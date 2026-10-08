Drachenherz Spremberg für Deutschen Engagementpreis 2026 nominiert
Bundesweite Anerkennung für die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus sucht- und psychisch belasteten Familien – Publikumsvoting bis 29. Oktober
Drachenherz Spremberg schafft einen verlässlichen und geschützten Rahmen, in dem betroffene Kinder und Jugendliche ihre persönlichen Erfahrungen reflektieren, sich mit anderen jungen Menschen austauschen und eigene Ressourcen entwickeln können. Im Mittelpunkt stehen die Stärkung der individuellen Handlungskompetenz, die Förderung von Selbstwirksamkeit sowie die altersgerechte Auseinandersetzung mit den Auswirkungen familiärer Sucht- und psychischer Belastungen.
Kinder aus sucht- oder psychisch belasteten Familien sind besonderen psychosozialen Belastungen ausgesetzt. Häufig übernehmen sie früh Verantwortung, erleben Unsicherheit und Loyalitätskonflikte oder fühlen sich mit ihren Sorgen und Ängsten allein. Drachenherz setzt hier präventiv und ressourcenorientiert an: Die Kinder und Jugendlichen erhalten einen Raum, in dem ihre Lebenssituation ernst genommen wird und sie Unterstützung erfahren, ohne für die Situation in ihrer Familie verantwortlich gemacht zu werden.
„Unser Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen frühzeitig Unterstützung anzubieten und ihnen zu vermitteln, dass sie mit ihren Erfahrungen nicht allein sind. Sie sollen erleben, dass ihre Gefühle und Bedürfnisse Raum haben und dass sie selbst Einfluss auf ihre Lebensgestaltung nehmen können“, erläutert Patricia Heydrich, Ansprechpartnerin von Drachenherz Spremberg.
Neben der direkten Arbeit mit Kindern und Jugendlichen setzt sich Drachenherz auch für Aufklärung und Prävention ein. Dazu gehört unter anderem die Sensibilisierung für die Situation von Kindern aus sucht- und psychisch belasteten Familien sowie Präventionsarbeit an Schulen.
Drachenherz Spremberg konnte mit finanzieller Unterstützung der Aktion Mensch erfolgreich gestartet werden. Für eine dauerhafte Verstetigung des Projekts ist jedoch weiterhin zusätzliche finanzielle Unterstützung erforderlich. Ziel ist es, langfristig eine verlässliche finanzielle Absicherung durch öffentliche Fördermittel zu erreichen.
Nominierung würdigt gesellschaftliches Engagement
Die Nominierung für den Deutschen Engagementpreis ist eine besondere Anerkennung für das Engagement von Drachenherz Spremberg und dessen Bedeutung für die Region. Nominiert wurde Drachenherz Spremberg vom Kinderschutz Lausitz e.V., den Initiatoren des Gondula Awards für wahre Kinderhelden.
„Wir freuen uns sehr über die Nominierung und möchten diese Gelegenheit nutzen, um auf die Lebenssituation von Kindern aus sucht- und psychisch belasteten Familien aufmerksam zu machen. Jede Stimme ist auch ein Zeichen dafür, dass diese Kinder gesehen werden und Unterstützung verdienen“, so Detlef Tünnermann, Mitglied der Geschäftsleitung des Blauen Kreuzes Deutschland.
Im Rahmen des Publikumsvotings kann die Öffentlichkeit bis zum 29. Oktober 2026, 17:59 Uhr, für die nominierten Projekte und Personen abstimmen.
Drachenherz Spremberg freut sich über jede Unterstützung und lädt dazu ein, mit der eigenen Stimme auf die Bedeutung der Arbeit für betroffene Kinder und Jugendliche aufmerksam zu machen.
Hier kann für Drachenherz Spremberg abgestimmt werden!