Neues Angebot der BKK ProVita: Videosprechstunde für Versicherte
Neuer Service der gesetzlichen Krankenkasse ab sofort nutzbar
Michael Blasius, selbst Mediziner und Hauptabteilungsleiter Versorgungsmanagement bei der BKK ProVita, sagt: „Ich freue mich sehr, dass unsere Versicherten nun die Videosprechstunde über unseren Partner SHL Telemedizin nutzen können. Besonders jetzt in der Erkältungszeit ist es hilfreich zu wissen, welche Möglichkeiten es neben dem klassischen Praxisbesuch gibt. Denn nicht jede gesundheitliche Frage erfordert direkt einen Termin vor Ort: Manchmal lässt sich auch eine notwendige ärztliche Abklärung digital erledigen ohne unnötigen Kontakt mit anderen Erkrankten im Wartezimmer. So können unsere Versicherten ortsunabhängig versorgt werden, bei medizinischem Bedarf auch mit E-Rezept oder einer elektronischen Krankschreibung.“
Stefan Rank, Teamleiter Marketing bei der BKK ProVita, betont: „Die BKK ProVita bietet ihren Versicherten zahlreiche digitale Angebote. Neben dem Gesundheits-Telefon mit medizinischer Beratung, dem digitalen Hautcheck, dem digitalen Geburtsvorbereitungs- und Stillkurs, dem BKK TeleCoach Kopfschmerz und verschiedenen Online-Präventionskursen ist die Videosprechstunde nun eine weitere wichtige Säule in der modernen Gesundheitsversorgung unserer Versicherten.“
Die ärztliche Behandlung im Rahmen der Videosprechstunde der BKK ProVita erfolgt über die Online-Geschäftsstelle „Meine BKK ProVita“ durch zugelassene Vertragsärzt:innen in Deutschland im Rahmen eines Selektivvertrags. Bei einer Symptomabfrage wird abgeklärt, ob das Anliegen für eine Videosprechstunde geeignet ist. Ist dies der Fall, erhalten die Versicherten Terminvorschläge, aus denen sie auswählen können. Mit der Terminbestätigung erhalten sie einen Link zur Videosprechstunde. Die Teilnahme ist per PC oder Smartphone möglich. Nach dem Termin erhalten die Versicherten einen Behandlungsbericht und bei medizinischem Bedarf eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und/oder ein E-Rezept.
Weitere Informationen zur BKK ProVita gibt es unter www.bkk-provita.de.