: Shaqland Edition begeistert 1.500 Gäste mit DJ Diesel (Shaquille O'Neal) im Bootshaus

(lifePR) (Köln, )
Am Sonntag, 12. Juli 2026, verwandelte sich das Bootshaus in Shaqland: Rund 1.500 Gäste feierten bei der Shaqland Edition von Shaq's Bass All-Stars ein Event, das weit über die klassische Clubnacht hinausging. Von 16:00 bis 23:00 Uhr wurde das Gelände indoor wie outdoor genutzt, und die Stimmung war vom ersten bis zum letzten Moment einfach super.

Das Set-up kam bei den Gäst:innen hervorragend an: Autoscooter, Riesenrad, Außentheke, mehrere Basketballkörbe zum Mitspielen, Wassersprinkler-Anlagen und Bubbles verwandelten das Gelände in einen sommerlichen Festival-Playground. Als 16+ Event machte Shaqland den Sonntag auch für jüngere Fans erlebbar.

Headliner DJ Diesel (Shaquille O'Neal), viermaliger NBA-Champion und Hall of Famer, lieferte ein energiegeladenes Set zwischen Dubstep, Trap und Hard Bass und bewies einmal mehr, warum er auf Festivals wie Tomorrowland gefeiert wird. Komplettiert wurde das Line-up von Marten Hørger, Alison Wonderland, Gentlemens Club, Brandon und Emin.

Shaqland Edition steht für das, wofür Bootshaus immer wieder bekannt ist: außergewöhnliche Abende, die mehr bieten als eine klassische Clubnacht. Dieser Sonntag hat genau das erreicht.

Bild- und Videomaterial: https://www.dropbox.com/scl/fo/e783qgqtps4hbbhm6lb0w/AHZzK-kbPHmKfUSTLTCeyNI?rlkey=q75o8o2zddqtbbk32bi8ekkwy&st=6v004x80&dl=0

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