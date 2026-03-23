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BKK Linde führt Therapie-App „myReha“ ein

Neues Angebot im Bereich der neurologische Versorgung

(lifePR) (Wiesbaden, )
Die BKK Linde erweitert ihr Leistungsangebot in der neurologischen Versorgung: Versicherten mit neurologischen Erkrankungen steht seit 1. Dezember 2025 die digitale Therapieanwendung myReha zur Verfügung.  

„Die zertifizierte Medizinprodukt-App ermöglicht eine individuelle, alltagsnahe und zeitlich flexible Behandlung von sprachlichen und kognitiven Einschränkungen – unabhängig von Ort und Tageszeit“, sagt Sarah Williams-Schepp, Referentin Leistungs- und Versorgungsmanagement bei der BKK Linde. „Damit schaffen wir eine sinnvolle und wichtige Verbindung zwischen klassischer Therapie, Alltag und langfristiger Rehabilitation.“ 

Das Angebot richtet sich an volljährige Versicherte mit ärztlich gesicherten neurologischen Diagnosen, darunter Schlaganfälle und Hirnblutungen, Schädel-Hirn-Traumata, Multiple Sklerose, Morbus Parkinson, neurologische Symptome im Zusammenhang mit Long COVID, Hirntumore sowie beginnende Demenzen und andere kognitive Störungen. Die Kosten für die Nutzung der App werden vollständig für einen Zeitraum von sechs Monaten übernommen. 

Herzstück von myReha ist ein Übungskatalog mit über 65.000 Aufgaben in mehr als 50 Übungskategorien, die ein breites Spektrum sprachlicher und neurokognitiver Fähigkeiten abdecken. Auf Basis der individuellen Ausgangssituation erstellt die App einen personalisierten Therapieplan, der sich kontinuierlich an den Fortschritt und die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer anpasst. 

BKK Linde

Die BKK Linde, gegründet 1952 aus dem heutigen Technologiekonzern Linde AG, ist eine gesetzliche Krankenkasse mit Hauptsitz in Wiesbaden. Mit ihren rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist sie an neun Standorten in sechs Bundesländern vertreten und damit zuverlässige Gesundheitsexpertin für bundesweit mehr als 270.000 Versicherte sowie ihre Kooperationspartner. Zentraler Bestandteil des Unternehmenserfolgs ist eine service- und qualitätsorientierte Versichertenbetreuung sowie der umfassende und agile Einsatz von innovativen Self-Service-Lösungen, darunter die preisgekrönte BKK Linde Service App.

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