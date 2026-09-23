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BKK ProVita Münchner Weg 5 85232 Bergkirchen, Deutschland http://www.bkk-provita.de
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Gesund und fit in die Woche starten

Gesundheitskurs von BKK ProVita und ASV Dachau ab 05.10.2026 in Bergkirchen (GADA)

(lifePR) (Bergkirchen, )
Ab Montag, 05.10.2026, bieten der ASV Dachau und die gesetzliche Krankenkasse BKK ProVita den Gesundheitskurs „After Work Functional Training“ in Bergkirchen (GADA) an.

Der Kurs ist für alle, die nach einem langen Arbeitstag aktiv abschalten möchten. Mit funktionellen Ganzkörperübungen, Zirkel- und Intervallformaten sowie überwiegend Eigengewichtsübungen werden Kraft, Ausdauer und Stabilität effektiv verbessert. Das Training ist für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet und findet montags um 17:30 Uhr statt.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Mitgliedschaft beim ASV Dachau oder der BKK ProVita ist nicht erforderlich.

Der Kurs findet über 10 Wochen in der Hauptverwaltung der BKK ProVita, Münchner Weg 5, 85232 Bergkirchen (GADA) statt. Kostenlose Parkplätze sind vorhanden.

Anmelden kann man sich ab sofort auf der Website des ASV Dachau e.V. www.asv-dachau.de unter ASV Dachau - Kalender.

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BKK ProVita

Die BKK ProVita ist eine bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse mit Sitz in Bergkirchen bei München. Sie wurde 1862 gegründet und zählt heute mit rund 120.000 Versicherten zu den 50 größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands. Ihren Versicherten bietet sie umfassende Leistungen für die Gesundheit. Sie legt Wert auf qualifizierte, persönliche Betreuung und fördert aktiv eine gesunde Lebensweise.

Die Geschäftsstellen der BKK ProVita befinden sich in Ansbach, Augsburg, Bergkirchen, Berlin, Coburg, Deggendorf, Hannover, Ingolstadt, Schwandorf und Wiesbaden.

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