Tagung zur E-Mobilität im Landschaftspark Junge Donau Ladestationen-Netzwerk wird ausgebaut

Nachdem im Frühjahr die ersten fünf E-Bike-Ladestationen in Donaueschingen, Immendingen, Tuttlingen und Mühlheim in Betrieb genommen wurden, hat der Landschaftspark Junge Donau seine Mitglieder und Partner am Dienstag zu einer Fachtagung in den Talhof in Beuron-Langenbrunn eingeladen. Im Rahmen des EU-Interreg-Projektes LENA wurde der Ausbau der Junge Donau E-Stationen beschlos-sen.Sprecher OB Michael Beck begrüßte die Teilnehmer und erinnerte an die Aktualität des Megatrends E-Mobility: „.“ Im Landschaftspark Junge Donau wurden und werden aktuell verschiedene Projekte umge-setzt, die mit Hilfe des Tourismus Infrastruktur Programms (TIP) des Landes Baden-Württemberg finanziert werden. Hierzu gehören beispielsweise das neue Donauufer in Donaueschingen, der weitläufige Donaupark in Immendingen vom Betonwerk bis zur Donauversinkung, die Donauinsel in Mühlheim oder das Hängebrückenprojekt in Inzigkofen. „Renaturierungs- und Ausstattungsmaßnahmen erschließen das Donauufer über Verwaltungsgrenzen hinweg und ermöglichen Naturerlebnisse“, stellteJohann Senner von der Planstatt Senner zur identitätsstiftenden Funktion des Land-schaftspark Junge Donau fest. In der aktuellen Phase des EU-Interreg-Projektes LENA (Local Economy NAture) sollen neben europaweiten Koordinationsaufgaben auch das E-Bike-Ladestationen-Netzwerk ausgebaut, Naturrouten entwickelt und Danube Gui-des ausgebildet werden. Ziel ist eine wertschöpfende Weiterentwicklung von Schutz-gebieten. Hierfür steht ein Gesamtetat von rund 315.000 Euro zur Verfügung, die För-derquote liegt bei 85%.Als Gastredner informierte Peter Schitter von bike-energy (Hallein, Österreich) die Bürgermeister und Partner des Landschaftspark Junge Donau über die Lade-technologie und die Wertschöpfungsketten von Ladeinfrastruktur-Netzen. Mittlerwei-le existieren rund 10.000 Ladepunkte mit bike-energy Technik, deren wesentliche Vor-züge darin bestehen, dass kein Ladegerät mehr mitgeführt werden muss und die schnelle Technologie bereits nach 30 Minuten Ladezeit für eine 40%ige Akkufüllung sorgt. In Verbindung mit einem umfassenden Netzwerk von Stationen in der Nähe von Einkehrmöglichkeiten, wo Ladekabel verliehen werden, kann man so auch in stark bergigem Gelände immer sicher sein, ausreichend Energie am Rad zu haben. Eine komplette Akkufüllung kommt dabei auf einen Kostenaufwand von rund 10 Cent, der von den Betreibern zur Verfügung gestellt wird. Die Abrechnung des Stroms ist bei E-Bikes unrentabel. In Verbindung mit WLAN, USB-Steckdosen, Infotafeln und QR-Codes mit Links zum Netzwerk und Standort kann bereits eine einfach ausgestattete Lade-station zu einem Mini-Mobilitätszentrum aufgebaut werden, das auch im Alltag den Straßenverkehr entlasten soll, wenn zunehmend kurze Autofahrten mit dem E-Bike erledigt würden. „“, zeigte sich Peter Schitter, bike-energy, von den infrastrukturellen Planungen überzeugt.Auf der Tagung wurden die Standorte für weitere Ladestationen vorgestellt. Die inves-tiven Mittel des LENA-Etats werden in der ersten Projektphase für die Erweiterung der Junge Donau E-Stationen eingesetzt. Die Ausschreibung erfolgt zeitnah, so dass bis Herbst sämtliche Mitgliedsgemeinden im Landschaftspark Junge Donau mit mindes-tens einer Ladestation ausgestattet sein sollen. Zwei weitere – im Talhof in Beuron-Langenbrunn und am Minigolf in Beuron-Hausen im Tal – werden voraussichtlich durch privatwirtschaftliche Initiativen hinzukommen. Ebenso ist geplant, auch die um-liegenden Städte und Gemeinden in das Netzwerk „Junge Donau E-Stationen" einzu-binden, um eine umfassende touristische und regionale Infrastruktur zu schaffen.Info: Der Landschaftspark Junge Donau ist ein interkommunaler Zusammenschluss der zwölf Gemeinden und Städte zwischen Donaueschingen und Sigmaringen, der sich seit 2011 in Kooperation mit dem Naturpark Obere Donau, der Erzabtei Beuron und der Donaubergland Marketing und Tourismus GmbH politischer und verwalterischer Auf-gaben annimmt, die im interkommunalen Verbund die Zukunftsfähigkeit der Region sichern soll.Fotoanlage: fachtagung.jpg, Foto: Arno SpechtBildunterschrift: Die Vertreter der Mitglieder und Partner im Landschaftspark Junge Donau berieten sich auf der Fachtagung zum LENA-Projekt (vo.li.n.re.): BM Raphael Osmakowski-Miller (Beuron), BM Jörg Kaltenbach (Mühlheim/Donau), BM Armin Reitze (Leibertingen), BM Hans-Peter Fritz (Buchheim), Regine Guglielmo und Johann Senner (Planstatt Senner), BM Markus Hugger (Immendingen), BM Bernd Gombold (Inzigkofen), Sprecher OB Michael Beck (Tuttlingen), E-Manager Dieter Schaaf, Elisa-beth Schütze (Tuttlingen), Manfred Henselmann (Sigmaringen), Anita Schmidt (Do-naubergland), Manfred Frei (E-Bike Center Donautal), BM Jürgen Frank (Irndorf) und GF Walter Knittel (Donaubergland)