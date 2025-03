BKK Linde-Versicherte können Schlafapnoe-Risiko per App ermitteln

BKK Linde

Die BKK Linde, gegründet 1952 aus dem heutigen Technologiekonzern Linde AG, ist eine gesetzliche Krankenkasse mit Hauptsitz in Wiesbaden. Mit ihren rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist sie an neun Standorten in sechs Bundesländern vertreten und damit zuverlässige Gesundheitsexpertin für bundesweit mehr als 200.000 Versicherte sowie ihre Kooperationspartner. Zentraler Bestandteil des Unternehmenserfolgs ist eine service- und qualitätsorientierte Versichertenbetreuung sowie der umfassende und agile Einsatz von innovativen Self-Service-Lösungen, darunter die preisgekrönte BKK Linde Service App.

