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Schluss mit Einwegplastik: LifeStraw Go Glass 600ml bringt gefiltertes Trinkwasser aus der Glasflasche

Schluss mit Einwegplastik: LifeStraw Go Glass 600ml bringt gefiltertes Trinkwasser aus der Glasflasche – eine Flasche ersetzt 8.000 Plastikflaschen

(lifePR) (München, )
Sauberes Wasser, null Plastikmüll und ein Design, das man gerne zeigt: Mit der neuen LifeStraw Go Glass 600ml kommt eine Trinkflasche auf den Markt, die den Nachhaltigkeitsanspruch moderner Outdoor- und Lifestyle-Fans mit echter Filtertechnologie verbindet. Die Flasche aus Borosilikatglas mit integriertem 2-Stufen-Filter ist ab sofort im zertifizierten Markenshop my-brand.shopverfügbar. Sie richtet sich an alle, die unterwegs auf sauberes, gut schmeckendes Wasser setzen – ohne dafür jeden Tag zur Einwegflasche greifen zu müssen.

Weg vom Einwegplastik – hin zu langlebigem Glas

Der Markt für wiederverwendbare Trinkflaschen wächst seit Jahren stark, doch der Fokus verschiebt sich: Konsumentinnen und Konsumenten wollen nicht mehr nur „irgendeine" Mehrwegflasche, sondern nachhaltige Materialien, geschmacksneutrales Trinken und nachweisbare Wasserqualität. Glas erlebt in diesem Zusammenhang ein Comeback – es ist frei von Kunststoffen, nimmt keine Gerüche oder Geschmäcker an und lässt sich unbegrenzt wiederverwenden.

Genau hier setzt LifeStraw an. Ein einziger Membran-Mikrofilter der Go-Serie hält bis zu 4.000 Liter – das entspricht rund 8.000 Einweg-Plastikflaschen, die gar nicht erst produziert werden und nicht in Parks, Ozeanen und Gemeinden landen. LifeStraw ist als B-Corp und Climate Neutral Certified ausgezeichnet, was den Nachhaltigkeitsanspruch auch auf Unternehmensebene belegt.

So holen Sie das Maximum aus Ihrer Glasflasche heraus

Damit gefiltertes Wasser dauerhaft frisch schmeckt und die Filterleistung erhalten bleibt, lohnt sich etwas Pflege. Ein kurzer How-to-Leitfaden:

  • Regelmäßig auffüllen statt kaufen: Nutzen Sie Leitungswasser überall dort, wo Sie unterwegs sind – der Membran-Mikrofilter entfernt Bakterien, Parasiten, Mikroplastik und Trübstoffe, der Aktivkohlefilter reduziert Chlor und Gerüche für besseren Geschmack.
  • Filter im Blick behalten: Den Aktivkohlefilter (hält ca. 100 Liter / rund zwei Monate) austauschen, sobald sich Geschmack oder Geruch verändern. Der Membran-Mikrofilter hält bis zu fünf Jahre bei täglichem Gebrauch.
  • Richtig reinigen: Die Glasflasche ist ohne Filter spülmaschinenfest. Trinkaufsatz und Deckel am besten separat und ohne Heißtrocknung reinigen.
  • Auslaufsicher transportieren: Der farblich abgestimmte No-Spill-Trinkaufsatz schließt sicher – ideal für Rucksack, Tasche oder Büro.
Warum LifeStraw dort funktioniert, wo es zählt

LifeStraw-Produkte werden seit Jahren unter härtesten Bedingungen eingesetzt – von Katastropheneinsätzen über Flüchtlingslager bis zum extremen Backcountry, in über 64 Ländern weltweit. Die Filtertechnologie muss dort zuverlässig arbeiten, weil Menschen sich darauf verlassen. Diese Erfahrung fließt in jedes Alltagsprodukt ein: Die Filter der Go-Serie werden unabhängig im Labor getestet und erfüllen die Trinkwasserstandards der US-Umweltschutzbehörde EPA, NSF P231 (Entfernung von Bakterien und Parasiten) sowie NSF 42(Chlorreduktion).

Nachhaltigkeit bedeutet bei LifeStraw auch sozialen Impact: Mit jedem verkauften Produkt erhält ein Schulkind in einem Entwicklungsland ein ganzes Schuljahr lang sicheres Trinkwasser – über das Programm „Follow the Liters". Wer die Go Glass kauft, entscheidet sich also gleich doppelt für Wirkung: weniger Plastik und mehr Zugang zu sauberem Wasser weltweit.

