Biotechnologie zum Anfassen: Bei der Langen Nacht der Wissenschaften lädt das mobile BIOTechnikum zum Experimentieren ein

Die Initiative BIOTechnikum des Bundesforschungsministeriums ist am 24. Juni 2017 zu Gast bei der Langen Nacht der Wissenschaften auf dem Campus Berlin-Buch. Im mobilen Labor des doppelstöckigen Ausstellungsfahrzeugs lernen Jugendliche, wofür die Biotechnologie genutzt wird und in welchen Branchen es gute Berufschancen gibt. Angemeldete Besucherinnen und Besucher können bei einem Workshop am Abend praxisnah experimentieren und mit den begleitenden Wissenschaftlern ins Gespräch kommen. Während der „Offenen Tür“ von 16.00 bis 20.15 Uhr sind alle interessierten Nachtschwärmer in den Forschungstruck auf der Festwiese am Blauen Bären in der Robert-Rössle-Straße 10 eingeladen.



Wirksame Medikamente, moderne Werkstoffe für die Industrie oder einfache Dinge des täglichen Lebens wie Nahrungs- und Waschmittel – das sind Produkte, bei denen kaum jemand an die Biotechnologie denkt. Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zeigt das mobile Labor der Initiative „BIOTechnikum“ beim Tour-Stopp in Berlin, dass biotechnische Methoden inzwischen in viel mehr Branchen zum Einsatz kommen als den meisten Menschen bewusst ist.



Schüler, Eltern und alle Interessierten, die wissen wollen, was genau die Biotechnologie überhaupt ist, wie in einem Labor gearbeitet wird und welche Berufe interessante Perspektiven für die eigene Karriereplanung versprechen, können sich am Samstag, den 24. Juni 2017, informieren. Die Initiative „BIOTechnikum“ ist dann bei der „Langen Nacht der Wissenschaften“ auf dem Campus Berlin Buch (Robert-Rössle-Straße 10) zu Gast. Der zweistöckige Forschungstruck eröffnet lehrreiche Einblicke in die Biotechnologie und damit auf Bestandteile und Vorgänge des Lebens, die aufgrund ihres winzigen Maßstabs meist im Verborgenen ablaufen.



Querschnittstechnologie als Berufschance



Denn auch wenn Biologie und Chemie zwar in der Schule auf dem Stundenplan stehen, ist oft kaum bekannt, welche beruflichen Möglichkeiten diese Naturwissenschaften und ihre anknüpfenden Disziplinen nach dem Abschluss eröffnen. Dabei versprechen zahlreiche Berufe eine interessante und sichere Zukunft – egal, ob über eine Ausbildung oder eine akademische Laufbahn.



Einige der Berliner Nachtschwärmer können die Chance nutzen, um an einem kostenlosen Praktikum teilzunehmen, das im BIOTechnikum angeboten wird: Hierbei lernen interessierte Besucherinnen und Besucher, wie das sogenannte „ELISA-Verfahren“ funktioniert – ein antikörperbasierter Test, der vor allem in der Medizin zum Nachweis von Krankheitserregern genutzt wird. Der Workshop findet von 21.15 bis 23.00 Uhr statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, müssen sich die Interessierten bis 19.30 Uhr beim Infopunkt im Foyer des Max Delbrück Communications Center in der Robert-Rössle-Straße 10 anmelden.



Während der „Offenen Tür“ von 16.00 bis 20.15 Uhr steht die mobile Erlebniswelt allen Besuchern für die eigenständige Erkundung zur Verfügung. Dabei beantworten die beiden Diplom-Biologen Dr. Aline Anton und Dr. Tim Fechtner auch individuelle Fragen rund um dieses vielseitige Forschungs- und Anwendungsgebiet oder Fragen zur persönlichen Berufsorientierung.



Die BMBF-Initiative „BIOTechnikum“



„BIOTechnikum: Erlebnis Forschung – Gesundheit, Ernährung, Umwelt“ – mit dieser Initiative bringt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) den Menschen Biotechnologie im wahrsten Sinne des Wortes näher. Die mobile Erlebniswelt BIOTechnikum – ein doppelstöckiges Ausstellungsfahrzeug – ist seit Herbst 2008 im Rahmen der Hightech-Strategie der Bundesregierung deutschlandweit unterwegs, um über die Bedeutung der modernen Biotechnologie in Deutschland, ihre Forschung und Anwendung zu informieren, Berufsperspektiven aufzuzeigen und den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern. 2013 wurde die erfolgreiche Initiative visuell und didaktisch neu gestaltet und ist seit Juli 2013 in neuem Gewand, mit neuem Ausstellungs- und Veranstaltungskonzept wieder ständiger Gast auf Deutschlands Schulhöfen und Marktplätzen, Berufsinformations- und Fachmessen, Wissenschaftsnächten und Technik-Events.





