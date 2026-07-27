Hitzeaktionstag an der Grund- und Mittelschule Bergkirchen
Gemeindejugendarbeit und BKK ProVita klären über Hitze-, Klima- und Gesundheitsschutz auf
Bei dem Hitzeaktionstag fand am Vormittag das Ernährungsprogramm „Aktion Pflanzen-Power“ statt. Die Kinder erfuhren in einem Vortrag, wie man sich gesund, pflanzlich und klimaschonend ernähren kann und wie man gut durch heiße Tage kommt. Anschließend konnten sie in kleinen Gruppen gesunde pflanzliche Gerichte kochen und natürlich auch verzehren. Dabei hatten sie viel Spaß. und erfuhren, dass pflanzliche Ernährung nicht nur gesund ist, sondern auch sehr gut schmeckt.
Auf dem Schulgelände gab es Info-Stände, darunter eine Food Corner mit saisonalen und regionalen Lebensmitteln, eine Hot Corner mit Infos zum Thema Hitze und Gesundheit sowie eine Cool Corner. Hier konnten sich die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe von Virtual-Reality-Brillen in selbstgewählte „Entspannungs-Räume“ beamen und kurz erholen. Parallel dazu wurden Klima-Rallyes durch Bergkirchen angeboten. Dabei erkundeten die Schülerinnen und Schüler spielerisch die Umgebung, lösten kleine Aufgaben und entdeckten, wie und wo Hitze entsteht und welche schattigen Plätze in Bergkirchen Abkühlung bieten.
Daniela Artmann, Rektorin der Grund- und Mittelschule Bergkirchen, nahm an der Veranstaltung teil und freute sich, dass der Hitzeaktionstag an ihrer Schule stattfinden konnte. Sie betonte: „Ich konnte heute beobachten, dass unsere Kinder offen sind für Themen wie Nachhaltigkeit, gesunde Ernährung und Hitzeschutz. Bei dem heutigen Aktions-Tag lernten sie auf lebendige Art, wie sie sich bei Hitze richtig verhalten und mit welcher Ernährung sie gleichzeitig das Klima schonen und ihre Gesundheit stärken.“
Dagmar Wagner, Bürgermeisterin von Bergkirchen, ergänzte: „Ich freue mich sehr, dass in unserer Gemeinde die Jugendarbeit, die Grund- und Mittelschule und die hier ansässige gesetzliche Krankenkasse BKK ProVita so gut zusammenarbeiten und diesen tollen Aktionstag durchgeführt haben. Gemeinsam können wir viel erreichen und den Kindern das richtige Verhalten vermitteln.“
Raphaela Niedermeier, Leiterin Gesundheitsförderung der BKK ProVita, freute sich über den gelungenen Hitze-Aktionstag und bekräftigte: „Gerne unterstützen wir als Krankenkasse vor Ort hier in Bergkirchen bei der Vermittlung von wichtigen Gesundheitsthemen. Es ist sinnvoll, bei den Kindern und Jugendlichen anzusetzen, denn bei ihnen bilden sich die Gewohnheiten. Wir konnten heute vermitteln, dass Gesundheit und Nachhaltigkeit sehr eng zusammenhängen und freuen uns darüber, dass der Hitze-Aktionstag allen so gut gefallen hat.“
Angelica Bergmann, Referentin für Nachhaltigkeit der BKK ProVita, betont: „Als Krankenkasse setzen wir uns aktiv für ein nachhaltigeres Gesundheitssystem ein. Dabei ist Prävention, also die Gesunderhaltung, das Schlüsselwort. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der Schule und der Jugendpflege Bergkirchen heute dieses wichtige Thema der nächsten Generation praxisnah und spielerisch näherbringen konnten.“
Weitere Informationen zur BKK ProVita gibt es unter www.bkk-provita.de.