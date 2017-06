Festveranstaltung 10 Jahre Europäischer Forschungsrat

2017 feiert der Europäische Forschungsrat (ERC - European Research Council) sein 10-jähriges Bestehen. Der ERC fördert auf europäischer Ebene die Grundlagenforschung. Er wurde 2007 unter deutscher Ratspräsidentschaft eingerichtet und ist mit 13 Milliarden Euro der größte Einzelbereich von Horizont 2020, dem EU-Programm für Forschung und Innovation - das sind 17 Prozent des Gesamtbudgets.Die Projektfördermittel werden als Stipendium (ERC-Grant) im europaweiten Wettbewerb an einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vergeben, die ihr Projekt in den EU-Mitgliedstaaten oder Assoziierten Staaten durchführen.Seit 2007 wurden von über 6000 ERC-Grants mehr als 1000 Stipendien an Wissenschaftler und Wissenschafterinnen in Deutschland vergeben; damit flossen gut 1,8 Milliarden Euro an deutsche Einrichtungen.Zur großen ERC-Festveranstaltung und zur Ehrung der Stipendiatin des 1000. ERC-geförderten Projekts möchten wir Sie herzlich einladen:Bundesministerin für Bildung und ForschungPräsident des Europäischen ForschungsratsHelmholtz-Zentrum für Umweltforschung, das 1000. ERC-Projekt in DeutschlandDer ERC wird von einem unabhängigen(Scientific Council) aus 22 hochrangigen Wissenschaftler/innen geleitet, der weitestgehend unabhängig von der Europäischen Kommission agiert. Vorsitzender ist der Präsident des ERC, zurzeit Prof. Bourguignon. Mitglieder aus Deutschland sind Prof. Michael Kramer, Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Bonn sowie Prof. Kurt Mehlhorn, Max-Planck-Institut für Informatik, Saarbrücken.Die drei Haupt-Förderlinien richten sich an verschiedene Zielgruppen:Nachwuchswissenschaftler/innen in der Phase des Aufbaus einer eigenständigen Wissenschaftskarriere, zwei bis sieben Jahre nach PromotionNachwuchswissenschaftler/innen in der Phase der Konsolidierung eines eigenen Forschungsteams bis 12 Jahre nach Promotion,Bereits etablierte Spitzenforschende- Ergänzend ermöglicht dieFörderung Projektinhabern die ersten Schritte zum Technologietransfer mit bis zu 150.000 Euro.- Für das nächste Arbeitsprogramm 2018, das voraussichtlich im Sommer 2017 veröffentlich wird, plant der ERC die Wiedereinführung derÜber diese Förderlinien sollen Gruppen von 2-4 exzellenten Forscher/innen in besonders großen interdisziplinären Projekten (bis 10 Mio. Euro) gefördert werden.