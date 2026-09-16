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BKK Linde zum vierten Mal in Folge Branchensieger

Krankenkasse aus Wiesbaden erneut „Deutschlands Beste“

(lifePR) (Wiesbaden, )
Die BKK Linde gehört erneut zu „Deutschlands Besten“: Zum fünften Mal in Folge wurde die Krankenkasse aus Wiesbaden im Rahmen des Rankings „Deutschlands Beste“ von ServiceValue im Auftrag von Focus-Money und dem Deutschland Test ausgezeichnet. Gleichzeitig sichert sich die BKK Linde bereits zum vierten Mal in Folge den Branchensieg unter den Krankenkassen.

„Vier Branchensiege in Folge und die Auszeichnung zum fünften Mal hintereinander sind für uns eine besondere Bestätigung“, sagt Boris Jost, Bereichsleiter Markt und Produkte der BKK Linde. „Vor allem die Kontinuität freut uns. Sie zeigt, dass wir mit unserem Anspruch, unseren Versicherten einen guten und verlässlichen Service zu bieten und dabei gleichzeitig neue Wege zu gehen, nachhaltig wahrgenommen werden. Wir sehen die Auszeichnung deshalb nicht nur als Anerkennung, sondern auch als Ansporn, unseren Weg konsequent weiterzugehen.“

Die BKK Linde verbindet dabei persönliche Erreichbarkeit mit digitalen Serviceangeboten. Ziel ist es, den Versicherten ihre Anliegen möglichst einfach und unkompliziert zu machen – unabhängig davon, ob sie den persönlichen Kontakt oder digitale Angebote nutzen.

Die Untersuchung „Deutschlands Beste“ basiert auf einer umfassenden Analyse der öffentlichen Wahrnehmung von Unternehmen und Marken im Internet. Für „Deutschlands Beste 2026“ wurden rund 72,1 Millionen Nennungen zu etwa 17.000 Unternehmen und Marken ausgewertet. Der jeweils beste Wert innerhalb einer Branche dient als Referenz für die weiteren Unternehmen.

Anlagen

BKK Linde

Die BKK Linde, gegründet 1952 aus dem heutigen Technologiekonzern Linde AG, ist eine gesetzliche Krankenkasse mit Hauptsitz in Wiesbaden. Mit ihren rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist sie an neun Standorten in sechs Bundesländern vertreten und damit zuverlässige Gesundheitsexpertin für bundesweit mehr als 277.000 Versicherte sowie ihre Kooperationspartner. Zentraler Bestandteil des Unternehmenserfolgs ist eine service- und qualitätsorientierte Versichertenbetreuung sowie der umfassende und agile Einsatz von innovativen Self-Service-Lösungen, darunter die preisgekrönte BKK Linde Service App.

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