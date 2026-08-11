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Krankenstand im Landkreis Dachau leicht rückläufig

BKK ProVita informiert über Krankheitstage im Landkreis Dachau im Jahr 2025

(lifePR) (Bergkirchen, )
Im Landkreis Dachau waren die erwerbstätigen Mitglieder der Betriebskrankenkassen (BKK) im Jahr 2025 an durchschnittlich 16,5 Kalendertagen krankgeschrieben. Im Jahr 2024 lag der Wert noch bei 17,4 Tagen. Das geht aus der Arbeitsunfähigkeitsstatistik 2025 des BKK Dachverbandes hervor. Die BKK ProVita hat die Zahlen für den Landkreis Dachau analysiert.

Dachauer sind seltener krank

Damit waren die BKK-versicherten Beschäftigten im Landkreis Dachau im Jahr 2025 um 2,7 Tage kürzer krankgeschrieben als der bayernweite Durchschnitt von 19,2 Tagen und um 5,6 Tage kürzer als der Bundesdurchschnitt von 22,1 Tagen. In Oberbayern lag der Durchschnitt bei 17 Fehltagen, Dachau lag um 0,5 Tage unter diesem Wert

Häufigste Ursachen für Krankschreibungen

Die häufigsten Ursachen für Krankschreibungen lagen 2025 im Landkreis Dachau in den drei Diagnosehauptgruppen „Krankheiten des Atmungssystems“ (66,3 Fälle je 100 Beschäftigte), „Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems“ (19,5 Fälle je 100 Beschäftigte) und „Infektionen“ (19,1 Fälle je 100 Beschäftigte).

Krankheiten mit hoher Dauer

Psychische Erkrankungen waren im Landkreis Dachau mit 7,7 Fällen je 100 Beschäftigten weniger häufig, aber in der Krankheitsdauer besonders langwierig. Je Krankheitsfall dauerte eine psychische Erkrankung im Landkreis Dachau 35,7 Tage. An zweiter Stelle standen bei der Dauer der Krankheiten „Neubildungen“ (Krebserkrankungen) mit 28,6 Tagen. Davon gab es im Landkreis Dachau 2,2 Fälle je 100 Beschäftigte.

BKK ProVita fördert die Gesundheit

Die BKK ProVita unterstützt ihre Versicherten dabei, gesund zu bleiben und im Krankheitsfall schnellstmöglich wieder gesund zu werden. Walter Redl, Vorstand der BKK ProVita, bekräftigt: „Durch gesundheitsförderndes Verhalten kann jeder für sich dazu beitragen, seine Gesundheit zu schützen. Wir bieten zahlreiche Extra-Leistungen, um die Gesundheit zu erhalten, und belohnen die gesunde Lebensführung unserer Versicherten, zum Beispiel mit unseren Bonusprogrammen. Und im Krankheitsfall bieten wir die vollumfängliche Versorgung einer gesetzlichen Krankenkasse und exklusive Zusatz-Leistungen.“

BKK ProVita – die Krankenkasse aus dem Landkreis Dachau

Die BKK ProVita ist die einzige Krankenkasse mit Sitz im Landkreis Dachau. Sie ist aus der ehemaligen Betriebskrankenkasse der Dachauer Papierfabrik entstanden. Ihre Hauptverwaltung mit Service-Center befindet sich im Münchner Weg 5 in Bergkirchen (GADA). Hier sind die Kundenberater:innen der gesetzlichen Krankenkasse für Versicherte und Interessierte bequem zu erreichen. Geöffnet ist das Service-Center in Bergkirchen (GADA) montags bis donnerstags von 8:00 bis 17:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr.

Hintergrund zu den Daten:

Seit über 40 Jahren analysieren die Betriebskrankenkassen den Krankenstand in Deutschland. In die repräsentative Auswertung für das Jahr 2025 flossen die Daten von rund 44 Prozent der über 2,7 Millionen in Bayern lebenden BKK-Versicherten ein. Grundlage der Arbeitsunfähigkeitsstatistik sind jeweils Kalendertage. Bei der Berechnung des Krankenstands werden deshalb 365 Tage zugrunde gelegt.

Weitere Informationen zur BKK ProVita gibt es unter www.bkk-provita.de.

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BKK ProVita

Die BKK ProVita ist eine bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse mit Sitz in Bergkirchen bei München. Sie wurde 1862 gegründet und zählt heute mit rund 120.000 Versicherten zu den 50 größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands. Ihren Versicherten bietet sie umfassende Leistungen für die Gesundheit. Sie legt Wert auf qualifizierte, persönliche Betreuung und fördert aktiv eine gesunde Lebensweise.

Die Geschäftsstellen der BKK ProVita befinden sich in Ansbach, Augsburg, Bergkirchen, Berlin, Coburg, Deggendorf, Hannover, Ingolstadt, Schwandorf und Wiesbaden.

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