Produktneuheit: LifeStraw Go Glass 600ml – die wichtigsten Features

Die neue LifeStraw Go Glass 600ml (in 3 Farben verfügbar) vereint Premium-Design mit bewährter Filterleistung:

  • Hochwertiges Borosilikatglas: hochwertig, geschmacksneutral, frei von Kunststoff im Trinkbereich.
  • 2-Stufen-Filtration: Membran-Mikrofilter (Porengröße 0,2 Mikron) entfernt 99,999999 % der Bakterien (inkl. E. coli und Salmonellen), 99,999 % der Parasiten und 99,999 % Mikroplastik sowie Schlamm, Sand und Trübungen. Der Aktivkohlefilter reduziert Chlor, organische Chemikalien und Gerüche.
  • Langlebig & abfallvermeidend:Membranfilter bis zu 4.000 Liter (ca. 5 Jahre), ersetzt rund 8.000 Einwegflaschen.
  • Alltagstauglich: auslaufsicherer No-Spill-Trinkaufsatz, austauschbare Filter und Teile, Flasche ohne Filter spülmaschinenfest.
  • Technische Daten: 591 ml Fassungsvermögen, 540 g Gewicht, 27 cm Höhe, 8 cm Durchmesser.
  • Lieferumfang: Borosilikatglasflasche, BPA-freier Membran-Mikrofilter, Aktivkohlefilter, Verschluss mit farblich abgestimmtem Silikon-Trinkaufsatz..
Jeder Kauf dieses neuen Produkts - oder eines anderen LifeStraw-Produkts - versorgt ein bedürftiges Kind ein Jahr lang mit sauberem Trinkwasser. So wird die tägliche Flüssigkeitszufuhr zu einer lebensverändernden Maßnahme, die bis heute mehr als 11 Millionen Kinder erreicht hat.

Vertrieb und Preis
Die ganze LifeStraw Go Glass Kollektion ist in Deutschland ab sofort exklusiv bei https://my-brand.shop sowie ab September im ausgewählten Sport- und Outdoor-Fachhandel erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung: 74,95 EUR (inkl. MwSt.)

Pressematerialien und Bilder
Für weitere Informationen und Pressebilder wenden Sie sich an: marketing@my-brand.shop

bizness enabler GmbH

Über LifeStraw
LifeStraw ist der Meinung, dass jeder Mensch einen gerechten Zugang zu sauberem Trinkwasser verdient. Das Unternehmen, das humanitäre Wurzeln hat, begann vor über 25 Jahren mit der Entwicklung seines Guinea-Wurm-Filters, der maßgeblich zur fast vollständigen Ausrottung der Guinea-Wurm-Krankheit beigetragen hat. Heute ist LifeStraw eine klimaneutrale, zertifizierte B-Corp, die schöne, einfache und funktionelle Produkte entwickelt, um Menschen den bestmöglichen Schutz vor unsicherem Wasser zu bieten, unabhängig davon, wo sie leben oder woher sie ihr Wasser beziehen. LifeStraw-Produkte werden in mehr als 64 Ländern von Schulen, Kliniken, Outdoor-Fans, Abenteuerreisenden und Haushalten verwendet. Sie werden regelmäßig zur Unterstützung von Gemeinden eingesetzt, die von Notfällen oder Naturkatastrophen betroffen sind und Trinkwasser benötigen. Die innovative Wasserfiltertechnologie von LifeStraw wird von unabhängigen Labors rigoros getestet und in einigen der rauesten Umgebungen der Welt eingesetzt. Für jedes gekaufte Produkt erhält ein bedürftiges Schulkind ein Jahr lang sicheres Wasser.

Über my-brand.shop
Die bizness enabler GmbH ist ein unabhängiges Distributions- und Vertriebsunternehmen für Premium- und Lifestylemarken und betreibt den Markenshop my-brand.shop. Mit jahrelanger Erfahrung als Importeur von Design- und Premiummarken, hat sich bizness enabler GmbH zu einem führenden Anbieter im Premiumsegment für Lifestyle- und Outdoor-Zubehör entwickelt. Als premiumfokussierter Anbieter bietet die bizness enabler GmbH über den Endkunden Markenshop https://my-brand.shop/ eine selektive Auswahl an bekannten und sehr hochwertigen Marken für Verbraucher an. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die optimale Verbindung von Design, Qualität und Technik gelegt.

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