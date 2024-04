BKK VerbundPlus vom Handelsblatt ausgezeichnet

Im Bereich „Präventionsleistungen“ wird die BKK VerbundPlus zudem mit „Sehr gut“ bewertet. Im gesamten Handelsblatt-Unternehmensqualitätsrating schneidet die Kasse mit einem „A+“-Rating des unabhängigen DSFI-Prüfinstituts ab. Getestet wurden über 60 bundesweite Gesetzliche Krankenkassen.Im 10-Jahresranking der renommierten Zeitschrift €URO ist die BKK VerbundPlus in den Top Ten gelistet. Im großen Kassentest 2024 sogar in den Top 5. Einbezogen wurden dabei sämtliche bundesweit geöffneten Gesetzlichen Krankenkassen. Die Tester von „€uro“ haben dabei insbesondere die „Top Zusatzleistungen“ sowie die „Beste Zahnversorgung“ gewürdigt. In Deutschlands großem Krankenkassentest von krankenkasseninfo.de für das Jahr 2024 erhielt die BKK VerbundPlus die Gesamtnote 1,2. Mehr zu unseren Leistungen im Bereich Zähne finden Sie unter www.bkk-verbundplus.de/leistungen/ über den entsprechenden Filter.Der Anspruch der BKK VerbundPlus ist es, im Krankheitsfall da zu sein und bestmöglich zu unterstützen. Doch auch, wenn es darum geht, Gesundheit zu fördern und zu erhalten, engagiert sich die Kasse – auch für Nicht-Mitglieder. So gibt es seit Kurzem eine neue, digitale Plattform rund um Bewegung, Ernährung, Schlaf und Resilienz sowie tolle Tipps zum Karriere-Start für Auszubildende: Den VerbundPlus Gesundheits-Campus. Expertinnen und Experten stellen Ihnen Trainingspläne, Tipps und Übungen bereit. Versicherte der BKK VerbundPlus können dort alle Angebote kostenfrei und zeitlich unbegrenzt nutzen. Aber auch Nicht-Versicherte können 30 Tage unverbindlich trainieren, Wissen mitnehmen und Prämien erhalten. Mehr dazu unter: https://campus.bkk-verbundplus.de/...