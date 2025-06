Entkopplungslösung mit überlegener Haftung

Die Iserlohner Blanke Systems GmbH & Co. KG, führender Systemanbieter für Fliesenzubehör, blickt stolz auf über 20 Jahre Erfolg mit der Armierungs- und Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT zurück. Denn die innovative Entkopplungslösung hat sich als unverzichtbar für die sichere Verlegung keramischer Fliesen- und Natursteinbeläge etabliert.



Seit 2004 sorgt BLANKE PERMAT für Sicherheit und Langlebigkeit bei keramischen Fliesen- und Natursteinbelägen. Mit ihrer einzigartigen Technologie bietet die BLANKE PERMAT eine zuverlässige Basis auf allen Untergründen, selbst auf anspruchsvollen Mischuntergründen.



Dabei hebt sich BLANKE PERMAT durch ihre außergewöhnlichen Eigenschaften hervor: Mit nur 3,3 mm Materialstärke gewährleistet sie eine beeindruckende Funktionalität und Lastverteilung. Die speziell entwickelte Struktur aus einem diffusionsoffenen Schichtensystem unterstützt eine schnelle und sichere Trocknung des Klebers. Gleichzeitig sorgt ihre Gitterstruktur für eine bis zu siebenmal stärkere Haftung der Fliesen im Vergleich zu herkömmlichen Produkten. Daneben kann BLANKE PERMAT im verarbeiteten System selbst Verkehrslasten bis über 7,5 kN/m² aufnehmen und ableiten. Das schützt selbst bei Punktbelastungen vor Fliesenbrüchen.



Nicht zuletzt sorgt die einfache Verarbeitung der Entkopplungs- und Belagsträgermatte für Zufriedenheit bei den Verarbeitern. Denn im Gegensatz zu klassischen Entkopplungsbahnen gibt es mit BLANKE PERMAT weder einen Memorynoch einen Säbeleffekt. So lassen sich die Matten einfach, schnell und lagesicher verlegen, was sich auch positiv auf

die Arbeitszeitkalkulation auswirkt.



Die vielseitig einsetzbare BLANKE PERMAT ist ideal für industrielle und private Anwendungen und eignet sich sowohl für Neu- als auch Altestriche sowie Holzuntergründe. Ihre rissüberbrückenden Eigenschaften machen sie zur perfekten Lösung für nahezu alle Untergründe, die im Neubau oder bei Sanierungen auftreten. Dank der hohen Diffusionsfähigkeit

ermöglichen Bodenaufbauten mit BLANKE PERMAT eine frühzeitige Verlegung auf frischem Estrich oder Beton. Damit ist BLANKE PERMAT der Schlüssel zu kürzeren Bauzeiten und einer signifikanten Verlängerung der Lebensdauer von Oberbelägen, da keine Formveränderungen an den Oberbelag weitergeleitet werden.



„BLANKE PERMAT hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten als die leistungsstarke Entkopplungslösung bewährt“, freut sich Peter W. Blanke, geschäftsführender Gesellschafter der Blanke Systems GmbH. „Unsere Kunden schätzen die Kombination aus hoher Funktionalität, schneller Verlegbarkeit und der Sicherheit für eine langlebige Fliesenoberfläche.“



Mit über 20 Jahren Erfahrung und Erfolg steht die BLANKE PERMAT für Qualität und Zuverlässigkeit in der Fliesenverlegung. Weitere Informationen finden sich unter blanke-bluebase.de.

(lifePR) (