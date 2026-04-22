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Doppelter Grund zu feiern: Zwei 25-jährige Firmenjubiläen bei der BKK ProVita

Bettina Sammataro und Wolfgang Huber werden bei der BKK ProVita geehrt

(lifePR) (Bergkirchen, )
 

Am gestrigen Dienstag fand bei der BKK ProVita in Bergkirchen eine Feier anlässlich zweier 25-jähriger Firmenjubiläen statt. Bettina Sammataro trat am 1. April 2001 und Wolfgang Huber am 1. März 2001 bei der damaligen Die Persönliche BKK, der Betriebskrankenkasse der MD Papierfabrik in Dachau, ein.

Josef Huber, Hauptabteilungsleiter Beiträge, gratulierte den beiden langjährigen Mitarbeitenden und betonte: „Sie beide haben die Entwicklung der BKK ProVita von der regional tätigen Betriebskrankenkasse zu einer heute bundesweit geöffneten gesetzlichen Krankenkasse mit rund 120.000 Versicherten begleitet. Sie haben stets engagiert zu unserem Erfolg beigetragen. Dafür bedanke ich mich herzlich.“

Den Glückwünschen schlossen sich Personalleiter Eugen Winkelmair und Claudia Neuhäusler als Vertreterin des Personalrats an.

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BKK ProVita

Die BKK ProVita ist eine bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse mit Sitz in Bergkirchen bei München. Sie wurde 1862 gegründet und zählt heute mit rund 120.000 Versicherten zu den 50 größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands. Ihren Versicherten bietet sie umfassende Leistungen für die Gesundheit. Sie legt Wert auf qualifizierte, persönliche Betreuung und fördert aktiv eine gesunde Lebensweise.

Die Geschäftsstellen der BKK ProVita befinden sich in Ansbach, Augsburg, Bergkirchen, Berlin, Coburg, Deggendorf, Hannover, Ingolstadt, Schwandorf und Wiesbaden.

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