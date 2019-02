Bikes von GM ab sofort vorbestellbar

15.02.19

General Motors hat heute den Namen seiner neuen E-Bike-Marke bekanntgegeben: ARĪV. Sie umfasst zwei innovative, integrierte und vernetzte Modelle: das kompakte Meld sowie das klapp- bzw. faltbare, Merge. Der Name ARĪV wurde im Rahmen einer im November angekündigten Crowdsourcing-Kampagne ausgewählt.„Dank der Crowdsourcing-Kampagne konnten wir Konsumenten in die Entwicklung der Marke einbinden“, so ARĪV-Direktorin Hannah Parish. „Daraus und in Verbindung mit unseren Produkten sowie der Synthese aus unserer Expertise sowohl im Bike- als auch im Automotive-Bereich ist eine einzigartige Marken-DNA entstanden.“ARĪV E-Bikes kommen zunächst in Deutschland, Belgien und den Niederlanden auf den Markt. Grund dafür ist die hohe Beliebtheit batteriebetriebener E-Bikes. Vorbestellungen sind ab heute über www.BikeExchange.de möglich.In Deutschland betragen die Preise für das Modell ARĪV Meld 2.750 €und für das Modell ARĪV Merge 3.350 €. Die Auslieferung der ARĪV E-Bikes an Kunden soll im 2. Quartal 2019 anlaufen.ARĪV nutzte das Know-how aus dem Automobilbau von GM, um im Bereich der E-Bike-Technik hohe Maßstäbe zu setzen. Dabei hat sich GMs weitreichende Erfahrung in den Bereichen Software und Steuerung von Elektromotoren nachhaltig auf den von Grund auf speziell für ARĪV E-Bikes gebauten GM-Motor ausgewirkt. Für seine Größe liefert der Motor Spitzenwerte in puncto Leistung und Drehmoment in diesem Segment. Darüber hinaus sind Geschwindigkeiten bis zu 25 km/h mit vierstufiger Pedalunterstützung erzielbar.Die Batterie unterlag strengen Prüfstandards, ähnlich wie die von Batterien für E-Fahrzeuge bei GM. Fahrer können die Batterie ihres ARĪV E-Bikes in rund 3,5 Stunden aufladen und damit eine Reichweite von bis zu 64 Kilometern mit einer Batterieladung erzielen.Zur Standardausstattung der Modelle ARĪV Merge und Meld gehören Sicherheitskomponenten, wie zum Beispiel integrierte, aufladbare LED-Front- und Rückleuchten, die für bessere Sicht und Sichtbarkeit sorgen, sowie überdimensionierte Bremsscheiben zur Erhöhung der Bremsleistung.Konzipiert und entwickelt wurden die ARĪV E-Bikes bei GM in Michigan und in Oshawa, Ontario.Zur Schaffung eines zweckmäßigen und innovativen E-Bike-Designs, das den besonderen Bedürfnissen von Pendlern im Stadtverkehr entspricht, nutzte das ARĪV-Designteam gemeinsame Kompetenzen aus dem Automobil- und Fahrradbereich. So sorgen beispielsweise Merkmale wie innen verlaufende Kabelführungen für eine moderne, fließende Formgebung.Das kompakte Design beider Modelle erleichtert deren Nutzung während der Fahrt und ermöglicht gleichzeitig ein bequemeres Verstauen. Das Modell ARĪV Merge lässt sich leicht zusammenfalten: Damit können Kunden das Bike im zusammengeklappten Zustand auf dessen eigenen zwei Rädern rollen. Auch ein(Walk Mode) lässt sich sowohl bei ARĪV Merge als auch bei Meld einlegen. Dieser ermöglicht die Nutzung der Motorleistung und erleichtert damit die Beförderung der E-Bikes an großen Steigungen.Beide ARĪV-Modelle sind über Bluetoothmit der ARĪV-App verbunden. Die App liefert Messwerte wie zum Beispiel Geschwindigkeit, Entfernung, verbleibende Batterieladung, Grad der Motorunterstützung, zurückgelegte Entfernung und vieles mehr. Weitere Funktionen für die App sind in Planung, wie beispielsweise ein mit einem proprietären Algorithmus arbeitender Modus, der es Fahrern erleichtert ihr Ziel möglichst schweißfrei zu erreichen.Zum Lieferumfang aller ARĪV Merge und Meld E-Bikes gehört eine Quad-Lock-Halterung, ein marktführendes System zur sicheren Befestigung des Smartphones am E-Bike. Zudem sorgt ein integrierter USB-Port für die ständige Aufladung des Smartphones während der Fahrt.