Dry January 2026: Barmer fördert Projekt Dry Challenge weiter
Eine neue App begleitet Menschen beim bewussten Verzicht
Die App wurde mit Unterstützung der Barmer entwickelt und wird Ende Dezember, spätestens zum 01.01.2026, in den gängigen App-Stores verfügbar sein. Ziel ist es, Menschen während einer zeitlich begrenzten Verzichtsphase digital zu begleiten und ihnen niedrigschwellige Unterstützung anzubieten.
Neutraler Ansatz und flexible Nutzung
Die Dry Challenge App verfolgt bewusst einen neutralen Ansatz. Sie richtet sich nicht ausschließlich an Menschen, die auf Alkohol verzichten möchten, sondern kann grundsätzlich für jede Form des bewussten Verzichts genutzt werden. Nutzer*innen legen ihr persönliches Ziel selbst fest und werden dabei spielerisch unterstützt. Dieser offene Ansatz ermöglicht eine flexible Nutzung und eröffnet Perspektiven für weitere Präventionskampagnen.
Stimmungs-Tracking, Dashboard und Anreize
Zentrales Element der App ist ein tägliches Stimmungs-Tracking. Nutzer*innen geben ihre aktuelle Stimmung über einen Smiley ein, dessen Ausdruck sich über einen Slider individuell anpassen lässt – von „Ich fühle mich sehr schlecht“ bis „Ich fühle mich glücklich“.
Im Dashboard werden unter anderem die durchschnittliche Stimmung, der Konsumstatus, der persönliche Streak, also die längste Zeit ohne Konsum, sowie alle gesammelten Badges übersichtlich dargestellt.
Badges dienen als motivierende Anreize und werden für das Erreichen bestimmter Meilensteine vergeben. Während einzelne Challenges auf maximal 28 Tage begrenzt sind, läuft der Streak unbegrenzt weiter, sofern kein Konsum erfolgt. Für jeden Monat ohne Konsum sind eigene Badges vorgesehen. So lassen sich neben dem Dry January auch weitere Aktionszeiträume wie der Dry July oder der Sober October abbilden.
Raum für Reflexion: Journaling-Funktion
Darüber hinaus bietet die App eine Journaling-Funktion. Nutzer*innen können für beliebige Tage persönliche Einträge verfassen und diese optional mit Fotos ergänzen. Die Einträge werden chronologisch gespeichert und ermöglichen eine individuelle Auseinandersetzung mit der eigenen Verzichtserfahrung.
Information und Begleitung durch redaktionelle Inhalte
Ergänzt wird das Angebot durch eine integrierte Blog-Funktion. Hier können Beiträge zu unterschiedlichen Themen veröffentlicht und multimedial ergänzt werden. Während des Dry January werden regelmäßig begleitende Beiträge veröffentlicht, die informieren, motivieren und zur Reflexion anregen.
Begleitende Kommunikation auf Social Media
Auch auf Social Media wird Dry Challenge im Jahr 2026 wieder aktiv sein. Inhaltlich stehen Themen wie Leistungsdruck, Impulskontrolle, Freundschaft, Liebe, Identität und Selbstwert im Fokus. Die thematische Auseinandersetzung erfolgt sowohl über den Instagram-Kanal von Dry Challenge als auch über Beiträge im Blog der App.
Mit der erneuten Förderung durch die Barmer und dem Start der neuen App wird das Projekt Dry Challenge weiterentwickelt und um ein digitales Unterstützungsangebot ergänzt, das Menschen beim bewussten Umgang mit Konsumverhalten begleitet.
Weitere Informationen
Mehr erfahren:
https://www.blaues-kreuz.de/...
Social Media:
Dry Challenge finden Sie auf Instagram www.instagram.com/... und Facebook: www.facebook.com/dryjanuaryde
Ansprechperson:
Airi Voss, airi.voss@blaues-kreuz.de; M: +49 152 231 40900