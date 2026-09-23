Gesund und fit in die Woche starten
Gesundheitskurs von BKK ProVita und ASV Dachau ab 05.10.2026 in Bergkirchen (GADA)
Der Kurs ist für alle, die nach einem langen Arbeitstag aktiv abschalten möchten. Mit funktionellen Ganzkörperübungen, Zirkel- und Intervallformaten sowie überwiegend Eigengewichtsübungen werden Kraft, Ausdauer und Stabilität effektiv verbessert. Das Training ist für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet und findet montags um 17:30 Uhr statt.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Mitgliedschaft beim ASV Dachau oder der BKK ProVita ist nicht erforderlich.
Der Kurs findet über 10 Wochen in der Hauptverwaltung der BKK ProVita, Münchner Weg 5, 85232 Bergkirchen (GADA) statt. Kostenlose Parkplätze sind vorhanden.
Anmelden kann man sich ab sofort auf der Website des ASV Dachau e.V. www.asv-dachau.de unter ASV Dachau - Kalender.