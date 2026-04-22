Doppelter Grund zu feiern: Zwei 25-jährige Firmenjubiläen bei der BKK ProVita
Bettina Sammataro und Wolfgang Huber werden bei der BKK ProVita geehrt
Am gestrigen Dienstag fand bei der BKK ProVita in Bergkirchen eine Feier anlässlich zweier 25-jähriger Firmenjubiläen statt. Bettina Sammataro trat am 1. April 2001 und Wolfgang Huber am 1. März 2001 bei der damaligen Die Persönliche BKK, der Betriebskrankenkasse der MD Papierfabrik in Dachau, ein.
Josef Huber, Hauptabteilungsleiter Beiträge, gratulierte den beiden langjährigen Mitarbeitenden und betonte: „Sie beide haben die Entwicklung der BKK ProVita von der regional tätigen Betriebskrankenkasse zu einer heute bundesweit geöffneten gesetzlichen Krankenkasse mit rund 120.000 Versicherten begleitet. Sie haben stets engagiert zu unserem Erfolg beigetragen. Dafür bedanke ich mich herzlich.“
Den Glückwünschen schlossen sich Personalleiter Eugen Winkelmair und Claudia Neuhäusler als Vertreterin des Personalrats an.