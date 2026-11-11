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BKK ProVita Münchner Weg 5 85232 Bergkirchen, Deutschland http://www.bkk-provita.de
Ansprechpartner:in Herr Michael Blasius +49 8131 61331300
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Neues Angebot der BKK ProVita: Videosprechstunde für Versicherte

Neuer Service der gesetzlichen Krankenkasse ab sofort nutzbar

(lifePR) (Bergkirchen, )
Die gesetzliche Krankenkasse BKK ProVita bietet ihren Versicherten ab sofort eine Videosprechstunde an. Die Versicherten können über die Online-Geschäftsstelle „Meine BKK ProVita“ rasch und unkompliziert ärztlichen Rat einholen.

Michael Blasius, selbst Mediziner und Hauptabteilungsleiter Versorgungsmanagement bei der BKK ProVita, sagt: „Ich freue mich sehr, dass unsere Versicherten nun die Videosprechstunde über unseren Partner SHL Telemedizin nutzen können. Besonders jetzt in der Erkältungszeit ist es hilfreich zu wissen, welche Möglichkeiten es neben dem klassischen Praxisbesuch gibt. Denn nicht jede gesundheitliche Frage erfordert direkt einen Termin vor Ort: Manchmal lässt sich auch eine notwendige ärztliche Abklärung digital erledigen ohne unnötigen Kontakt mit anderen Erkrankten im Wartezimmer. So können unsere Versicherten ortsunabhängig versorgt werden, bei medizinischem Bedarf auch mit E-Rezept oder einer elektronischen Krankschreibung.“

Stefan Rank, Teamleiter Marketing bei der BKK ProVita, betont: „Die BKK ProVita bietet ihren Versicherten zahlreiche digitale Angebote. Neben dem Gesundheits-Telefon mit medizinischer Beratung, dem digitalen Hautcheck, dem digitalen Geburtsvorbereitungs- und Stillkurs, dem BKK TeleCoach Kopfschmerz und verschiedenen Online-Präventionskursen ist die Videosprechstunde nun eine weitere wichtige Säule in der modernen Gesundheitsversorgung unserer Versicherten.“

Die ärztliche Behandlung im Rahmen der Videosprechstunde der BKK ProVita erfolgt über die Online-Geschäftsstelle „Meine BKK ProVita“ durch zugelassene Vertragsärzt:innen in Deutschland im Rahmen eines Selektivvertrags. Bei einer Symptomabfrage wird abgeklärt, ob das Anliegen für eine Videosprechstunde geeignet ist. Ist dies der Fall, erhalten die Versicherten Terminvorschläge, aus denen sie auswählen können. Mit der Terminbestätigung erhalten sie einen Link zur Videosprechstunde. Die Teilnahme ist per PC oder Smartphone möglich. Nach dem Termin erhalten die Versicherten einen Behandlungsbericht und bei medizinischem Bedarf eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und/oder ein E-Rezept.

Weitere Informationen zur BKK ProVita gibt es unter www.bkk-provita.de.

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BKK ProVita

Die BKK ProVita ist eine bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse mit Sitz in Bergkirchen bei München. Sie wurde 1862 gegründet und zählt heute mit rund 120.000 Versicherten zu den 50 größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands. Ihren Versicherten bietet sie umfassende Leistungen für die Gesundheit. Sie legt Wert auf qualifizierte, persönliche Betreuung und fördert aktiv eine gesunde Lebensweise.

Die Geschäftsstellen der BKK ProVita befinden sich in Ansbach, Augsburg, Bergkirchen, Berlin, Coburg, Deggendorf, Hannover, Ingolstadt, Schwandorf und Wiesbaden.

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