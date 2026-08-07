Schluss mit Einwegplastik: LifeStraw Go Glass 600ml bringt gefiltertes Trinkwasser aus der Glasflasche

bizness enabler GmbH

Über LifeStraw

LifeStraw ist der Meinung, dass jeder Mensch einen gerechten Zugang zu sauberem Trinkwasser verdient. Das Unternehmen, das humanitäre Wurzeln hat, begann vor über 25 Jahren mit der Entwicklung seines Guinea-Wurm-Filters, der maßgeblich zur fast vollständigen Ausrottung der Guinea-Wurm-Krankheit beigetragen hat. Heute ist LifeStraw eine klimaneutrale, zertifizierte B-Corp, die schöne, einfache und funktionelle Produkte entwickelt, um Menschen den bestmöglichen Schutz vor unsicherem Wasser zu bieten, unabhängig davon, wo sie leben oder woher sie ihr Wasser beziehen. LifeStraw-Produkte werden in mehr als 64 Ländern von Schulen, Kliniken, Outdoor-Fans, Abenteuerreisenden und Haushalten verwendet. Sie werden regelmäßig zur Unterstützung von Gemeinden eingesetzt, die von Notfällen oder Naturkatastrophen betroffen sind und Trinkwasser benötigen. Die innovative Wasserfiltertechnologie von LifeStraw wird von unabhängigen Labors rigoros getestet und in einigen der rauesten Umgebungen der Welt eingesetzt. Für jedes gekaufte Produkt erhält ein bedürftiges Schulkind ein Jahr lang sicheres Wasser.



Über my-brand.shop

Die bizness enabler GmbH ist ein unabhängiges Distributions- und Vertriebsunternehmen für Premium- und Lifestylemarken und betreibt den Markenshop my-brand.shop. Mit jahrelanger Erfahrung als Importeur von Design- und Premiummarken, hat sich bizness enabler GmbH zu einem führenden Anbieter im Premiumsegment für Lifestyle- und Outdoor-Zubehör entwickelt. Als premiumfokussierter Anbieter bietet die bizness enabler GmbH über den Endkunden Markenshop https://my-brand.shop/ eine selektive Auswahl an bekannten und sehr hochwertigen Marken für Verbraucher an. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die optimale Verbindung von Design, Qualität und Technik gelegt.

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