Drachenherz Spremberg für Deutschen Engagementpreis 2026 nominiert

Das Angebotder Blaues Kreuz Diakoniewerk mGmbH ist für dennominiert. Mit der Nominierung erfährt die kontinuierliche Arbeit zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die mit einer Suchterkrankung oder psychischen Belastung innerhalb ihrer Familie aufwachsen, bundesweite Anerkennung.Drachenherz Spremberg schafft einen verlässlichen und geschützten Rahmen, in dem betroffene Kinder und Jugendliche ihre persönlichen Erfahrungen reflektieren, sich mit anderen jungen Menschen austauschen und eigene Ressourcen entwickeln können. Im Mittelpunkt stehen die Stärkung der individuellen Handlungskompetenz, die Förderung von Selbstwirksamkeit sowie die altersgerechte Auseinandersetzung mit den Auswirkungen familiärer Sucht- und psychischer Belastungen.Kinder aus sucht- oder psychisch belasteten Familien sind besonderen psychosozialen Belastungen ausgesetzt. Häufig übernehmen sie früh Verantwortung, erleben Unsicherheit und Loyalitätskonflikte oder fühlen sich mit ihren Sorgen und Ängsten allein. Drachenherz setzt hier präventiv und ressourcenorientiert an: Die Kinder und Jugendlichen erhalten einen Raum, in dem ihre Lebenssituation ernst genommen wird und sie Unterstützung erfahren, ohne für die Situation in ihrer Familie verantwortlich gemacht zu werden.Neben der direkten Arbeit mit Kindern und Jugendlichen setzt sich Drachenherz auch für Aufklärung und Prävention ein. Dazu gehört unter anderem die Sensibilisierung für die Situation von Kindern aus sucht- und psychisch belasteten Familien sowie Präventionsarbeit an Schulen.Drachenherz Spremberg konnte mit finanzieller Unterstützung der Aktion Mensch erfolgreich gestartet werden. Für eine dauerhafte Verstetigung des Projekts ist jedoch weiterhin zusätzliche finanzielle Unterstützung erforderlich. Ziel ist es, langfristig eine verlässliche finanzielle Absicherung durch öffentliche Fördermittel zu erreichen.Die Nominierung für den Deutschen Engagementpreis ist eine besondere Anerkennung für das Engagement von Drachenherz Spremberg und dessen Bedeutung für die Region. Nominiert wurde Drachenherz Spremberg vom Kinderschutz Lausitz e.V., den Initiatoren des Gondula Awards für wahre Kinderhelden.Im Rahmen des Publikumsvotings kann die Öffentlichkeit bis zum, für die nominierten Projekte und Personen abstimmen.Drachenherz Spremberg freut sich über jede Unterstützung und lädt dazu ein, mit der eigenen Stimme auf die Bedeutung der Arbeit für betroffene Kinder und Jugendliche aufmerksam zu machen.