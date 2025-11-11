Kontakt
Drachenherz Spremberg gewinnt den 1. Platz beim Gondula Award für Kinderschutz in der Lausitz

Ein starkes Zeichen für Kinder, die oft unsichtbar bleiben.

(lifePR) (Wuppertal, )
Das Projekt Drachenherz Spremberg des Blauen Kreuzes hat beim Gondula Award den 1. Platz belegt und erhält damit eine Fördersumme von 14.500 Euro. Der Kinderschutzpreis der Lausitz wurde im Rahmen des 35. FilmFestival Cottbus verliehen und würdigt Institutionen und Initiativen, die Kindern Schutz, Stabilität und Perspektiven schenken.

Das Angebot Drachenherz Spremberg unterstützt Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien sowie Familien mit psychischen Erkrankungen – eine Zielgruppe, die häufig unsichtbar bleibt. Da der Award regional rund um Cottbus verortet ist, bot die Nomination eine wertvolle Chance, die noch im Aufbau befindliche Arbeit von Drachenherz in der Lausitz bekannter zu machen.

„Der gesamte Oktober war für uns von intensiver Öffentlichkeitsarbeit geprägt. Durch das Voting, Medienberichterstattung und Interviews – unter anderem bei Radio Cottbus – konnten wir viele Menschen erreichen, die unsere Arbeit bisher nicht kannten. Dass uns so viele im Voting unterstützt haben, berührt uns sehr“, sagt das Drachenherz-Team.

Große Dankbarkeit für breite Unterstützung

„Wir sind sehr dankbar für den ersten Platz! Dass uns so viele Menschen beim Voting unterstützt haben, ist so toll. Danke an jeden und jede fürs Abstimmen! 14.500 Euro sind eine sehr große Spendensumme!“, so das Team weiter. Auch der von Martin Schüler, dem Initiator des Awards produzierte Werbefilm, trug mit seiner großen Reichweite dazu bei, Aufmerksamkeit auf das Projekt zu lenken.

Nachhaltige Umsetzung geplant

Wie die Fördersumme eingesetzt wird, möchte das Team nun sorgfältig entscheiden. „Die Kinder haben bereits eine Wunschliste geschrieben – und wir als Team überlegen, wie wir das Geld nachhaltig so einsetzen können, dass wir noch mehr Familien erreichen und unser Angebot langfristig stärken. Wir sind sicher: Es wird etwas richtig Gutes daraus entstehen.“ 

Über den Gondula Award

Der Gondula Award ehrt Menschen und Projekte, die sich im Kinderschutz engagieren. Die Preisverleihung fand in feierlichem Rahmen mit rotem Teppich, musikalischer Begleitung und regionaler Unterstützung statt. Insgesamt wurden 30.000 Euro Preisgelder vergeben – ermöglicht durch die Stiftung Großes Waisenhaus zu Potsdam, regionale Initiativen und Spenderinnen und Spender.

Blaues Kreuz Deutschland

Das Blaue Kreuz Deutschland unterstützt suchtgefährdete und suchtkranke Menschen sowie Angehörige. Mit seinen 132 fachlichen Angeboten bietet das Blaue Kreuz Begleitung und Hilfe, damit Menschen ihr Ziel erreichen: befreit leben lernen. An 360 Standorten mit 1.050 Gruppen- und Vereinsangeboten engagieren sich ehren- und hauptamtlich Mitarbeitende für abhängige Menschen und Angehörige. Mit blu:prevent, der innovativen und erfolgreichen Suchtpräventionsarbeit, setzt sich das Blaue Kreuz dafür ein, die Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen so zu stärken, dass ein Leben ohne Abhängigkeit gelingen kann.

