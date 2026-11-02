Olympiamedaillengewinner Justus Strelow zu Gast bei der BKK VerbundPlus

Der Biathlet und Olympiamedaillengewinner 2026, Justus Strelow, war als Gast für ein Podiumsgespräch bei der BKK VerbundPlus in deren Zentrale in Biberach an der Riss. Zudem besuchte Strelow im Anschluss die Talente der TG Biberach und trainierte mit den Nachwuchssportlern.



Rund 50 Gäste – von geladenen Gästen über Gewinnspielsieger und Pressevertreter bis zu Biathlon-Nachwuchstalenten aus dem Stützpunkt Ulm – wollten sich die Podiumsdiskussion mit Justus Strelow nicht entgehen lassen. Gemeinsam mit dem stellvertretenden Vorstand der BKK VerbundPlus, Mario Faust, gewährte der erfolgreiche Biathlet dabei unter anderem persönliche Einblicke in seinen Alltag als Leistungssportler und berichtete von seinen Erfahrungen bei den Olympischen Spielen. Auch sprach er über Motivation, mentale Stärke und die Bedeutung von Prävention.



Als Markenbotschafter der BKK VerbundPlus, die speziell die Gesundheitsvorsorge verstärkt in den Fokus rückt, nahm Strelow dabei auch immer Bezug zum Alltag. Schnell wurde klar: Bewegung, Ernährung, Regeneration und mentale Gesundheit spielen auch für Nicht-Sportprofis eine große Rolle, um nachhaltig gesund zu bleiben.



Motivator für junge Leute



Nach der anschließenden Frage- und Autogrammrunde ging es für Strelow zur TG Biberach, wo er – dank des Sponsorings der BKK VerbundPlus – den Nachmittag mit Kindern und Jugendlichen der „TG Talent“ Gruppe verbrachte. Dabei stellte er sich Challenges von Zielschießen mit dem Handball bis Basketball-Würfen und machte ein klassisches TG Biberach-Aufwärmtraining mit. Auch gab er selbst Tipps und beantwortete Fragen rund ums Biathlontraining, die Vereinbarkeit von Profisport und Beruf oder berichtete von seiner Zeit im (Sport-)Internat. Auch kniffligen Fragen wich er dabei nicht aus. „Hattest du bei dem Pensum je mal keine Lust mehr auf den Sport?“, lautete eine davon. „Nie“, so Strelow, der den Teilnehmenden noch eine wichtige Botschaft mit auf den Weg gab. „Es ist wichtig, an Träume zu glauben und alles dafür zu geben, sie wahr zu machen“, so der Biathlet. „Aber das Allerwichtigste ist, dass man bei dem, was man tut, immer Spaß hat.“



Win-Win für alle



„Das deckt sich wunderbar mit dem Ansatz von uns als BKK VerbundPlus“, so der stellvertretende Vorstand Mario Faust. „Denn wir setzen als Kasse nicht auf Verbote und erhobenen Zeigefinger. Sondern auf Angebote, die Menschen in jeder Lebensphase die individuell passenden Möglichkeiten geben, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Da wir uns seit vielen Jahren im Bereich Gesundheitsförderung engagieren dabei bewusst auf regionale Partnerschaften sowie Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien setzen, ist es umso schöner, dass wir dieses spannende Event mit Justus möglich machen konnten.“ Dem schließt sich der Topathlet an: „Ich habe mich rundum wohl gefühlt und den Tag sehr genossen.“

(lifePR) (