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10 Jahre Aktion Pflanzen-Power

BKK ProVita und ProVeg bringen Schulkindern pflanzenbasierte Ernährung näher

(lifePR) (Bergkirchen, )
Die gesetzliche Krankenkasse BKK ProVita und die Ernährungsorganisation ProVeg feiern 10 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit beim Gesundheitsförderungsprojekt Aktion Pflanzen-Power. Bei Aktionstagen an Schulen werden Kindern und Jugendlichen die Grundlagen einer gesunden, pflanzenbasierten und klimafreundlichen Ernährung vermittelt.

Seit 10 Jahren gibt es die Aktion Pflanzen-Power. Am 21. September 2016 fand der erste Aktionstag an der Münchner Willy-Brandt-Gesamtschule statt. Seither wurden über 160 Aktionstage und 25 Online-Kurse veranstaltet. Damit konnten über 13.300 Schülerinnen und Schüler erreicht werden. Zuletzt haben Ende Juli die Siebtklässler der Grund- und Mittelschule Bergkirchen einen Aktionstag mit Kochworkshops erlebt.

Ernährung beeinflusst Gesundheit

Raphaela Niedermeier, Teamleitung Gesundheitsförderung bei der BKK ProVita, freut sich über den großen Anklang, den die Aktion Pflanzen-Power an Schulen findet und sagt: „Wir möchten Schülerinnen und Schülern zeigen, dass unsere Ernährung großen Einfluss auf unsere Gesundheit und auf die Gesundheit unseres Planeten hat. Es ist großartig zu sehen, wie begeistert sie bei der Aktion Pflanzen-Power neue Lebensmittel entdecken und mit Spaß über eine gesunde Zukunft lernen.“ Und Lisa Banaditsch, Projektleiterin bei ProVeg, ergänzt: „Kinder begeistern sich fürs gemeinsame Kochen. Dieses Erlebnis bringt die Aktion Pflanzen-Power bundesweit in die Schulen.“

Theoretisches Wissen und praktische Umsetzung bei Aktionstagen

Ein Aktionstag startet in der Regel mit einem kurzen Vortrag über 5 gute Gründe für mehr pflanzenbasierte Ernährung. Im Fokus stehen dabei Geschmack, Gesundheit, Gerechtigkeit, Tierwohl und Umweltschutz. Anschließend können die Schülerinnen und Schüler in Koch-Workshops selbst gesunde, pflanzenbasierte Gerichte zubereiten und gemeinsam genießen. Bei jedem Aktionstag bekommen die Schülerinnen und Schüler eine informative Broschüre mit einer Vielzahl von Rezepten, die sie zusammen mit ihren Familien zuhause nachkochen können. So wurden bereits über 16.500 Familien erreicht.

Klimaschutzpreis der Vereinten Nationen für Aktion Pflanzen-Power

Schon zwei Jahre nach ihrem Start erhielt die Aktion Pflanzen-Power gemeinsam mit dem Schulküchen-Projekt KEEKS eine wichtige Auszeichnung. Bei der Weltklimakonferenz COP24 in Kattowitz wurde ihr der Klimaschutzpreis „Momentum of Change“ der Vereinten Nationen in der Kategorie „Planetary Health“ (Planetare Gesundheit) verliehen.

Infos über Aktionstage an Schulen

Auch in Zukunft wird die Aktion Pflanzen-Power Aktionstage in Schulen durchführen. Lisa Banaditsch betont: „Schulen müssen den Weg zu einer zukunftsfähigen Verpflegung nicht alleine gehen. Die Aktion Pflanzen-Power freut sich über jede Einrichtung, die ihn gemeinsam mit uns beschreitet.“ Alle wichtigen Informationen findet man auf der Website von Aktion Pflanzen-Power unter aktion-pflanzenpower.de/aktionstag.

Weitere Informationen zur BKK ProVita gibt es unter www.bkk-provita.de.

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BKK ProVita

Die BKK ProVita ist eine bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse mit Sitz in Bergkirchen bei München. Sie wurde 1862 gegründet und zählt heute mit rund 120.000 Versicherten zu den 50 größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands. Ihren Versicherten bietet sie umfassende Leistungen für die Gesundheit. Sie legt Wert auf qualifizierte, persönliche Betreuung und fördert aktiv eine gesunde Lebensweise.

Die Geschäftsstellen der BKK ProVita befinden sich in Ansbach, Augsburg, Bergkirchen, Berlin, Coburg, Deggendorf, Hannover, Ingolstadt, Schwandorf und Wiesbaden.

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